Όμιλος Mellon: Banktech Conference & Retail Payments Summit 2025

Με ιδιαίτερη επιτυχία και τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών από τον τραπεζικό, χρηματοοικονομικό και τεχνολογικό κλάδο ολοκληρώθηκε το Banktech Conference 2025, που πραγματοποιήθηκε στις 16 και 17 Οκτωβρίου 2025, στον Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Κατά τη διάρκεια του διημέρου, διακεκριμένοι ομιλητές, θεσμικοί εκπρόσωποι και ανώτατα τραπεζικά στελέχη, μαζί με ηγέτες διεθνών τεχνολογικών οίκων και στρατηγικούς συνεργάτες του Ομίλου Mellon, παρουσίασαν τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες και τις εξελίξεις που διαμορφώνουν τη νέα εποχή της τραπεζικής, των πληρωμών και της ψηφιακής εμπειρίας πελάτη.

Με τη φετινή διοργάνωση, το Banktech Conference επιβεβαίωσε τη θέση του ως θεσμός και κορυφαίο συνέδριο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τον διάλογο γύρω από την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του τραπεζικού συστήματος.

Περισσότερα από 490 στελέχη του χρηματοοικονομικού και τεχνολογικού τομέα παρακολούθησαν, με φυσική παρουσία και διαδικτυακά, τις ομιλίες και τα θεματικά πάνελ, όπου συμμετείχαν κορυφαίες προσωπικότητες από τη διεθνή σκηνή των τραπεζών, των fintech και της τεχνολογίας.

Το συνέδριο ανέδειξε τη βαθιά αλλαγή που συντελείται στον τραπεζικό κόσμο, καθώς ο κλάδος μεταβαίνει σε ένα νέο μοντέλο λειτουργίας — αόρατο, ευφυές και ανθρώπινο. Οι ομιλητές περιέγραψαν ένα μέλλον όπου η τεχνολογία παύει να είναι υποδομή και γίνεται ο αόρατος ιστός που ενώνει υπηρεσίες, αξίες και ανθρώπους.

Ως το 2035, η τραπεζική αναμένεται να εξελιχθεί σε μια συνδεδεμένη εμπειρία ζωής: παρούσα σε κάθε συναλλαγή, αλλά αθόρυβη στο παρασκήνιο — προσωποποιημένη, βιώσιμη και προσανατολισμένη στις αξίες του πελάτη. Οι συζητήσεις κάλυψαν το φάσμα των μετασχηματιστικών δυνάμεων που αναδιαμορφώνουν το οικοσύστημα: την αναζήτηση βιώσιμης ανάπτυξης, την καινοτομία της τεχνητής νοημοσύνης, τη νέα γεωοικονομική πραγματικότητα, την ενίσχυση των ESG προτεραιοτήτων και τη μετεξέλιξη της εμπειρίας πελάτη.

Το Banktech Conference 2025 λειτούργησε ως πεδίο διαλόγου και πρόβλεψης, αναδεικνύοντας ότι η επόμενη εποχή της τραπεζικής δεν θα ορίζεται από τα συστήματα, αλλά από την εμπιστοσύνη, την ανθεκτικότητα και τη συμπερίληψη που αυτά μπορούν να καλλιεργήσουν.

Η πρώτη ημέρα του συνεδρίου επικεντρώθηκε στη θεματική ενότητα “Invisible Banking – Frictionless CX, Everywhere”, αναδεικνύοντας τη μετάβαση προς μία «αόρατη» αλλά πάντα παρούσα τραπεζική εμπειρία, όπου η τεχνολογία υπηρετεί την απλότητα, την εμπιστοσύνη και την ταχύτητα.

Τον κύκλο των ομιλιών άνοιξε η Dr. Αργυρή Κατοπόδη, Scientific Associate στο Hellenic Financial Literacy Institute και PhD, University of Piraeus – Department of Business Administration, με την ομιλία της «Building Trust in the Digital Banking Era: The Power of Financial Literacy», όπου επισήμανε τον καθοριστικό ρόλο του χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού στη δημιουργία εμπιστοσύνης και ενδυνάμωσης του πολίτη στη νέα ψηφιακή εποχή, καθώς ο κλάδος υιοθετεί ραγδαία την τεχνητή νοημοσύνη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Στη συνέχεια, ο κ. Eduardo Malpica, Pre-Sales Manager International της Enghouse, παρουσίασε πώς η νευροεπιστήμη και η τεχνολογία αναδιαμορφώνουν την εμπειρία πελάτη, επισημαίνοντας ότι η πολυπλοκότητα των διαδικασιών φθείρει την εμπιστοσύνη, ενώ η απλότητα και η συναισθηματική σύνδεση αποτελούν πλέον το θεμέλιο μιας επιτυχημένης σχέσης μεταξύ πελάτη και οργανισμού.

Ακολούθησε η συζήτηση “Designing the Zero-Click Experience: Anticipatory Banking Through AI”, με συντονιστή τον κ. Jose Luis Castaños, VP Sales της Enghouse, και τη συμμετοχή των: κ. Γιώργου Πάνου, Head of the Innovation Center της Eurobank, κ. Πάνου Πατινιώτη, Head of Enterprise Architecture της Piraeus, και κ. Alex Maruta, CTO της Snappi. Η συζήτηση εστίασε στον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη, το «open finance» και τα «API ecosystems» δημιουργούν ένα περιβάλλον προσωποποιημένης, απρόσκοπτης και απολύτως ασφαλούς τραπεζικής εμπειρίας — θέτοντας τις βάσεις για το επόμενο στάδιο της ψηφιακής τραπεζικής.

Για τη Ψηφιακή Ταυτότητα ως θεμέλιο της εμπιστοσύνης και πυρήνα των συναλλαγών του μέλλοντος, μίλησε ο κ. Gonzalo Alonso, CEO της Uniken, στο Industry Keynote «Identity Fuels Transaction: EUDI Wallet and the Future of Consumer Transactions in Europe», παρουσιάζοντας πώς το EUDI Wallet επαναπροσδιορίζει την τραπεζική εμπειρία με τρόπο απρόσκοπτο και ασφαλή.

Ακολούθησε το Session Spotlight “Winning by Disappearing: Payments will be Invisible but not our Money”, με ομιλητές την κα. Νίκη Ανδραβιδιώτη, Business Development & Innovation Specialist της ΔΙΑΣ Α.Ε., και τον κ. Balasz Polonkai, Sales Director CSEE της Thales, υπό τον συντονισμό του κ. Gonzalo Alonso. Η κα. Ανδραβιδιώτη παρουσίασε τον ρόλο του IRIS στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου άμεσων συναλλαγών μέσω των SCT Instant rails, ενώ ο κ. Polonkai ανέλυσε τη λύση Thales D1, που επιτρέπει σε τράπεζες και εκδότες να προσφέρουν απρόσκοπτες και ασφαλείς ψηφιακές πληρωμές. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «το μυστικό της επιτυχίας στις συναλλαγές μέσω κινητών συσκευών βρίσκεται στην ισορροπία ανάμεσα στην ευκολία, το όφελος και την ασφάλεια» — αξίες που ορίζουν πλέον τη νέα εποχή των ψηφιακών συναλλαγών.

Η δεύτερη ενότητα της ημέρας, με τίτλο “No More Silos. No More Borders. Just Infinite Banking”, επισήμανε τη μετάβαση σε μια νέα εποχή τεχνολογικών υποδομών χωρίς περιορισμούς — μια εποχή όπου η καινοτομία και τα ευέλικτα, συνεργατικά οικοσυστήματα αναδιαμορφώνουν τον ρόλο των παραδοσιακών υποδομών και ανοίγουν τον δρόμο για ανοιχτές, παραμετροποιήσιμες πλατφόρμες που ενώνουν τεχνολογία και τραπεζική εμπειρία χωρίς σύνορα. Στην εκκίνηση της ενότητας, ο κ. Michel Denis, Chief Technology Officer της KAL, παρουσίασε τις τελευταίες εξελίξεις στα επόμενης γενιάς ATMs, αναδεικνύοντας τον ρόλο τους στη διαμόρφωση μιας πιο γρήγορης, ευέλικτης και προσβάσιμης. τραπεζικής εμπειρίας.

Το επόμενο πάνελ “Stronger, Smarter, Faster: Powering Banking Without Borders” φιλοξένησε ανώτατα στελέχη του τραπεζικού κλάδου σε μια ουσιαστική συζήτηση για τις τεχνολογικές προκλήσεις, τις ρυθμιστικές αλλαγές και τις στρατηγικές προσαρμογής που διαμορφώνουν τη νέα εποχή.

Οι ομιλητές ανέλυσαν τις μεγάλες προκλήσεις και ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες στην πορεία προς την ψηφιακή τους ωρίμανση — από την αξιοποίηση του ΑΙ και την υιοθέτηση digital-native architectures, έως την ενίσχυση του cyber resilience και τη συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό πλαίσιο DORA. Ο κ. Σπύρος Μπεθάνης, Digital Transformation Director της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος υπογράμμισε την ανάγκη σταδιακής και υβριδικής αναβάθμισης των παραδοσιακών συστημάτων (legacy systems).

Από την πλευρά του, ο κ. Αντώνιος Μπρέσκας, Head of Deposit Applications & Technical Delivery της Alpha Bank επεσήμανε ότι το DORA μπορεί να εξελιχθεί σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για όσους το υιοθετούν έγκαιρα, ενώ ο κ. Χάρης Μυγδάλης, Group Chief Information & Digital Officer της Credia Bank, τόνισε πως η ισορροπία ανάμεσα στην ταχύτητα καινοτομίας και την αξιοπιστία αποτελεί το μεγάλο στοίχημα για real-time, προσωποποιημένες τραπεζικές εμπειρίες που ανταγωνίζονται τις fintech και τις neobanks. Ο κ. Γιώργος Νασούλης, Group Chief Data Officer της Piraeus, παρουσίασε την πρώτη ολοκληρωμένη στρατηγική τεχνητής νοημοσύνης (AI Strategy) ελληνικού χρηματοπιστωτικού οργανισμού, ενώ ο κ. Ανέστης Πετρίδης, Group Chief Information Officer της Eurobank αναφέρθηκε στα στρατηγικά βήματα που μπορεί να ακολουθήσει ένας CIO για τη μετάβαση σε digital-native architectures, τη σημασία της τεχνολογικής ενοποίησης για τη διασυνοριακή ανάπτυξη και την ευθυγράμμιση με το AI Act.

Κοινό σημείο όλων των τοποθετήσεων ήταν ότι ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός, η διαφάνεια, η ψηφιακή ανθεκτικότητα και η συνεχής καινοτομία αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την επόμενη ημέρα του τραπεζικού συστήματος — με την εμπιστοσύνη να παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Η ενότητα ολοκληρώθηκε με το πάνελ “Blueprints for the Future Bank: Resilience, Compliance & Customer Trust in the AI Era”, όπου οι: κ. Άκης Γιούχας, COO Technology & Operations της Optima Bank, και κ. Παναγιώτης Μαυρίδης, COO και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Postbank, συζήτησαν με τη συντονίστρια κα. Ματίνα Χαρτοκοφτάκη, δημοσιογράφο της Καθημερινής, για τον ρόλο της ανθεκτικότητας, της συμμόρφωσης και της εμπιστοσύνης ως θεμελιώδεις παράμετροι της σύγχρονης τραπεζικής στρατηγικής. Στο επίκεντρο βρέθηκε ο τρόπος με τον οποίο οι τράπεζες εξελίσσονται από παραδοσιακές, στατικές δομές σε ευέλικτα, cloud-native μοντέλα λειτουργίας, ενσωματώνοντας τεχνητή νοημοσύνη για risk intelligence και πλήρη ευθυγράμμιση με το DORA σε κάθε επίπεδο επιχειρησιακής λειτουργίας.

Στη συνέχεια η συζήτηση με τίτλο “From Bank to Brand: Are We Finally Delivering What Customers Want?” έφερε στο προσκήνιο τη μετασχηματιστική δύναμη της εμπειρίας πελάτη και το πώς αυτή αναδεικνύεται σε στρατηγικό πλεονέκτημα για τις τράπεζες. Υπό τον συντονισμό του Vladimir Kalinov, Advisor & Former Retail Banking Executive της Raiffeisen Bank Romania και μέσα από έναν «ζωντανό» διάλογο, το πάνελ διερεύνησε πώς η τεχνητή νοημοσύνη, η αυτοματοποίηση και οι omnichannel στρατηγικές μπορούν να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ ανθρώπινης και ψηφιακής επαφής. Ο κ. Ιωάννης Γραμματικός, General Manager, Retail Products, Fraud Management, SB Lending and Mortgage Mediators, Piraeus τόνισε ότι η μετάβαση “From Bank to Brand” δεν αφορά απλώς τον επανασχεδιασμό προϊόντων, αλλά μια βαθύτερη αλλαγή κουλτούρας που ενισχύει την εμπιστοσύνη και τη συναισθηματική σύνδεση με τον πελάτη. Ο κ. Πάνος Θεοδώρου, Head of Video Banking, Eurobank σημείωσε ότι το video banking λειτουργεί ως «γέφυρα» ανάμεσα στην τεχνολογία και τον άνθρωπο, προσφέροντας μια πιο προσωπική, άμεση εμπειρία.

Η κ. Aneliya Tomova, Managing Director (mCEO), DSK Bank, ανέδειξε τη σημασία της omnichannel συνέχειας στα τηλεφωνικά κέντρα εξυπηρέτησης, ενώ ο κ. Δημήτριος Πλέσσας, Assistant General Manager, Cards and Digital, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος υπογράμμισε τον ρόλο της Agentic AI στη μετάβαση από την αντιδραστική στην προληπτική εξυπηρέτηση πελατών. Κοιτάζοντας προς το 2035, οι ομιλητές συμφώνησαν ότι το μέλλον της τραπεζικής θα καθοριστεί από την ικανότητα των οργανισμών να ισορροπήσουν ανάμεσα στην υπερ-προσωποποίηση και την προστασία της ιδιωτικότητας, διαμορφώνοντας brands διορατικά, ανθρώπινα και με ενσυναίσθηση (empathy), ικανά να κατανοούν πραγματικά τις ανάγκες του πελάτη. Όπως υπογραμμίστηκε, το ζητούμενο δεν είναι πλέον αν οι τράπεζες θα γίνουν ψηφιακές, αλλά αν θα καταφέρουν να υπερβούν τον υφιστάμενο ρόλο του «commodity» ή των «utility services», εξελισσόμενες σε θεσμούς με ουσία, σκοπό και διαχρονική αξία.

Η ημέρα ολοκληρώθηκε με το fireside chat “The CEO Agenda 2035: Leading Through Uncertainty, Purpose & Possibility in the Future of Banking”, στο οποίο ο κ. Γιώργος Αγιουτάντης, CEO της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρος) Ltd, συνομίλησε με τον κ. Pasquale Giamboi, Chairman of the Supervisory Board της Unicredit Bank και Former CEO της UniCredit Banca Per La Casa, και ανέλυσε πώς οι τραπεζικοί ηγέτες καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στην αβεβαιότητα, την καινοτομία και τις μεταβαλλόμενες προσδοκίες πελατών και ρυθμιστικών αρχών. Τόνισε ότι η εμπιστοσύνη, η εστίαση στις προτιμήσεις των πελατών και η τεχνολογία αποτελούν τα θεμέλια για μια ανθεκτική, ανθρώπινη και βιώσιμη τραπεζική.



Η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου ήταν αφιερωμένη στη μελλοντική πορεία των πληρωμών και των υπηρεσιών αποδοχής συναλλαγών, που αποτέλεσε συνέχεια και επιστέγασμα του Banktech Conference. Με κεντρικό θέμα “The Gateway to Innovation in Retail Payments & Acceptance Services”, η ενότητα ανέδειξε πώς οι παγκόσμιες τεχνολογικές τάσεις αναδιαμορφώνουν το μέλλον των πληρωμών, διερευνώντας ποιες καινοτομίες θα ενσωματωθούν φυσικά στην εμπειρία εμπόρου και καταναλωτή και πώς οι αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς μεταφράζονται σε πρακτικές, κλιμακώσιμες λύσεις πληρωμών. Η διοργάνωση επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της να ενισχύει τον διάλογο και τη συνεργασία σε ολόκληρο το οικοσύστημα πληρωμών, φέρνοντας στο προσκήνιο τις τεχνολογίες που διαμορφώνουν το αύριο της αποδοχής συναλλαγών.

Η πρώτη ενότητα, “Beyond Acceptance: Building the Payments Ecosystem of the Future”, άνοιξε με την Industry Keynote παρουσίαση των κ. Angelo Panarella, International Fintech Executive της Ingenico, και κ. Davide Bellinzona, GTM Client Solutions Manager της Ingenico, οι οποίοι παρουσίασαν τις τελευταίες εξελίξεις στην καινοτομία των SoftPOS, Android-based λύσεων και cloud device management. Η παρουσίαση ανέδειξε πώς η τεχνολογία επαναπροσδιορίζει την εμπειρία πληρωμών, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία, ασφάλεια και ταχύτητα στις συναλλαγές. Παρουσιάστηκε, επίσης, η νέα πλατφόρμα Ingenico Manage360, που παρέχει στους εμπόρους πλήρη έλεγχο και ορατότητα της υποδομής πληρωμών τους — από την εγκατάσταση έως την παρακολούθηση της απόδοσης και τη βελτιστοποίηση του κόστους. Σε μια εποχή ραγδαίων ψηφιακών αλλαγών, η ενότητα ανέδειξε την ανάγκη οι επιχειρήσεις να μην «παρακολουθούν» απλώς τις εξελίξεις, αλλά να ηγούνται της καινοτομίας, αξιοποιώντας λύσεις που συνδυάζουν ευελιξία, πελατοκεντρική προσέγγιση και τεχνολογική υπεροχή.

Ο κ. Michel Léger, Payment Expert και Non-Executive Board Director, TAÏGA CSI παρουσίασε τις νέες τάσεις στην αποδοχή πληρωμών, περιγράφοντας τη μετάβαση από την «digitization» και την «digitalization» στη φάση του πλήρους ψηφιακού μετασχηματισμού, όπου δεδομένα, εμπειρίες και τεχνολογία συνδέονται σε ένα ενιαίο οικοσύστημα. Τόνισε ότι η σύγχρονη οικονομία μετατοπίζεται από την αποδοτικότητα και την προσβασιμότητα προς την εμπειρία και τη σχέση, ενισχύοντας την ασφάλεια, την απόδοση και την εξατομίκευση, ανοίγοντας τον δρόμο για την εποχή του agentic commerce.

Στο πάνελ “Acquiring 2.0: Payments Reinvented — What Does the Next Wave Look Like?”, υπό τον συντονισμό του κ. Νίκου Πετράκη, Country Manager της VISA Greece, κορυφαίοι εκπρόσωποι του εγχώριου οικοσυστήματος πληρωμών ανέλυσαν τις καίριες αλλαγές που διαμορφώνουν τη νέα εποχή των συναλλαγών. Οι κα. Ελένη Αργυροπούλου, Head of Commercial της Nexi Greece, κ. Κωστής Αλεξίου, Commercial Director, Enterprise Segment της Worldline Merchant Services Greece, κ. Σπύρος Αρμενιάκος, Managing Director της Euronet Merchant Services Greece (epay), κ. Γιάννης Διανέλλου, CEO της Tora Wallet S.A. & Tora Direct S.A. (μέλη του Ομίλου OPAP) και κ. Χριστόφορος Χατζόπουλος, Global Payments GR Country Head και CEO της NBG Pay, συζήτησαν τη μετάβαση προς τις νέες μορφές πληρωμών, την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και τον ρόλο της καταναλωτή ως βασικού παράγοντα στη διαμόρφωση των εξελίξεων. Η συζήτηση ανέδειξε τον μετασχηματισμό του κλάδου μέσα από λύσεις όπως τα Smart POS apps, τα instant payments και τις πλατφόρμες e-commerce, επιβεβαιώνοντας ότι το ελληνικό οικοσύστημα αποδοχής πληρωμών εξελίσσεται ραγδαία και παραμένει στην πρωτοπορία της τεχνολογικής καινοτομίας.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με το Industry Keynote “What Google, Apple, and Meta Can't See: The Offline Transaction Goldmine” από τον κ. Omar Ebeid, CEO της Zeal, ο οποίος ανέδειξε την αξία των offline δεδομένων στην εποχή της ψηφιακής επιτάχυνσης.

Ο κ. Χάρης Κωνσταντινίδης, CEO της Mellon Technologies της μητρικής εταιρίας του Όμιλου Mellon δήλωσε: «Το Banktech δεν είναι απλώς ένα ακόμα συνέδριο. Είναι ένας καθρέφτης της εποχής μας — μια πλατφόρμα όπου συναντώνται η τεχνολογία, η καινοτομία και ο ανθρώπινος νους για να επαναπροσδιορίσουν τι σημαίνει τραπεζική του αύριο. Ζούμε σε μια περίοδο βαθύ μετασχηματισμού, όπου η τεχνητή νοημοσύνη, τα δεδομένα και η συνδεσιμότητα αλλάζουν εκ βάθρων τον τρόπο που σκεφτόμαστε, λειτουργούμε και εμπιστευόμαστε. Το κρίσιμο ζητούμενο δεν είναι πλέον το πώς θα προσαρμοστούμε, αλλά το πώς θα ηγηθούμε αυτής της μετάβασης με υπευθυνότητα, διορατικότητα και ουσία. Ως Όμιλος Mellon, επενδύουμε σταθερά σε αυτό το όραμα: στη δημιουργία λύσεων που δεν υπηρετούν απλώς την τεχνολογία, αλλά τον άνθρωπο πίσω από αυτήν. Το Banktech αποτυπώνει ακριβώς αυτή τη φιλοσοφία – μια κοινότητα ιδεών και συνεργασιών που χτίζει εμπιστοσύνη και οδηγεί την αλλαγή με επίκεντρο τον άνθρωπο και την πρόοδο.»

H κα. Μαργαρίτα Πρασούλα, Group Marketing & Communication Officer του Ομίλου Mellon & Chair of the Advisory Board του Banktech Conference, δήλωσε: «Συνθέτοντας μια πλατφόρμα ανοιχτού διαλόγου και δημιουργίας, ένα οικοσύστημα ανθρώπων που πιστεύουν ότι η τεχνολογία αποκτά πραγματική αξία μόνο όταν ενδυναμώνει, απλοποιεί και καλλιεργεί εμπιστοσύνη, το Banktech είναι η ουσία του δικού μας “What’s Next”.» Το Banktech αποτελεί εδώ και οκτώ χρόνια έναν ζωντανό θεσμό διαλόγου και στρατηγικής σκέψης για το μέλλον της τραπεζικής και της τεχνολογίας. Δεν περιοριζόμαστε στο να παρακολουθούμε τις εξελίξεις – επιδιώκουμε να τις σχεδιάζουμε. Κάθε διοργάνωση θέτει τον πήχη πιο ψηλά, ενισχύοντας τον διάλογο ανάμεσα σε τράπεζες, fintechs και εταιρείες τεχνολογίας, δημιουργώντας ένα περιβάλλον γόνιμης ανταλλαγής γνώσης, έμπνευσης και συνεργασίας. Η φετινή θεματική, “What’s Next in Banking, What’s Possible for Banks”, ανέδειξε με σαφήνεια ότι η τραπεζική του αύριο δεν θα είναι απλώς ψηφιακή – θα είναι αόρατη, διασυνδεδεμένη και βαθιά ανθρώπινη.»