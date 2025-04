Παρακολουθήστε σε ζωντανή μετάδοση τις ομιλίες των Γεωργίου Λάμπρου (CEO της Nova Telecommunications & Media), Φαίης Μακαντάση (Research Director, diaΝΕΟsis), Λεωνίδα Παπαϊωάννου (Συνεργάτης, PwC Greece), Μανώλη Πλειώνη (Διευθυντής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών) και Εύης Δρημαλιώτη (Γενική Γραμματέας Συντονισμού, Προεδρία της Κυβέρνησης, Ελληνική Δημοκρατία).

Θέμα της συζήτησης είναι «Η επίδραση των φυσικών καταστροφών και ο ρόλος της τεχνολογίας στην πρόληψη» (Economic Impact of Natural Disasters and the Role of Technology In Prevention).