Οι «Κουλουράδες» επιλέγουν την ψηφιακή λύση ταμείου GO Retail on Cloud της SoftOne

Οι Κουλουράδες, η ελληνική εταιρεία που καθιέρωσε το παραδοσιακό κουλούρι Θεσσαλονίκης ως μια μοντέρνα καθημερινή συνήθεια, επέλεξε την ολοκληρωμένη λύση ταμείου λιανικής GO Retail on Cloud της SoftOne για την έκδοση ηλεκτρονικών αποδείξεων, με αυτόματη διασύνδεση με την πλατφόρμα myDATA και επιλεγμένα POS/EFT.

To GO Retail on Cloud είναι η πιο αξιόπιστη, ολοκληρωμένη, ψηφιακή ταμειακή που περιλαμβάνει επώνυμο και πιστοποιημένο εξοπλισμό POS (ή tablet), barcode scanner και εκτυπωτή. Ειδικά σχεδιασμένη για τη μικρή λιανική και τα καταστήματα take away, τo GO Retail on Cloud καλύπτει πλήρως τις ανάγκες που απορρέουν από τη νέα νομοθεσία, αντικαθιστώντας τις παραδοσιακές ταμειακές μηχανές και τους φορολογικούς μηχανισμούς και διασφαλίζοντας την πλήρη εναρμόνιση των επιχειρήσεων με τις σχετικές διατάξεις.

Αξιοποιώντας τις ισχυρές δυνατότητες της λύσης GO Retail on Cloud, τα καταστήματα των Κουλουράδων εκδίδουν εύκολα και με απόλυτη ασφάλεια αποδείξεις λιανικής, ενώ μέσω της ενσωματωμένης υπηρεσίας ηλεκτρονικής τιμολόγησης EINVOICING, όλα τα εκδιδόμενα παραστατικά αποστέλλονται εντελώς αυτοματοποιημένα προς την πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ, απαλλάσσοντας πρακτικά τα καταστήματα από την καθημερινή έκδοση Ζ, τη χρήση και συντήρηση φορολογικών μηχανισμών αλλά και από τις χρονοβόρες διαδικασίες καταχώρησης αποδείξεων.

Το GO Retail διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του ταμείου ακόμη και σε περιπτώσεις προβλημάτων με τη σύνδεση στο διαδίκτυο, υποστηρίζοντας την offline λειτουργία. Παράλληλα, υποστηρίζει πολλαπλούς τρόπους πληρωμής, αλλά και την αυτόματη διασύνδεση με τερματικά πληρωμών EFT/POS.

Η κα Κατερίνα Μπαφούνη, General Manager της εταιρείας Κουλουράδες, δήλωσε σχετικά: «Η ευελιξία και η ταχύτητα εξυπηρέτησης είναι κομβικής σημασίας για την επιχείρησή μας. Είμαστε ενθουσιασμένοι από την εφαρμογή GO Retail on Cloud, καθώς μείωσε σημαντικά το χρόνο αναμονής στα ταμεία, ενώ παράλληλα αυτοματοποίησε πλήρως τις διαδικασίες διαβίβασης των εκδιδόμενων παραστατικών προς την ΑΑΔΕ. Η αξιοποίηση ενός τέτοιου ψηφιακού συστήματος όπως το GO Retail μας επιτρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό που κάνουμε καλύτερα, την εξυπηρέτηση των πελατών μας με προϊόντα κορυφαίας ποιότητας».

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το GO Retail on Cloud της SoftOne, στο https://goretail.gr/