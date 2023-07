Ο Ηλίας Βυζάς νέος Επικεφαλής των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος

Η EY Ελλάδος ανακοινώνει ότι ο Ηλίας Βυζάς αναλαμβάνει Επικεφαλής των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της EY στην Ελλάδα, διαδεχόμενος τον Αλέξανδρο Χρηστίδη, έπειτα από επτά εξαιρετικά επιτυχημένα χρόνια ηγεσίας.

Ο Ηλίας Βυζάς ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στην ΕΥ το 2007. Από το 2013, διευθύνει το Κέντρο Αριστείας της EY για Data, Analytics & AI, στην Αθήνα, ενώ είναι υπεύθυνος και για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων του οργανισμού σε θέματα Data, Analytics & AI στην περιοχή Κεντρικής, Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA). Παράλληλα, είναι Επικεφαλής Τεχνολογικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της EY στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς και του Τομέα Προηγμένης Βιομηχανίας και Κινητικότητας (Συμβουλευτικές Υπηρεσίες) της EY στην περιοχή CESA και στην Ελλάδα.

Επικεντρώνεται σε περιοχές, όπως η μηχανική μάθηση και η τεχνητή νοημοσύνη, η μοντελοποίηση και οπτικοποίηση δεδομένων και η βελτιστοποίηση διαδικασιών. Έχει εκτεταμένη εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, έχοντας ηγηθεί μεγάλου αριθμού έργων που αφορούν στα data analytics, την πελατοκεντρική στρατηγική, τις ψηφιακές υπηρεσίες, την καινοτομία, τα πληροφοριακά συστήματα και τη διαχείριση κινδύνων. Πριν ενταχθεί στην ΕΥ, εργάστηκε για αρκετά χρόνια σε θερμοκοιτίδα επιχειρησιακής ανάπτυξης και σε μία από τις πιο επιτυχημένες ελληνικές startups. Ο κ. Βυζάς είναι κάτοχος B.Eng. in Mechanical Engineering από το Imperial College του Λονδίνου, κάτοχος M.Sc. in Mechanical Engineering, M.Sc. in Electrical Engineering and Computer Science, και Eng.D. in Mechanical Engineering από το MIT της Βοστώνης, καθώς και κάτοχος Executive MBA από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ο Αλέξανδρος Χρηστίδης, ο οποίος ηγήθηκε των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος από το 2016 μέχρι και σήμερα, θα συνεχίσει να υποστηρίζει τον οργανισμό και τους μεγαλύτερους πελάτες της EY σε περιφερειακό επίπεδο, ως Επικεφαλής των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της EY στην περιοχή Κεντρικής, Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας. Υπό την ηγεσία του, οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες της EY Ελλάδος σημείωσαν εκθετική ανάπτυξη, κατακτώντας την πρώτη θέση ως το μεγαλύτερο και πιο δυναμικά αναπτυσσόμενο τμήμα συμβουλευτικών υπηρεσιών στην ελληνική αγορά. Μέσα σε αυτά τα επτά χρόνια, το Τμήμα επέκτεινε σημαντικά το χαρτοφυλάκιό του με νέες υπηρεσίες και λύσεις και απέκτησε νέες δυνατότητες μέσα από σημαντικές συμμαχίες, υποστηρίζοντας μεγάλους πελάτες από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στο ταξίδι τους προς τον μετασχηματισμό.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της EY Ελλάδος, κ. Γιώργος Παπαδημητρίου, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαιτέρως χαρούμενοι σήμερα, καθώς καλωσορίζουμε τον Ηλία Βυζά στον νέο του ρόλο ως Επικεφαλής των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της EY στην Ελλάδα. Ο Ηλίας βρίσκεται μαζί μας για πάνω από 15 χρόνια και αποτελεί ένα στέλεχος με εγνωσμένη αξία και εμπειρία στις συμβουλευτικές υπηρεσίες. Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα, καθώς συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τον μετασχηματισμό του ελληνικού επιχειρείν και της οικονομίας ευρύτερα. Παράλληλα, θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες όλης της ομάδας της EY Ελλάδος στον Αλέξανδρο Χρηστίδη, για την αφοσίωσή του και την εξαιρετική ηγεσία που επέδειξε όλα αυτά τα χρόνια, καθιερώνοντας τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες μας στην κορυφή της ελληνικής αγοράς».

