Κ. Νεμπής (OTE): Φέρνουμε το AI στα χέρια των καταναλωτών μας

Νέο προϊόν και νέες συσκευές παρουσίασαν χθες σε συνέντευξη τύπου στελέχη του Ομίλου ΟΤΕ. Ο λόγος για το Magenta AI, μια εύκολη, ασφαλή και δωρεάν πρόσβαση σε ένα σύνολο εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο Κώστας Νεμπής, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΟΤΕ επεσήμανε ότι μετατρέπεται ο ΟΤΕ σε μια digital first και μια AI native εταιρεία, με παραδειγματική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε κάθε λειτουργία της.

«Φέρνουμε τη δύναμη του ΑΙ στα χέρια όλων των πελατών μας και όχι μόνο, μέσα από μια σειρά στοχευμένων δράσεων. Σε ό,τι αφορά την εταιρία μας, η αλήθεια είναι ότι στον Όμιλο ΟΤΕ δεν ανακαλύψαμε τώρα την τεχνητή νοημοσύνη, επενδύουμε εδώ και χρόνια στον τομέα αυτό. Έχουμε εργαλεία ΑΙ στην πληροφορική, στα δίκτυα, στην εξυπηρέτηση πελατών, κάποια από τα οποία μάλιστα έχουμε υλοποιήσει εμείς οι ίδιοι», εξήγησε ο κ. Νεμπής, που πρόσθεσε «στόχος είναι να συμβάλλουμε ουσιαστικά ώστε να μην μείνει κανένας πίσω στην εποχή του ΑΙ».

Από την θεωρία του AI στην πράξη

Ο CEO του ΟΤΕ επεσήμανε κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα που η εταιρεία χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη.

•Αξιοποιούμε το Predictive Maintenance, που προβλέπει σε πραγματικό χρόνο τυχόν βλάβες σε εξοπλισμό δικτύου, και τις διορθώνει αυτόματα.

•Χρησιμοποιούμε αλγορίθμους Machine Learning, οι οποίοι αναλύουν και προβλέπουν την κίνηση δεδομένων και φωνής στο δίκτυό μας.

•Στην εξυπηρέτηση πελατών, το 25% των επαφών μας διαχειρίζονται εξολοκλήρου μέσω λύσεων ΑΙ και Generative AI. Επίσης ήδη στην πρώτη γραμμή οι άνθρωποι μας χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να εξυπηρετούν καλύτερα τους πελάτες.

•Ειδικά για τους ανθρώπους μας, τους έχουμε δώσει εργαλεία όπως το Ask T το οποίο βασίζεται στην τεχνολογία της OpenAΙ με στόχο να τους υποστηρίξουμε στην καθημερινή τους εργασία, και να ενισχύσουμε την παραγωγικότητα. Επιπλέον, σε επίπεδο εκπαίδευσης, έχουμε συστήσει την ΑΙ Academy, ώστε οι άνθρωποί μας να ενισχύσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες και να αξιοποιήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη στην καθημερινότητα της δουλειάς μας.

Τι είναι το Magenta AI

Ουσιαστικά, η COSMOTE TELEKOM επιχειρεί να φέρει την τεχνητή νοημοσύνη στο χέρι όλων, μέσα από το Magenta AI, μια νέα πλατφόρμα που ενσωματώνεται στα γνωστά app της εταιρείας και στις «έξυπνες» συσκευές της σειράς T. Με αυτόν τον τρόπο, η ΤΝ περνάει από τα ερευνητικά εργαστήρια και τα εξειδικευμένα software, σε εφαρμογές που χρησιμοποιεί καθημερινά ο μέσος χρήστης.

Να σημειώσουμε ότι το Magenta AI αξιοποιεί τη δύναμη και τις διεθνείς συνεργασίες του Ομίλου TELEKOM, ενσωματώνοντας το Perplexity, μία από τις κορυφαίες ΑΙ μηχανές απαντήσεων παγκοσμίως, αλλά και το PicsArt, που επεξεργάζεται ταχύτατα φωτογραφίες και εικόνες. Στο Magenta AI θα εντάσσονται σταδιακά κι άλλα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Στην COSMOTE TELEKOM πιστεύουμε ότι η δύναμη του ΑΙ πρέπει να ανήκει σε όλους. Κι εμείς, ως κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας στη χώρα, θέλουμε να έχουμε κεντρικό ρόλο σε αυτό. Με το Magenta AI, οι πελάτες μας μπορούν εύκολα και με ασφάλεια να ανακαλύψουν τις απεριόριστες δυνατότητες του ΑΙ μέσα από ένα γνώριμο γι’ αυτούς περιβάλλον, τα app COSMOTE TELEKOM και WHAT’S UP, αλλά και μέσα από τις ΑΙ συσκευές T Phone και T Tablet. Είναι μία ακόμη πρωτοβουλία με την οποία κάνουμε πράξη την υπόσχεσή μας να συνδέουμε τον κόσμο των πελατών μας», δήλωσε ο Παναγιώτης Γαβριηλίδης, Chief Commercial Officer Consumer Segment Ομίλου ΟΤΕ.

Magenta AI: Διαθέσιμο στα app COSMOTE TELEKOM και WHAT’S UP

Απλό και εύκολο στη χρήση, το Magenta AI διατίθεται δωρεάν μέσα από τα app COSMOTE TELEKOM και WHAT’S UP, στα οποία είναι ήδη ενσωματωμένο το Magenta AI στην αρχική σελίδα. Το μόνο που χρειάζεται να κάνει ο χρήστης, είναι να κατεβάσει την τελευταία έκδοση της εφαρμογής. Το Magenta AI παρέχει άμεσες και τεκμηριωμένες απαντήσεις που υποστηρίζονται από το Perplexity, αντλώντας δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από όλο το διαδίκτυο και παραθέτοντας τις πηγές. Περιλαμβάνει, επίσης, προτάσεις και ιδέες για καθημερινές δραστηριότητες (ταξίδια, διασκέδαση, υγεία, fitness), λύσεις σε μαθηματικές ασκήσεις, αλλά και λειτουργίες επεξεργασίας φωτογραφιών και αντικατάσταση φόντου μέσω PicsΑrt. Ακόμη δίνει απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα & υπηρεσίες της COSMOTE TELEKOM.

Οι ΑΙ συσκευές T Phone και T Tablet

Η εμπειρία του Magenta AI δεν περιορίζεται στις εφαρμογές. Η COSMOTE TELEKOM ενσωματώνει τη λειτουργία και στις συσκευές Τ Phone 3 και Τ Tablet 2, οι οποίες διαθέτουν ειδικό Magenta AI button στο πλάι ή στην αρχική τους οθόνη. Με ένα πάτημα, ο χρήστης ενεργοποιεί έναν έξυπνο βοηθό που μπορεί να δέχεται φωνητικές ή γραπτές εντολές, να προτείνει διαδρομές, να συνδέεται αυτόματα με άλλα app, να μεταφράζει σε πραγματικό χρόνο ή ακόμη και να συντάσσει e-mail.

Από τις 14 Οκτωβρίου, η σειρά ενισχύεται με το T Phone 3 Pro, που στοχεύει σε πιο απαιτητικούς χρήστες. Φέρει επεξεργαστή Snapdragon 6 Gen 3, μνήμη 256GB (με δυνατότητα επέκτασης έως 2TB), οθόνη 6,8’’ FHD+ AMOLED στα 120Hz, τριπλή κάμερα 50MP και selfie κάμερα 32MP. Η μπαταρία των 5.000mAh υποστηρίζει γρήγορη αλλά και ασύρματη φόρτιση. Όλα αυτά με τιμή 289,90€, ενώ το βασικό T Phone 3 διατίθεται στα 189,90€ και το T Tablet 2 στα 229,90€ — όλα με 3ετή εγγύηση και δυνατότητα απόκτησης μέσω των προγραμμάτων COSMOTE GIGAMAX.

Επιπλέον, η εταιρεία επιβραβεύει τους αγοραστές: με κάθε T Phone 3 παρέχεται τρίμηνη δωρεάν συνδρομή στο PicsArt Pro, ενώ το T Phone 3 Pro συνοδεύεται από έναν ολόκληρο χρόνο δωρεάν πρόσβασης στην premium έκδοση της εφαρμογής.

Δωρεάν ο ψηφιακός ΑΙ βοηθός Perplexity Pro

Με στόχο να απογειώσει την ΑΙ εμπειρία των πελατών της, η COSMOTE TELEKOM παρέχει έως τις 31/12/2025 αποκλειστικά για 1 χρόνο δωρεάν συνδρομή στο Perplexity Pro μέσα από το πρόγραμμα επιβράβευσης Magenta Moments. Επιπλέον, όσοι αποκτήσουν τις συσκευές Τ Phone και Τ Tablet κερδίζουν δωρεάν 18μηνη συνδρομή στο Perplexity Pro.