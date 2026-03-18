Νέες τάσεις και προϊόντα στην ασφάλιση επιχειρήσεων έναντι φυσικών καταστροφών

Ως νέα βάση προστασίας για τον επιχειρηματικό τομέα λειτουργεί η νέα νομοθεσία για τις φυσικές καταστροφές, και συγκεκριμένα ο νόμος 5116/2024 που ισχύει από την 1η Ιουνίου 2025 καθώς και η νομοθεσία για τα οχήματα ιδιωτικής και επαγγελματικής χρήσης που ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2025.

Ο νέος νόμος ορίζει πως όλες οι επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 500.000 ευρώ υποχρεούνται να διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο που να καλύπτει ζημιές από φυσικές καταστροφές - δασική πυρκαγιά, πλημμύρα και σεισμό - σε ποσοστό τουλάχιστον 70% της αξίας των περιουσιακών τους στοιχείων.

Η υποχρέωση της ασφαλιστικής κάλυψης αφορά ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μέσα παραγωγής, οχήματα επαγγελματικής χρήσης, αλλά και αποθηκευμένα προϊόντα.

Το γεγονός ότι ο νέος νόμος είναι υποχρεωτικός αντανακλά την αυξανόμενη ανάγκη για άμεση προστασία των επιχειρήσεων, είτε είναι μικρομεσαίες είτε μεγάλες, είτε είναι εμπορικά καταστήματα και ξενοδοχειακές μονάδες είτε εκπαιδευτήρια-σχολεία και ενοικιαζόμενα επαγγελματικά ακίνητα.

Η νέα νομοθεσία, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος αντανακλά μια προληπτική προσέγγιση για την προστασία της περιουσίας και την αποφυγή οικονομικών κρίσεων που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές. Επιπλέον, περιορίζεται το δημοσιονομικό κόστος που αναλαμβάνει το κράτος, και κατ’ επέκταση οι φορολογούμενοι, καθώς ο κρατικός προϋπολογισμός πλέον δεν θα επωμίζεται το πλήρες βάρος της αποκατάστασης και της αποζημίωσης.

Τέλος, η υποχρεωτικότητα της ιδιωτικής ασφάλισης έναντι φυσικών καταστροφών σε οχήματα και επιχειρήσεις θα διευρύνει τη δεξαμενή (pool) των ασφαλισμένων, βοηθώντας τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να βελτιώσουν τις ασφαλιστικές πρακτικές τους και τις μεθόδους αξιολόγησης κινδύνων.

Ο ν. 5116/2024 μπορεί να καθιστά υποχρεωτική την ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών, όμως η πραγματική προστασία απορρέει από την επιλογή μίας ολοκληρωμένης κάλυψης και τη συνεργασία με αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες, με φερεγγυότητα σε ό,τι αφορά στις αποζημιώσεις.

Επιχειρησιακός κίνδυνος, επιχειρησιακή συνέχεια και ανθεκτικότητα

Τα οφέλη που προκύπτουν επιλέγοντας αυτήν την ιδιωτική ασφάλιση είναι πολλαπλά και δεν συνδέονται αποκλειστικά με τον νέο νόμο. Αρχικά, οι επιχειρήσεις προστατεύονται από ζημιές και έκτακτες οικονομικές δαπάνες και έχουν κάλυψη νομικής/αστικής ευθύνης, καθώς και πρόσθετες παροχές, όπως ασφάλιση υγείας, ατυχήματος και ζωής για το προσωπικό τους, ενισχύοντας την ικανοποίηση των εργαζομένων τους.

Επιπλέον, μπορούν να αντιμετωπίζουν άμεσα τα έκτακτα γεγονότα, να εξασφαλίζουν τη συνέχεια της λειτουργίας τους και να διαχειρίζονται τους επιχειρησιακούς κινδύνους. Σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα, όλα αυτά ενισχύουν όχι μόνο την εσωτερική σταθερότητα των επιχειρήσεων, αλλά και την αξιοπιστία τους απέναντι στους πελάτες, τους συνεργάτες και τους επενδυτές.

Σε μια εποχή όπου οι φυσικές καταστροφές παύουν να είναι σπάνια περιστατικά και γίνονται μέρος μιας νέας πραγματικότητας, η ανάγκη για συστηματική πρόληψη και ουσιαστική προστασία γίνεται επιτακτική. Ο νόμος απλώς επισημαίνει αυτό που ήδη βιώνουμε: ότι η επιχειρηματική συνέχεια εξαρτάται πλέον όχι μόνο από την ανταγωνιστικότητα ή την καινοτομία, αλλά και από την ετοιμότητα απέναντι στο απρόβλεπτο.

Η καλλιέργεια ασφαλιστικής συνείδησης, η ενσωμάτωση της πρόληψης στη στρατηγική κάθε επιχείρησης και η στροφή σε λύσεις που εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα, δεν είναι πολυτέλεια – είναι αναγκαιότητα: για τις ίδιες τις επιχειρήσεις, τις θέσεις εργασίας που στηρίζουν, τις τοπικές κοινωνίες που εξυπηρετούν.