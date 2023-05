Ναυπηγεία Ελευσίνας: Το πρώτο «έξυπνο» ναυπηγείο στην Ανατολική Μεσόγειο - Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση 125 εκατ. δολάρια από την DFC

Σε εφαρμογή τέθηκε χθες, μετά την υπογραφή Memorandum of Understanding (MoU), μεταξύ των ONEX και Cisco η δημιουργία του πρώτου «smart» ναυπηγείου στην Ανατολική Μεσόγειο στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, μετατρέποντάς τα σε hub των ελληνοαμερικανικών σχέσεων για τη ναυτιλία, την ενεργειακή μετάβαση, την ασφάλεια και τον μετασχηματισμό της ευρύτερης περιοχής που έχει τεράστια γεωπολιτική σημασία.

Χθες σε σχετική εκδήλωση στο χώρο των ναυπηγείων, παρουσία του Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, κ. Γιώργου Τζ. Τσούνης, ο όμιλος ONEX και η Cisco ανακοίνωσαν τον από κοινού σχεδιασμό τους για το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης του πρώτου «smart» ναυπηγείου στη χώρα μας, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Μέσω υπογραφής MoU μεταξύ ONEX και CISCO επιτυγχάνεται η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των Ναυπηγείων Ελευσίνας, μέσα από μια σειρά έργων που σχετίζονται με την ανάπτυξη υποδομών 5G και εφαρμογές IoT και στοχεύουν στην καρδιά της 4ης Βιομηχανικής επανάστασης.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα κ. Τζορτζ Τσούνης απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Liberal ανακοίνωσε ότι πλέον αναμένεται η τυπική έγκριση του Κογκρέσου από την η U.S. International Development Finance Corporation - DFC προκειμένου να προχωρήσει στη χρηματοδότηση, μέσω δανεισμού, με το ποσό των 125 εκατ. δολαρίων προς την ONEX Shipyards, ώστε να προχωρήσει το Σχέδιο Εξυγίανσης των Ναυπηγείων Ελευσίνας.Ποσό το οποίο είναι αυξημένο από τα 102 εκατ. δολάρια που αρχικά είχε προβλεφθεί.

Ο κ. Τσούνης αναφέρθηκε, ακόμη, στη στρατηγική αλλά και επιχειρηματική σημασία που έχει για την περιοχή μια συνεργασία ελληνικών και αμερικανικών εταιρειών, τονίζοντας ότι η περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου χρειάζεται η Ελλάδα να έχει ηγετική θέση καθώς τείνει να εξελιχθεί σε ενεργειακό κόμβο της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Την ίδια ώρα η ONEX του Πάνου Ξενοκώστα συνεχίζει το πρόγραμμα αναβάθμισης των εγκαταστάσεων και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Ναυπηγείου Ελευσίνας, το οποίο αποτελεί ένα σημείο σταθμό στην ανάταση του ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα.

Πέραν τούτου, ο όμιλος στοχεύει να μετατρέψει τα Ναυπηγεία Ελευσίνας σε ένα δυναμικό, σύγχρονο και καινοτόμο οικοσύστημα τεχνολογίας στην καρδιά της Ανατολικής Μεσογείου.

O κ. Πάνος Ξενοκώστας, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΝΕΧ Shipyards & Technologies αναφέρθηκε στην πορεία των τελευταίων τεσσάρων ετών στα ναυπηγεία Νεωρίου Σύρου. Όπως ανέφερε ο ίδιος, εκτός από τον δεκαπλασιασμό, περίπου, της παραγωγικής δυναμικότητας, με εργασίες σε πάνω από 100 πλοία τον χρόνο, η εταιρεία έχει καταφέρει να είναι και ανταγωνιστική.

Μα τα πρώτα τέσσερα χρόνια στη Σύρο ο πρώτος κύκλος έκλεισε και τώρα πάμε στην επόμενη ημέρα για να ενσωματώσουμε τεχνολογίες και να προχωρήσουμε σε μετασχηματισμό των ναυπηγείων Ελευσίνας σε «έξυπνα ναυπηγεία»

Όπως είπε, είναι δύσκολο να γίνονται εργασίες σε πολλά πλοία, ταυτόχρονα χωρίς τεχνολογία.

Σημείωσε δε ότι: «Ο σχεδιασμός μας έχει στον πυρήνα του, αφενός την ουσιαστική αναβάθμιση των υποδομών του Ναυπηγείου, και αφετέρου την ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών που θα βελτιώσουν σημαντικά τις επιχειρησιακές του δυνατότητες, αλλά και την ποιότητα των υπηρεσιών του. Στόχος μας, το Ναυπηγείο Ελευσίνας να αποτελέσει ένα διεθνές πρότυπο στον κλάδο της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας, ένας χώρος υπερηφάνειας για την πατρίδα μας και τους εργαζόμενούς του. Η συνεργασία μας με τη CISCO, αλλά και με άλλες αμερικανικούς κολοσσούς θα συνεχιστεί και θα εμβαθυνθεί.»

Στη συνέχεια ο κ. Αντώνης Τσιμπούκης, Διευθύνων Σύμβουλος CISCO Ελλάδας, Κύπρου, Πορτογαλίας και Μάλτας αναφερόμενος στο project των έξυπνων ναυπηγείων και του ιδιωτικού δικτύου 5G τόνισε ότι πρέπει να γίνει ένα άλμα που να οδηγήσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Ερχόμαστε, είπε, με τις τεχνολογίες, κτίζοντας ένα ιδιωτικό 5G δίκτυο και ταυτόχρονα θα επικεντρωθούμε σε νέες τεχνολογίες, όπως αυτή της κυβερνοασφάλειας, πολύ σημαντική για την εταιρεία, αλλά και ένα ενιαίο δίκτυο εφαρμογών που να απλοποιεί το πολύπλοκο εκ φύσεως περιβάλλον των ναυπηγείων. «Η συνεργασία μας με τον Όμιλο ONEX, για το σχεδιασμό και το πλάνο ανάπτυξης του πρώτου ''Smart'' Ναυπηγείου στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, σηματοδοτεί την αφετηρία μιας αναπτυξιακής ψηφιακής προοπτικής για την Ελληνική ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία, έναν πυλώνα της ελληνικής οικονομίας με εξαιρετική γεωστρατηγική σημασία», σημείωσε.

Ο Guy Diedrich, Senior Vice President , Country Digitization - CDA της Cisco αναφέρθηκε στην νέα επένδυση της εταιρείας στη χώρα μας με στόχο την εκπαίδευση Ελλήνων στα δίκτυα, και αναφέρθηκε σε επενδύσεις της Cisco σε νέα, μεγάλα projects.

Είμαστε υπερήφανοι, τόνισε που συμμετέχουμε σε αυτό το μεγάλο έργο και θα φέρουμε καινοτομία με το 5G. Ειδικότερα ανέφερε πως δήλωσε ότι: «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί μια πρόκληση, η οποία αντιμετωπίζεται μέσα από συνεργασίες, οι οποίες βασίζονται σε κοινές αντιλήψεις, ισχυρή τεχνογνωσία και φιλοσοφία που θέτει τον άνθρωπο στο επίκεντρο των τεχνολογικών εξελίξεων. Το σύνολο αυτών των προδιαγραφών, αποτυπώνεται μέσα από τη σύμπλευση της CISCO και του Ομίλου της ONEX, βρίσκοντας εφαρμογή σε μια εξαιρετικά κομβική βιομηχανία, όπως είναι η ναυπηγοεπισκευαστική. Παράλληλα, υπογραμμίζει και την ικανότητα της CISCO να αναπτύσσει μια στρατηγική που τις επιτρέπει να έχει επιδραστικό αποτύπωμα σε ένα μεγάλο σύνολο κλάδων και βιομηχανιών.»

O κ. Δημήτρης Ντρες (General director for Defence and Security ΟΝΕΧ Technology System and Business Solutions) αναφέρθηκε στις νέες επενδύσεις που προγραμματίζονται στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, όπως την ανέγερση νέων κτιρίων καθώς και στον εκσυγχρονισμό των ναυπηγείων. Μάλιστα αναφερόμενος στο project του ιδιωτικού δικτύου 5G είπε ότι έχει δρομολογηθεί η τοποθέτηση smart sensors στα dry docs ώστε να ελέγχεται ανά πάσα στιγμή η κατάστασή τους. Ακόμη, πρόσθεσε, έχει γίνει πρόβλεψη για ένα cyber fiscal σύστημα, για IoT καθώς και για την τεχνολογία των digital twins που θεωρείται απαραίτητη για τον κλάδο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πρόταση που έγινε από την Νότια Κορέα για συμμετοχή σε ερευνητικό έργο για την μετατροπή πλοίων μεταφοράς υγρών καυσίμων σε πλοία μεταφοράς εναλλακτικών, «πράσινων» καυσίμων.

Η CISCO παρέχει την υψηλής τεχνολογίας υπηρεσία «Private 5G» μέσα από την οποία προσφέρεται το σύνολο των πλεονεκτημάτων ενός ιδιωτικού δικτύου 5G, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον κίνδυνο ενός μεγάλου προκαταβολικού κόστους (CapEx investment. Παράλληλα, η μεγάλη ευελιξία στην χρήση εξαλείφει τυχόν λειτουργικούς κινδύνους που συνοδεύουν την ιδιοκτησία ενός ιδιωτικού δικτύου.

Το Cisco Private 5G είναι ένας καινοτόμος τρόπος για την ανάπτυξη υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, συμπληρώνοντας και ενισχύοντας τα υφιστάμενα δίκτυα ενώ παρέχει αξιόπιστη κάλυψη σε μοναδικά και κρίσιμα για τις επιχειρήσεις περιβάλλοντα.