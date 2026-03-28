My market: Νέα καταστήματα και ανακαινίσεις στο business plan

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το επενδυτικό πλάνο της My market, με την εταιρεία να υλοποιεί μια σειρά από νέες τοποθετήσεις και ανακαινίσεις, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της για ενίσχυση του φυσικού δικτύου. Με περισσότερα από 290 σημεία πώλησης πανελλαδικά, η θυγατρική του ομίλου METRO προχωρά σε στοχευμένες κινήσεις που συνδυάζουν γεωγραφική επέκταση και ποιοτική αναβάθμιση.

Στο επίκεντρο βρίσκονται επενδύσεις ύψους 16,75 εκατ. ευρώ για δύο νέα καταστήματα και δύο σημαντικές ανακαινίσεις. Το νέο ιδιόκτητο κατάστημα στην Κέρκυρα και το νέο σημείο στο Λουτράκι ενισχύουν την παρουσία της αλυσίδας σε περιοχές με έντονη τουριστική και τοπική δυναμική. Τα συγκεκριμένα καταστήματα ενσωματώνουν σύγχρονες υποδομές, πλήρη γκάμα τμημάτων και αυξημένες δυνατότητες εξυπηρέτησης, με έμφαση τόσο στην άνεση όσο και στην ταχύτητα, μέσω συμβατικών και αυτόματων ταμείων.

Παράλληλα, οι ανακαινίσεις σε Μάνδρα και Σπάτα αναδεικνύουν τη σημασία που δίνει η εταιρεία στον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου δικτύου. Τα ανανεωμένα καταστήματα ενσωματώνουν νέα concept τμημάτων, όπως το “My ευεξία”, ενώ ενισχύουν την εικόνα του καταστήματος ως χώρου εμπειρίας και όχι απλώς συναλλαγής.

Η επενδυτική δραστηριότητα δεν σταματά εκεί. Με επιπλέον επενδύσεις 7 εκατ. ευρώ, η αλυσίδα εγκαινίασε το πρώτο εταιρικό My market στο Ηράκλειο Κρήτης, σηματοδοτώντας την είσοδο σε μια αγορά όπου μέχρι πρότινος δραστηριοποιούνταν μόνο μέσω cash & carry. Ταυτόχρονα, προχώρησε και στην ανακαίνιση του καταστήματος στον Άλιμο, ενισχύοντας την παρουσία της στην Αττική.

Στρατηγική επέκτασης και νέα formats

Η ανάπτυξη του δικτύου δεν είναι αποσπασματική, αλλά εντάσσεται σε έναν ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό που συνδυάζει διαφορετικά formats και κανάλια. Όπως σημειώνει ο Δημήτρης Κοντός, Επιχειρησιακός Διευθυντής της METRO, το 2026 αποτελεί κομβική χρονιά, καθώς η εταιρεία προχωρά σε πέντε νέα καταστήματα και έξι ανακαινίσεις, ενώ παράλληλα επεκτείνει δυναμικά το δίκτυο My market Local.

Το συγκεκριμένο μοντέλο franchise, που εισήχθη το 2021, αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης, με στόχο να φτάσει τα 100 καταστήματα έως το τέλος του 2026. Η επέκταση επικεντρώνεται τόσο σε μεγάλα αστικά κέντρα όσο και σε περιφερειακές πόλεις και τουριστικούς προορισμούς, όπως η Λάρισα και το Ηράκλειο, ενισχύοντας την εγγύτητα με τον καταναλωτή.

Επενδύσεις με έμφαση στην ανάπτυξη δικτύου

Η στρατηγική αυτή δεν είναι καινούργια. Όπως είχε δηλώσει στο παρελθόν σε συνέντευξή του στο Liberal ο Δημήτρης Κοντός, η METRO επενδύει σε μια πολυεπίπεδη προσέγγιση που συνδυάζει ανάπτυξη δικτύου, ψηφιακό μετασχηματισμό και βιώσιμη ανάπτυξη. Η εταιρεία εστιάζει στην ποιοτική ανάπτυξη, με διακριτές στρατηγικές ανά κανάλι, δίνοντας έμφαση τόσο στην επέκταση των franchise όσο και στη στοχευμένη τοποθέτηση εταιρικών καταστημάτων σε αγορές όπου δεν υπήρχε μέχρι σήμερα παρουσία. Στο ίδιο πλαίσιο, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην αγορά HORECA, μέσω ευέλικτων formats cash & carry, ενισχύοντας τη συνολική παρουσία της METRO στο οργανωμένο λιανεμπόριο και τη χονδρική.