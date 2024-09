Mondelez Ελλάς: Τι οδήγησε στο άλμα ύψους 92,5 εκατ. ευρώ στις πωλήσεις

Σημαντική αύξηση 92,46 εκατ. ευρώ κατέγραψαν οι πωλήσεις της Mondelez Eλλάς το 2023, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 262,347 εκατ. ευρώ από τα 169,848 εκατ. ευρώ το 2022, ενώ τριψήφια ποσοστιαία άνοδο κατέγραψαν τα καθαρά της κέρδη (+308,8%) φθάνοντας στα 13,832 εκατ. ευρώ.

Η θετική αυτή πορεία οφείλεται στην εξαγορά του εμπορικού κλάδου της «Mondelēz Eλλάς Snacks Production» και της ενσωμάτωσης των προϊόντων της (7Days, Molto Chips κ.λπ.) στο portfolio της.

Τα προϊόντα της Chipita που προστέθηκαν στο χαρτοφυλάκιο της Mondelez Ελλάς - Εμπορία Σοκολάτας και Τυποποιημένων Τροφίμων μετά την εξαγορά του εμπορικού κλάδου της Mondelez Eλλάς Snacks Production ήταν και ο λόγος της αύξησης ύψους 92,49 εκατ. ευρώ στο τζίρο της ελληνικής θυγατρικής του πολυεθνικού κολοσσού.

Σύμφωνα με τον διευθύνων σύμβουλο του ομίλου Mondelez International, ο οποίος είχε αναφέρει πως τα βολικά κρουασάν 7Days, συνέβαλαν στην ικανοποίηση των καταναλωτών on the go, εξηγώντας το πώς ο όμιλος αναπτύσσεται μέσω εξαγορών.

Η σημαντική αύξηση της καθαρής κερδοφορίας αποτυπώθηκε και στην εκτίναξη του μερίσματος που θα εισπράξει ο μητρικός όμιλος. Ανλυτικά, από 3,214 εκατ. ευρώ που διένειμε για τη χρήση του 2022 η εταιρεία το προς διανομή μέρισμα για τη χρήση του 2023 ανέρχεται στα 13,141 εκατ. ευρώ.

Πώς επηρεάζεται από την πώληση της δραστηριότητας της τσίχλας

Τον Οκτώβριο του 2023, o όμιλος Mondelez ολοκλήρωσε την πώληση της δραστηριότητάς της τσίχλας στην ανεπτυγμένη αγορά, στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και την Ευρώπη, στον όμιλο Perfetti Van Melle.

Στην Ελλάδα η Mondelez συνέχισε να διανέμει τα προϊόντα τσίχλας μέχρι και τον Μάρτιο 2024, οπότε όλη η δραστηριότητα μεταφέρθηκε στην ελληνική εταιρεία Perfetti Van Melle.

Η διοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι δεν θα επηρεασθεί σημαντικά από την πώληση της δραστηριότητας της τσίχλας, η οποία αποτελούσε περίπου το 7% του ετήσιου κύκλου εργασιών της, επικεντρωμένη πλέον στις στρατηγικές προτεραιότητες του ομίλου στα snacks, και συγκεκριμένα στη σοκολάτα, τα προϊόντα ζύμης κ.λπ.

Τρία εργοστάσια για Ελλάδα και εξαγωγές

Στην Ελλάδα η Mondelez διατηρεί τρεις μονάδες παραγωγής, εκ των οποίων οι δύο, σε Λάρισα και Λαμία, εντάχθηκαν στο δίκτυο παραγωγής της εταιρείας μετά την εξαγορά της Chipita.

Συγκεκριμένα, στη Λάρισα παράγονται οι μαρμελάδες Spin Span για την Ελλάδα και τις αγορές διεθνώς, στη Λαμία παράγονται τα προϊόντα bakery για κάποιες αγορές του εξωτερικού, ενώ στην Αθήνα παράγονται τα προϊόντα Merenta, Lacta και Παυλίδης για την Ελλάδα και τις εξαγωγές.