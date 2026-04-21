ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική: Σημαντική βελτίωση οικονομικών μεγεθών και το 2025

Η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική κατέγραψε για ακόμη μία χρονιά ουσιαστική ενίσχυση των οικονομικών της επιδόσεων, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή αναπτυξιακή της πορεία και τη συνεπή υλοποίηση της στρατηγικής της.
Βασικά οικονομικά μεγέθη 2025:
- Η συνολική παραγωγή των μικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων ανήλθε σε 94,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 19,3% σε σύγκριση με το 2024 και καταγράφοντας διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.
- Οι καταβληθείσες αποζημιώσεις διαμορφώθηκαν σε 36,3 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 14,8%.
- Το πελατολόγιο της Εταιρίας διευρύνθηκε σημαντικά, φθάνοντας τους 334.000 ασφαλισμένους, με αύξηση 22%.
- Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 11,3 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας ενισχυμένη κερδοφορία.
- Όλοι οι βασικοί ασφαλιστικοί κλάδοι παρουσίασαν θετική δυναμική έναντι του 2024, με διψήφιες αυξήσεις στους περισσότερους εξ αυτών.
Πιο συγκεκριμένα:
- Αυτοκινήτου: +20,3%
- Περιουσίας: +16,2%
- Γενικής Αστικής Ευθύνης: +28,8%
- Υγείας: +20,6%
Η συνεχής ενίσχυση των κλάδων πέραν του Αυτοκινήτου δημιουργεί στέρεες προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη, ιδίως στους κλάδους Περιουσίας και Ζωής, ενισχύοντας τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας.
Παράλληλα, η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική διατήρησε υψηλό επίπεδο κεφαλαιακής επάρκειας, με τον Δείκτη Κάλυψης Κεφαλαιακής Απαίτησης (SCR) να διαμορφώνεται στο 158,6%, επιβεβαιώνοντας τη χρηματοοικονομική της ευρωστία και τη συνετή διαχείριση κινδύνων.
Η Εταιρία συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά, παραμένοντας προσηλωμένη στην παροχή σύγχρονων και ολοκληρωμένων ασφαλιστικών λύσεων, στη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας εξυπηρέτησης και στην ταχεία και αξιόπιστη καταβολή αποζημιώσεων.