ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική: Σημαντική βελτίωση οικονομικών μεγεθών και το 2025

Η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική κατέγραψε για ακόμη μία χρονιά ουσιαστική ενίσχυση των οικονομικών της επιδόσεων, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή αναπτυξιακή της πορεία και τη συνεπή υλοποίηση της στρατηγικής της.

Βασικά οικονομικά μεγέθη 2025:

Η συνολική παραγωγή των μικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων ανήλθε σε 94,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 19,3% σε σύγκριση με το 2024 και καταγράφοντας διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Οι καταβληθείσες αποζημιώσεις διαμορφώθηκαν σε 36,3 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 14,8%.

Το πελατολόγιο της Εταιρίας διευρύνθηκε σημαντικά, φθάνοντας τους 334.000 ασφαλισμένους, με αύξηση 22%.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 11,3 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας ενισχυμένη κερδοφορία.

Όλοι οι βασικοί ασφαλιστικοί κλάδοι παρουσίασαν θετική δυναμική έναντι του 2024, με διψήφιες αυξήσεις στους περισσότερους εξ αυτών.

Πιο συγκεκριμένα:

Αυτοκινήτου: +20,3%

Περιουσίας: +16,2%

Γενικής Αστικής Ευθύνης: +28,8%

Υγείας: +20,6%

Η συνεχής ενίσχυση των κλάδων πέραν του Αυτοκινήτου δημιουργεί στέρεες προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη, ιδίως στους κλάδους Περιουσίας και Ζωής, ενισχύοντας τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας.

Παράλληλα, η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική διατήρησε υψηλό επίπεδο κεφαλαιακής επάρκειας, με τον Δείκτη Κάλυψης Κεφαλαιακής Απαίτησης (SCR) να διαμορφώνεται στο 158,6%, επιβεβαιώνοντας τη χρηματοοικονομική της ευρωστία και τη συνετή διαχείριση κινδύνων.

Η Εταιρία συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά, παραμένοντας προσηλωμένη στην παροχή σύγχρονων και ολοκληρωμένων ασφαλιστικών λύσεων, στη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας εξυπηρέτησης και στην ταχεία και αξιόπιστη καταβολή αποζημιώσεων.