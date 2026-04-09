ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2026

Η ΜΕΓΑ ανακοινώνει με ιδιαίτερη υπερηφάνεια τη διπλή διάκριση των Babylino Premium Pants και BabyCare 99% Water ως «Προϊόν της Χρονιάς 2026», επιβεβαιώνοντας τη διαρκή επένδυση της εταιρείας στην καινοτομία και την υψηλή ποιότητα στη βρεφική φροντίδα.

Το βραβείο «Προϊόν της Χρονιάς» (Voted Product of the Year) είναι ο μεγαλύτερος και σημαντικότερος θεσμός βράβευσης διεθνώς σχετικά με την καινοτομία καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών, με τις διακρίσεις να προκύπτουν μετά από ψηφοφορία του καταναλωτικού κοινού.

Στα πλαίσια της Διοργάνωσης, τα Babylino Premium Pants και τα μωρομάντηλα BabyCare 99% Water αναδείχθηκαν «Προϊόν της Χρονιάς 2026» στις κατηγορίες τους, μετά από ανεξάρτητη καταναλωτική έρευνα που διεξήχθη από την Circana σε δείγμα 3.200 καταναλωτών στην Ελλάδα.

Οι νέες πάνες-βρακάκι Babylino Premium Pants, η πιο premium πρόταση της Babylino, επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία βρεφικής φροντίδας, συνδυάζοντας κορυφαία τεχνολογία με ανώτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ξεχωρίζουν για την εξαιρετικά απαλή, premium υφή τους, την προηγμένη σχεδίαση που αγκαλιάζει το σώμα του μωρού και προσφέρει απόλυτη εφαρμογή και ελευθερία κινήσεων, καθώς και για την υψηλής απόδοσης απορροφητικότητα, δοκιμασμένη και για νυχτερινή χρήση (night use tested). Με 3D προστασία μέρα και νύχτα, προσφέρουν ασφάλεια, άνεση και μια ολοκληρωμένη premium εμπειρία φροντίδας, αντάξια των πιο υψηλών προσδοκιών των γονέων.

Τα νέα μωρομάντηλα BabyCare 99% Water σχεδιάστηκαν με στόχο τη φροντίδα του εξαιρετικά ευαίσθητου βρεφικού δέρματος, ιδιαίτερα για μωρά 0-6 μηνών. Ένα μωρομάντηλο με 99% νερό και μία σταγόνα αγνό χαμομήλι, προσφέρει την αίσθηση φυσικού καθαρισμού με ήπιο τρόπο, μειώνοντας στο ελάχιστο τα περιττά συστατικά, εξασφαλίζοντας μια εμπειρία φροντίδας που προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο την αγνότητα του νερού. Σχεδιασμένα με βάση το σύστημα Pure Care System και με ειδικό σύστημα Water Purification Monitoring System, είναι «ό,τι πιο κοντά στο νερό».

Η διπλή αυτή διάκριση ενισχύει τη δέσμευση της ΜΕΓΑ να συνεχίζει να καινοτομεί, προσφέροντας προϊόντα που συνδυάζουν ασφάλεια, αποτελεσματικότητα και ανώτερη εμπειρία φροντίδας για κάθε μέλος της οικογένειας.