LEAD AI – Εξειδικευμένα Σεμινάρια AI για C-Level Executives από τη V+O και τη Curious Ahead

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) μεταμορφώνει ριζικά το επιχειρηματικό περιβάλλον, επηρεάζοντας καθοριστικά τη στρατηγική, τη λήψη αποφάσεων και τα μοντέλα ηγεσίας. Αντιλαμβανόμενες τον κομβικό ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν τα ηγετικά στελέχη στη νέα πραγματικότητα, οι V+O και Curious Ahead παρουσιάζουν το LEAD AI, μια σειρά εξειδικευμένων εκπαιδεύσεων σχεδιασμένων ειδικά C-Level Communication & Marketing Executives, στοχεύοντας στην ενίσχυση της στρατηγικής τους σκέψης και στην βαθιά κατανόηση των προκλήσεων και των ευκαιριών της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Μέσα από θεματικές ενότητες που εστιάζουν στις σημαντικότερες εξελίξεις, τις πρακτικές εφαρμογές που δημιουργούν αξία, καθώς και στο στρατηγικό πλαίσιο διαχείρισης των νέων δεδομένων σε σχέση με το Governance και το Ethical AI, οι συμμετέχοντες αποκτούν τη γνώση και τη μεθοδολογία για να κατανοήσουν πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ενισχύσει τη λήψη αποφάσεων και να μετασχηματίσει θετικά το επιχειρηματικό τους περιβάλλον.

Έχοντας ήδη ολοκληρώσει δύο επιτυχημένους κύκλους, με τη συμμετοχή ανώτατων στελεχών από τους κλάδους του Retail, Banking, Paytech, Energy, Construction και Telecommunications, το πρόγραμμα προχωρά στον τρίτο κύκλο του, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως εργαλείο στρατηγικής προετοιμασίας των ηγετικών ομάδων απέναντι στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη/τεχνολογική πρόοδος.

Το LEAD AI αποτελεί μέρος της διαρκούς δέσμευσης των V+O και Curious Ahead να στηρίζουν τους πελάτες τους στη φάση της στρατηγικής προσαρμογής και του επιχειρηματικού μετασχηματισμού. Η Curious Ahead, επενδύει ενεργά τα τελευταία τρία χρόνια στην ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος ΑΙ-Empowered λύσεων που ενισχύουν τη δυνατότητα των οργανισμών να προσαρμόζονται στις εξελίξεις της τεχνολογίας και της επικοινωνίας αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη ως μοχλό ανάπτυξης, καινοτομίας και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.