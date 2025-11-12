Κεφάλαια 1,1 δισ. για εξαγορές έως το 2029 από τον Τιτάνα

H ζήτηση για τσιμέντο παραμένει ισχυρή, οι τιμές διατηρούνται ψηλά και οι επενδύσεις για την παραγωγή πράσινων προϊόντων θα ενισχύσουν περαιτέρω τα περιθώρια κέρδους του ομίλου. Αυτό ήταν το μήνυμα της διοίκησης κατά τη διάρκεια του investor day, όπου παρουσιάστηκαν οι στόχοι του ομίλου Τιτάν για την πενταετία 2025 - 2029. Λόγω των ισχυρών ταμειακών ροών ο όμιλος τα επόμενα χρόνια θα έχει τη δυνατότητα να διαθέσει κεφάλαια άνω των 3 δισ. για επενδύσεις, εκ των οποίων το 37% (1,1 δισ. ευρώ) θα αξιοποιηθεί για νέες εξαγορές.

Ο Μαρσέλ Κομπούζ, πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής του ομίλου, τόνισε ότι σήμερα το 35% της συνολικής παραγωγής τσιμέντου αφορά σε πράσινο τσιμέντο και ο στόχος είναι το ποσοστό αυτό να ανέλθει στο 70% το 2029.

Ο όμιλος έχει μειώσει τις ειδικές καθαρές εκπομπές CO2 ανά τόνο τσιμεντοειδούς προϊόντος, χάρη στην αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων και στη χαμηλή περιεκτικότητα των προϊόντων τσιμέντου σε κλίνκερ. Οι τελευταίες εξαγορές του ομίλου εξασφαλίζουν τις ανάγκες σε ποζολάνη η οποία μπορεί να αντικαταστήσει το κλίνκερ στο τελικό προϊόν, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των παραγόμενων προϊόντων, καθώς το κλίνκερ περιέχει ασβεστόλιθο και εκλύει πολύ CO2.

Παράλληλα, η εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης στην παραγωγική διαδικασία εδώ και τρία χρόνια έχει αρχίσει και αποδίδει καρπούς. Τα υπολογιστικά συστήματα παρακολουθούν τη συμπεριφορά των μηχανημάτων, όπως οι κλίβανοι και οι μύλοι τσιμέντου και επεξεργάζονται εκατοντάδες πληροφορίες. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι παρεμβάσεις της νέας τεχνολογίας οδηγούν σε μεγαλύτερη απόδοση των μηχανών με λιγότερο κόστος, την ίδια ώρα που τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης προειδοποιούν και για πιθανές βλάβες.

Χρηματικές διανομές 500 εκατ. στους μετόχους έως το 2029

Οι βασικές προβλέψεις της διοίκησης του νέου στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης «TITAN Forward 2029 έχουν ως εξής:

Ετήσια αύξηση πωλήσεων κατά 6%-8%, με την επιδίωξη να φτάσουν τα 4 δισ. ευρώ έως το 2029, εκ των οποίων τα εναλλακτικά τσιμεντοειδή υλικά θα αντιστοιχούν στο 10% των πωλήσεων του ομίλου. Επίσης, προβλέπεται ετήσια αύξηση κερδών EBITDA κατά 11%-13%, με την επιδίωξη να φτάσουν το 1 δισ. έως το 2029, όπου συμπεριλαμβάνονται ετήσια οφέλη 100 εκ. μέσω βελτιωμένων βιομηχανικών, ψηφιακών και λειτουργικών επιδόσεων, διευρύνοντας το περιθώριο κερδοφορίας EBITDA κατά 250-300 μονάδες σε αυτήν την περίοδο.

Τα κέρδη ανά μετοχή θα αυξηθούν κατά 5-6 ευρώ ανά μετοχή. Η απόδοση του (μέσου) απασχολούμενου κεφαλαίου «RO(A)CE» θα κυμανθεί μεταξύ 15% και 17%, ο καθαρός δανεισμός προς EBITDA μεταξύ 1,5x και 2x και οι συνολικές αποδόσεις προς τους μετόχους θα φτάσουν περίπου στα 500 εκατ. ευρώ. Κατά την τελευταία τριετία o όμιλος υλοποίησε με επιτυχία το στρατηγικό πλάνο «Building for Green Growth 2026» πετυχαίνοντας τους οικονομικούς του στόχους ένα χρόνο νωρίτερα.

Ο κ. Κομπούζ αναφέρθηκε και στην αποτίμηση της μετοχής υποστηρίζοντας ότι είναι σε έκπτωση σε σχέση με ομοειδείς επιχειρήσεις. Όπως είπε χαρακτηριστικά, αν από τα την κεφαλαιοποίηση της Τιτάν αφαιρεθεί η κεφαλαιοποίηση της Τitan America τότε όλα τα υπόλοιπα assets του ομίλου σε Ευρώπη, Ελλάδα, Αίγυπτο και Τουρκία αντιστοιχούν μόλις δύο φορές στα ετήσια ebitda.

Στο 9μηνο ο Τιτάνας πέτυχε ρεκόρ λειτουργικής κερδοφορίας 474 εκατ. ευρώ με τον καθαρό δανεισμό να μειώνεται στο μισό στα 302 εκατ. ευρώ από 622 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο 2024. Ο όμιλος δεν έχει ανάγκη αναχρηματοδότησης δανεισμού μέχρι το τέλος του 2027 και ο μόχλευση βρίσκεται όπως προαναφέρθηκε μόλις στα 302 εκατ. ευρώ παρά τις επενδύσεις 185 εκατ. ευρώ και τη διανομή μερίσματος 3 ευρώ ανά μετοχή μέσα στη χρονιά.