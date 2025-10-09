ΚΕΒΕ: Επένδυση 15 εκατ. ευρώ στη Σερβία – Νέα προϊόντα το 2026

Στα 90 χρόνια ιστορίας της, η Κεραμουργία Βορείου Ελλάδος (ΚΕΒΕ) ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο εξωστρέφειας και ανάπτυξης, υλοποιώντας την πρώτη της επένδυση εκτός συνόρων. Η ελληνική βιομηχανία κεραμικών δομικών υλικών, που ανήκει στην οικογένεια Κοθάλη, ολοκληρώνει επένδυση ύψους 15 εκατ. ευρώ στη Σερβία, με το νέο εργοστάσιο να εισέρχεται σε παραγωγική λειτουργία τον Δεκέμβριο του 2025.

Η νέα μονάδα, με αρχική παραγωγική δυναμικότητα 600 τόνους τούβλων την ημέρα και δυνατότητα επέκτασης στους 1.000 τόνους έως το 2028, αποτελεί το εφαλτήριο για τη διείσδυση της ΚΕΒΕ όχι μόνο στη σερβική αγορά, αλλά και σε ολόκληρη τη βαλκανική χερσόνησο. «Η παρουσία μας στη Σερβία είναι ένα στρατηγικό βήμα για να ενισχύσουμε τη θέση μας στην περιοχή, αξιοποιώντας το πλεονέκτημα της γεωγραφικής εγγύτητας και τη ζήτηση για ποιοτικά, βιώσιμα δομικά υλικά», ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Άγις Κοθάλης.

Η μονάδα στη Σερβία θα παράγει αποκλειστικά τούβλα, τα οποία θα καλύπτουν τόσο την τοπική όσο και τις όμορες αγορές, με στόχο να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς το μεγάλο εργοστάσιο του Κιλκίς, που σημειωτέον είναι η μεγαλύτερη σε δυναμικότητα μονάδα παραγωγής κεραμικών δομικών υλικών στην Ευρώπη. Άξιο αναφοράς, ότι η ΚΕΒΕ απασχολεί συνολικά 250 εργαζομένους, εκ των οποίων 52 θα στελεχώνουν τη νέα βαλκανική μονάδα.

Ισχυρό αποτύπωμα στην Ευρώπη

Η ΚΕΒΕ κατέχει σήμερα περίπου 55% μερίδιο αγοράς στην Ελλάδα, εξάγοντας το 60% της παραγωγής της σε περισσότερες από 40 χώρες. Από το εργοστάσιο του Κιλκίς παράγονται ημερησίως 2.000 τόνοι τούβλων και 200.000 τεμάχια κεραμιδιών, ποσότητες που επαρκούν για την κατασκευή έως και 150 κατοικιών την ημέρα.

Το 2024, ο κύκλος εργασιών του βιομηχανικού κλάδου της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 43,6 εκατ. ευρώ, με λειτουργικά κέρδη (EBITDA) 10,8 εκατ. ευρώ, ενώ ο ενοποιημένος τζίρος, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ανήλθε στα 47,1 εκατ. ευρώ.

Για το 2025, η διοίκηση αναμένει αύξηση 20% στον τζίρο, ο οποίος εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 51 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την ανοδική πορεία του ομίλου σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητα λατομεία για την εξόρυξη της πρώτης ύλης (άργιλος), γεγονός που εξασφαλίζει σταθερή ποιότητα και μειώνει το κόστος παραγωγής, παράγοντες που έχουν συμβάλει καθοριστικά στη διατήρηση της ΚΕΒΕ στην κορυφή του κλάδου.

Επίκεντρο η βιωσιμότητα

Παράλληλα με την εξωστρέφεια, η ΚΕΒΕ επενδύει συστηματικά στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Η εταιρεία παρουσίασε την καινοτόμο σειρά ελαφρών τούβλων, τα οποία διατηρούν την ίδια μηχανική αντοχή με τα συμβατικά, αλλά έχουν μειωμένο βάρος έως και 20%, στόχο που αναμένεται να επιτευχθεί πλήρως έως το 2026.

Η νέα γενιά τούβλων, που αναπτύχθηκε έπειτα από πολυετή ερευνητική προσπάθεια, συνδυάζει ανθεκτικότητα, μειωμένη μάζα και περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Η χαμηλότερη μάζα συνεπάγεται όχι μόνο ταχύτερη και ευκολότερη δόμηση, αλλά και σημαντική εξοικονόμηση στο κόστος μεταφοράς, καθώς επιτρέπει τη μεταφορά περισσότερων τεμαχίων ανά φορτηγό. Παράλληλα, η βελτιστοποιημένη παραγωγική διαδικασία περιορίζει τις εκπομπές CO₂, ενισχύοντας τη δέσμευση της εταιρείας για μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.

Όπως τονίζει ο κ. Κοθάλης, «η μείωση του βάρους των προϊόντων μας δεν είναι απλώς τεχνική βελτίωση, αλλά απόδειξη της δέσμευσής μας να προσφέρουμε προϊόντα που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Με το νέο μας προϊόν φέρνουμε για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά μια καινοτόμο λύση που συνδυάζει ανθεκτικότητα, χαμηλότερο βάρος και βιωσιμότητα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στο όραμά μας για ένα κόσμο δομικά καλύτερο».

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης που υλοποιεί η εταιρεία, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει και σε επενδύσεις στις ΑΠΕ, μειώνοντας σημαντικά το ενεργειακό της αποτύπωμα. Μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία του εργοστασίου στο Κιλκίς προέρχεται ήδη από φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, ενώ ανάλογες υποδομές σχεδιάζεται να εγκατασταθούν και στη Σερβία.