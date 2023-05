Kaizen Gaming: Τα «μυστικά» της επένδυσης στους ανθρώπους της που έφεραν (για άλλη μια φορά) την αναγνώριση στα Best Workplaces

Όταν οι άνθρωποι αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της επενδυτικής στρατηγικής ενός οργανισμού, ίσως να μην αιφνιδιάζει το γεγονός ότι η Kaizen Gaming περιλαμβάνεται μεταξύ των καλύτερων εταιρειών για να εργάζεται κάποιος. Στην Kaizen Gaming, όμως, την ελληνική πολυεθνική στον χώρο του GameTech, ένας Kaizener, δεν εργάζεται απλά, αλλά δημιουργεί. Και αυτό εξαιτίας του πολυ-παραμετρικού μοντέλου λειτουργίας που εφαρμόζει η εταιρεία, συνδυάζοντας την τεχνολογία, τις καινοτόμες επιλογές και την ομαδική κουλτούρα. Χάρη σε αυτό, η Kaizen Gaming αναπτύχθηκε ραγδαία τα τελευταία χρόνια και έλαβε πολλαπλές διακρίσεις ως εργασιακό περιβάλλον.

Το 2021 αναγνωρίστηκε ένατη στον θεσμό των Best Workplaces Europe, μια σημαντική αναγνώριση για την εταιρεία, αλλά και τους ανθρώπους της. Για τη φετινή χρονιά, η Kaizen Gaming, ανέβηκε στην πέμπτη θέση Best Workplaces 2023 για την Ελλάδα (στην κατηγορία 250+ εργαζομένων) και στη δεύτερη θέση του ίδιου θεσμού στην Πορτογαλία (στην κατηγορία 201-500 εργαζόμενοι). Επιπλέον πιστοποιήθηκε ως Great Place to Work στην Ελλάδα, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και τη Τσεχία (Οκτώβριος 2022-Οκτώβριος 2023), μετά από έρευνα στην οποία συμμετείχαν όλοι οι εργαζόμενοι.

Πρόκειται για διακρίσεις που δεν έρχονται τυχαία. Το 2012 η Kaizen Gaming δημιούργησε το Stoiximan, ένα ελληνικό brand που θα προσπαθούσε, τότε, να κατακτήσει ένα σημαντικό μερίδιο αγοράς στην Ελλάδα. Κεντρικός άξονας της ανάπτυξής της, πέραν του high tech, ήταν η επένδυση σε ανθρώπους που θα υλοποιούσαν νέες τεχνολογικές εφαρμογές, για να φέρουν την εξέλιξη που στόχευε. Ήταν το σημείο καμπής, δεδομένου ότι της επέτρεψε να μετασχηματιστεί, εξελίσσοντας τόσο την πλατφόρμα της όσο και τις υπηρεσίες που μπορούσε να παρέχει.



Σήμερα, διαχειρίζεται το Stoiximan σε Ελλάδα και Κύπρο, και το Betano στην Πορτογαλία, Βραζιλία, Ρουμανία, Γερμανία, Βουλγαρία, Τσεχία, Χιλή, Περού, Εκουαδόρ και Καναδά (Οντάριο) και Νιγηρία. Λίγοι θυμούνται ότι δημιουργήθηκε στην Ελλάδα, πριν 11 χρόνια, από μια ομάδα 20 ατόμων, ενώ το 2016, αριθμούσε μόλις 100 εργαζομένους. Ήταν όμως το κεφάλαιο που της επέτρεψε να εξελιχθεί σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες GameTech εταιρείες, με μεγάλη διεθνή διάσταση και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα.

Απαριθμώντας πια περισσότερους από 2.000 Kaizeners από 41 εθνικότητες, σε 4 ηπείρους (Ευρώπη, Αφρική, Βόρεια και Νότια Αμερική), στόχος της εταιρίας είναι το 2024. Μια οι Kaizeners να ξεπερνούν τους 3.000 σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στην Ελλάδα, στα γραφεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης αλλά και remote, εργάζονται σχεδόν 1.300 Kaizeners. Αριθμός που ανεβαίνει συνεχώς, αφού η εταιρεία καλωσορίζει περίπου 120 νέους Kaizeners κάθε μήνα, με σκοπό να γίνουν περισσότερες από 1.000 προσλήψεις μέσα στο 2023, σε διάφορα τμήματα και επίπεδα - από το Customer Services ως το Tech και το Business.

Ένα κομβικό σημείο για την ανάπτυξη, της Kaizen Gaming, ήταν το Kaizen Campus, που εγκαινιάστηκε τον Φεβρουάριο. Πρόκειται για τον καινοτόμο χώρο γραφείων της εταιρίας που βρίσκεται στο Μαρούσι Αττικής. Ένα κτίριο που φιλοξενεί πάνω από 750 Kaizeners, με 22 αίθουσες συναντήσεων, quiet room, αίθουσα εκπαίδευσης, αμφιθέατρο, cinema και playroom με τοίχο αναρρίχησης, Playstation, μπιλιάρδο, πινγκ πονγκ, air hockey κ.α.) και αποτελεί πρότυπο εργασιακού χώρου για την Ελλάδα.

Τι αγαπούν, οι Kaizeners στο Campus, όπως και στα υπόλοιπα γραφεία ανά τον κόσμο;

Κατ’ αρχήν τη συνολική εμπειρία από την πρώτη επαφή, ως δυνητικοί υποψήφιοι, μέχρι την πρόσληψη, την καθημερινότητα στα γραφεία και τη διακράτηση του ταλέντου. Και όπως οι ίδιοι προσθέτουν, το ξεχωριστό homey feeling, με απαλά, earthy χρώματα, εμπνευσμένα από την χρωματική παλέτα του brand της Kaizen Gaming στο χώρο εργασίας. Έναν χώρο που χαρακτηρίζεται από το open space planning, το οποίο δημιουργεί συνεχείς αφορμές για συνεργασία και προωθεί την καινοτομία. Οι γυάλινες επιφάνειες και τα διαχωριστικά των αιθουσών και των προσωπικών γραφείων δίνουν την αίσθηση της διαφάνειας, της ειλικρίνειας και της αμεσότητας.

Όλα αυτά, στους χώρους της Kaizen Gaming, συνδυάζονται με τη χρήση πολλών διαφορετικών ψηφιακών καναλιών για επικοινωνία και δημιουργία μιας ξεχωριστής εμπειρίας για τους εργαζομένους. Έτσι, δημιουργείται ένα πραγματικό #oneteam: όλοι δουλεύουν μαζί, χωρίς σύνορα και διαφορετικά τμήματα. Στο ίδιο περιβάλλον, γίνεται μια διαρκής επένδυση στο wellbeing των Kaizeners με πολλές δράσεις και παροχές, όπως εσωτερικοί κήποι, ταράτσα, χώροι συνάθροισης και κοινωνικοποίησης, και πολλά events για να παραμένει δεμένη η ομάδα της Kaizen Gaming.

Για το 2023, η Kaizen αναγνωρίστηκε ως Best Workplace, σε μια διαδικασία που όπως κάθε χρόνο «έτρεξε» ο οργανισμός Great Place to Work. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όμως έχει να δούμε και πως απάντησαν οι ίδιοι οι Kaizeners στα ερωτήματα που τους τέθηκαν:

97% δήλωσε πως υπάρχει ίση μεταχείριση προς όλους ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους.

Για το 96% των Kaizeners, υπάρχει ίση μεταχείριση προς όλους ανεξάρτητα από τις σεξουαλικές τους προτιμήσεις.

Το 95% θεωρεί πως όταν πρωτοξεκινήσεις δουλειά εδώ, σε κάνουν να αισθάνεσαι ευπρόσδεκτος.

93% δηλώνει πως υπάρχει ίση μεταχείριση προς όλους ανεξάρτητα από το φύλο τους.

89% πιστεύει πως υπάρχει ίση μεταχείριση προς όλους ανεξάρτητα από την ηλικία τους.

Το 89% δηλώνει πως μπορεί να είναι ο εαυτός του στον χώρο εργασίας του. 88% θα σύστηνε ανεπιφύλακτα την εταιρεία στους φίλους και την οικογένειά του ως ένα εξαιρετικό μέρος για να εργαστεί κάποιος.

Τέλος το 86% θα ήθελε να δουλεύει εδώ για πολύ καιρό.

