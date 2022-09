Kaizen Gaming: Eταιρεία της χρονιάς για τη Νότια Ευρώπη, στα διεθνή βραβεία SBC Awards

Μια ακόμη σημαντική διάκριση έλαβε η Kaizen Gaming, η μεγαλύτερη GameTech εταιρεία στην Ελλάδα, στον πλέον αναγνωρισμένο διεθνή θεσμό βραβείων για τα τυχερά παίγνια, τα SBC Awards, όπου αναδείχτηκε εταιρεία της χρονιάς για την Νότια Ευρώπη.

Στη διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες μέρες στη Βαρκελώνη, η Kaizen Gaming, η εταιρία που δραστηριοποιείται με τα brands Stoiximan σε Ελλάδα και Κύπρο και το brand Betano σε ακόμα 8 χώρες, απέσπασε την κορυφαία διάκριση για τη Νότια Ευρώπη: Southern European Operator of the Year. Το βραβείο αυτό έρχεται σε συνέχεια της περσινής βράβευσης στην κατηγορία "Μarketing Campaign of the Year" για την καμπάνια #MiaOmada, πιστοποιώντας τη συνεχή εξέλιξη της Kaizen Gaming και την αναγνώρισή της ως μια από τις κορυφαίες εταιρίες του κλάδου διεθνώς.

«Αυτό το βραβείο είναι μια ακόμα σημαντική διάκριση για τη ομάδα της Kaizen Gaming. Μόλις σε 10 χρόνια από τη δημιουργία της εταιρίας, έχουμε καταφέρει όχι μόνο να επεκταθούμε σε 10 χώρες αλλά και να αναγνωριζόμαστε ως μια από τις κορυφαίες εταιρίες του κλάδου μας διεθνώς. Διακρίσεις σαν αυτή επιβεβαιώνουν ότι, η επένδυσή μας στους ανθρώπους και στην τεχνολογία, μας επιτρέπει να αναπτυσσόμαστε δυναμικά, πάντοτε με την ίδια αρχή, αυτή της παροχής πολύ υψηλών υπηρεσιών στους πελάτες μας,» σημείωσε ο Γιώργος Σκαρλάτος, Commercial Director στο πλαίσιο της βράβευσης της Kaizen Gaming στη Βαρκελώνη.

Η Kaizen Gaming είναι η μεγαλύτερη εταιρία GameTech στην Ελλάδα και μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες εταιρίες του κλάδου διεθνώς. Σήμερα η εταιρία δραστηριοποιείται σε 10 χώρες: Ελλάδα και Κύπρο με το brand Stoiximan, και σε ακόμα 8 χώρες με το το brand Betano. Επενδύοντας στην τεχνολογία και το ανθρώπινο δυναμικό, η Kaizen Gaming απασχολεί σήμερα περισσότερους από 1.300 εργαζόμενους ενώ διαθέτει μια από τις μεγαλύτερες ομάδες τεχνολογίας στη χώρα. Με έμφαση στον Άνθρωπο και τον Αθλητισμό, υλοποιεί ένα εκτεταμένο πλάνο δράσεων κοινωνικής υπευθυνότητας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και αναπτύσσει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αθλητικών χορηγιών σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησής της.