 «It Happens on PS5»: Η νέα καμπάνια της Sony αποθεώνει συναρπαστικές στιγμές gaming

Γιορτάζοντας την πέμπτη επέτειο από την κυκλοφορία της κονσόλας PlayStation 5, η αγαπημένη εταιρεία βιντεοπαιχνιδιών αναδεικνύει τις αμέτρητες εμπειρίες που έχει προσφέρει σε παίκτες σε όλο τον κόσμο και ετοιμάζει ακόμα περισσότερες εικονικές περιπέτειες στο προσεχές μέλλον.

Αυτή την εορταστική για το PS5 περίοδο, η Sony Interactive Entertainment, η εταιρεία πίσω από το brand PlayStation, κάνει ένα μεγάλο βήμα με μια παγκόσμια καμπάνια που είναι τόσο τολμηρή όσο και διασκεδαστική.

Το concept; Βγαλμένο μέσα από την καρδιά της gaming κοινότητας. Γιατί μέσα σε αυτά τα πέντε χρόνια, οι παίκτες έχουν ζήσει και μοιραστεί online συναρπαστικές στιγμές ατελείωτου παιχνιδιού. Και αυτές οι στιγμές αποτυπώνονται στη νέα καμπάνια της SIE για το PS5.

Όπως εξηγεί η Αντιπρόεδρος Global Marketing της SIE, Isabell Tomatis, το μήνυμα της διαφημιστικής καμπάνιας «It Happens on PS5» προήλθε από αυτές ακριβώς τις αυθεντικές αντιδράσεις των παικτών: «Αυτές οι αντιδράσεις των gamers μας ενέπνευσαν να αποτυπώσουμε την ουσία της εμπειρίας που ζουν, τότε που τα πιο απρόσμενα και αξέχαστα συμβαίνουν στο PS5».

Η καμπάνια παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές ιστορίες:

«The Greatest Stunt Jump Ever»

«The Unexpected Catch»

«Everyday Problems in Extraordinary Vehicles»

Πέρα από τον εικονικό κόσμο που έχει δημιουργήσει, στον οποίο «ζουν» καθημερινά εκατοντάδες χιλιάδες gamers, η PS5 ζωντανεύει μερικές από τις πιο ανεπανάληπτες στιγμές της και στον πραγματικό κόσμο, με φυσική παρουσία.

Έτσι, μια σειρά από εμβληματικές, διασκεδαστικές και απροσδόκητες ενεργοποιήσεις έρχονται να αποτυπώσουν το «It Happens on PlayStation 5» στην καρδιά και το μυαλό μας.

Αν δεν έχετε δει ακόμη το βίντεο, κάντε μόνο εικόνα ένα βυτιοφόρο καυσίμων να ισορροπεί δραματικά στην κορυφή ενός ουρανοξύστη πάνω από τον ορίζοντα της πόλης.

Με ένα media plan παγκόσμιας εμβέλειας που καλύπτει περισσότερες από 20 αγορές, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιαπωνίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας, του Καναδά και της Αυστραλίας, το κοινό μπορεί να περιμένει να δει την καμπάνια σε premium τηλεοπτικά κανάλια και κινηματογράφους, σε υψηλής επίδρασης εξωτερικές διαφημιστικές επιφάνειες, σε ψηφιακές και κοινωνικές πλατφόρμες, καθώς και σε ειδικά σχεδιασμένες τοπικές ενεργοποιήσεις που αποσκοπούν στην προώθηση της τοπικής φήμης και προσοχής.

«Στόχος μας με αυτή την καμπάνια είναι να προκαλέσουμε χαρά και ενθουσιασμό στην κοινότητα και να αποτυπώσουμε τα συναισθήματα που νιώθουν όταν βιώνουν αυτές τις αξέχαστες στιγμές στο PS5» εξηγεί η Isabelle Tomatis.

«Υπάρχουν τόσοι πολλοί συναρπαστικοί τρόποι να βιώσετε το απροσδόκητο, από μια από τις καλύτερες βιβλιοθήκες παιχνιδιών που διατίθενται, συμπεριλαμβανομένων τίτλων όπως Battlefield 6, Ghost of Yōtei, NBA 2K26, Astro Bot, God of War Ragnarök, Horizon Forbidden West, με πολλά άλλα να ακολουθήσουν» συμπληρώνει η Αντιπρόεδρος της SIE.

Η καμπάνια «It Happens on PlayStation 5», που ξεκινά σήμερα, έχει ως στόχο να ενθουσιάσει και να ευχαριστήσει την παγκόσμια κοινότητα των gamers μας και να υπενθυμίσει στους υποψήφιους παίκτες τι χάνουν – γιατί αυτές οι αξέχαστες στιγμές, αυτή η ενέργεια... συμβαίνουν μόνο στο PlayStation 5.