Χ - Ένα χρόνο μετά

Πέρασε ένας χρόνος από τότε που ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ απέκτησε το Twitter καταβάλλοντας 44 δισ. δολάρια, με στόχο, αφενός να το κάνει λιγότερο "έξυπνο", διώχνοντας τον «ιό του ξύπνιου μυαλού» (woke mind virus) που πίστευε ότι κατέστειλε την ελευθερία του λόγου, αφετέρου να επεκτείνει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες κεφαλαιοποιώντας την μεγάλη αυτή επένδυση.

Φαίνεται πως μέχρι τώρα έχει πετύχει μόνο έναν από αυτούς τους στόχους – του λιγότερο ξύπνιου- καθώς ο αριθμός όσων τουιτάρουν ενεργά έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 30%, σύμφωνα με στοιχεία που περιήλθαν στην κατοχή της Washington Post, και η εταιρεία, του ιδιοκτήτη της Tesla και της SpaceX, αιμορραγεί από διαφημίσεις και έσοδα.

Την ίδια στιγμή, υπό τον έλεγχο του Ίλον Μασκ, το Χ, η πλατφόρμα που έχασε το όνομα, το λογότυπο και σύντομα την δωρεάν ανταλλαγή απόψεων και άμεσων ειδήσεων, εκθέτει εκατομμύρια χρηστών σε μία «σκοτεινή προπαγάνδα» παραπληροφόρησης, με έξαρση ρατσιστικών, αντισημιτικών και άλλων ρητορικών εκφράσεων μίσους.

Μέσω ραγδαίων αλλαγών στα προϊόντα, ξαφνικών μεταστροφών πολιτικής αλλά και της δικής του υπερμεγέθους παρουσίας στην πλατφόρμα, ο Μασκ αναδιαμόρφωσε γρήγορα το ποιος έχει φωνή σε μια υπηρεσία που κάποτε ήταν το κέντρο ειδήσεων σε πραγματικό χρόνο και παγκόσμιων συζητήσεων.

Μια πλατφόρμα που ανέδειξε κοινωνικά κινήματα όπως το Black Lives Matter και το #MeToo, πλέον έχει δώσει ένα τελείως διαφορετικό τόνο, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, λένε αναλυτές από όλο το πολιτικό φάσμα.

Ο Μασκ έχει δώσει στο Twitter μια ξεκάθαρη πολιτική κατεύθυνση. Υποστήριξε δημοσίως τον κυβερνήτη της Φλόριντα Ron DeSantis για την προεδρία και φιλοξένησε την έναρξη της εκστρατείας του για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών στο Twitter Spaces. Επανέφερε τον λογαριασμό του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε απαγορευτεί μόνιμα για τα tweet του σχετικά με την εξέγερση της 6ης Ιανουαρίου 2021.

"Το Twitter ήταν κάποτε το σημείο όπου οι συζητήσεις για την πολιτική και τις ειδήσεις διαμορφώνονταν λεπτό προς λεπτό. Δεν νομίζω ότι αυτό συμβαίνει επειδή είμαι Δημοκρατικός ή αριστερός - απλώς δεν είναι πλέον ένα μέρος για να παίρνει κανείς ακριβείς πληροφορίες", δήλωσε ο Dan Pfeiffer, διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου υπό τον πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα.

Ο Μασκ δεν ήταν πάντα τόσο ενεργός με την πολιτική. Λέει ότι υποστήριξε τον Ομπάμα και ότι τα επιχειρηματικά του συμφέροντα στην Tesla και τη SolarCity ευθυγραμμίστηκαν με τη φιλελεύθερη υποστήριξη των επιδοτήσεων καθαρής ενέργειας. Αργότερα, απογοητεύτηκε από την αριστερά λόγω της κριτικής της στους δισεκατομμυριούχους, της υποστήριξης των εργατικών συνδικάτων και της πολιτικής της φυλής και του κοινωνικού φύλου.

Ο µεγιστάνας της τεχνολογίας υπήρξε αρκετά δραστήριος, αφού µόνο µέσα στο 2023 έχει συνοµιλήσει κατ’ ιδίαν µε τους ηγέτες Γαλλίας, Ιταλίας, Ινδίας, Νότιας Κορέας, Τουρκίας και Ισραήλ. Ο ίδιος αναπτύσσει τις απόψεις του περί γεωπολιτικής, ενώ οι ηγέτες που συναντά συνήθως έχουν άλλα πράγµατα στο µυαλό τους. Πολλοί θέλουν να φέρουν ένα εργοστάσιο της Tesla ή να δημιουργήσουν υποδοµές τηλεπικοινωνιών στο πλαίσιο του δορυφορικού προγράµµατος Starlink, της SpaceX, στη χώρα τους, ενώ άλλοι θέλουν να µιλήσουν µαζί του για το µέλλον της Τεχνητής Νοηµοσύνης και την πλατφόρµα Χ.

Οι ενέργειες του Μασκ προκαλούν δυσφορία στον Λευκό Οίκο, µε τον Αµερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, να απαντά, σε ερώτηση αν τον θεωρεί επικίνδυνο για την ασφάλεια των ΗΠΑ, ότι «πρέπει να έχουµε τον νου µας στις τεχνολογικές και επιχειρηµατικές σχέσεις και συνεργασίες του».

Από τη µεριά του, ο Μασκ δηλώνει ανοιχτά ότι «τον έχουν κουράσει οι ∆ηµοκρατικοί», µε πηγές από το περιβάλλον του να αναφέρουν ότι αισθάνεται παραγκωνισµένος από την κυβέρνηση. Η στροφή του δισεκατοµµυριούχου στην πολιτική και τα τετ α τετ του µε Ευρωπαίους -και όχι µόνο- ηγέτες έχουν αναμφίβολα προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό, ιδίως εν όψει των προεδρικών εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2024. Το μόνο σίγουρο είναι πως οι κινήσεις του Μασκ δεν είναι καθόλου τυχαίες και τα συμφέροντα πίσω από αυτές δεν θα αργήσουν να φανερωθούν.

«Με την παραπληροφόρηση σχετικά με τoν πόλεμο Ισραήλ - Χαμάς να ανθεί τόσο δραματικά στο Χ, νιώθουμε ότι ξεπεράστηκαν τα όρια και πλεόν όλοι μπορούν να δούν -πέρα από την αλλαγή του branding- ότι το παλιό Twitter έχει πραγματικά χαθεί», δήλωσε στους NYT, ο Tim Chambers επικεφαλής της Dewey Square, εταιρείας δημοσίων σχέσεων που παρακολουθεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Το νέο Χ είναι μια σκιά του προηγούμενου εαυτού του», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Οι σημαντικές ειδήσεις, όπως το ξέσπασμα ενός πολέμου, κάποτε καθιστούσαν το Twitter βασική πηγή ενημέρωσης και συζήτησης. Ωστόσο, οι ψευδείς και παραπλανητικές πληροφορίες που πλημμύρισαν την πλατφόρμα, με αφορμή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ανάγκασαν την ΕΕ να στείλει τελεσίγραφο «συμμόρφωσης» στον δισεκατομμυριούχο Μασκ. Ξένες κυβερνήσεις, πράκτορες και τρομοκράτες - από τη Ρωσία μέχρι την Κίνα και τη Χαμάς - διέδωσαν διχαστική προπαγάνδα με ελάχιστη ή καθόλου παρέμβαση. Η επιστολή του αρμόδιου επιτρόπου Τιερί Μπρετόν αναρτήθηκε μέσω της ίδιας πλατφόρμας κάνοντας λόγο για «βίαιο και τρομοκρατικό περιεχόμενο».

Following the terrorist attacks by Hamas against 🇮🇱, we have indications of X/Twitter being used to disseminate illegal content & disinformation in the EU.



Urgent letter to @elonmusk on #DSA obligations ⤵️ pic.twitter.com/avMm1LHq54