Ίλον Μασκ: Παραμένουν αρνητικές οι ταμειακές ροές του Twitter

Ο δισεκατομμυριούχος και εκτελεστικός πρόεδρος του Twitter Ίλον Μασκ δήλωσε μέσω tweet ότι οι ταμειακές ροές του δημοφιλούς μέσου κοινωνικής δικτύωσης παραμένουν αρνητικές, εξαιτίας της πτώσης των διαφημιστικών εσόδων κατά σχεδόν 50% σε συνδυασμό με το «βαρύ χρέος» που παρουσιάζει η Twitter Inc.

We’re still negative cash flow, due to ~50% drop in advertising revenue plus heavy debt load. Need to reach positive cash flow before we have the luxury of anything else.

«Πρέπει να φτάσουμε σε θετική ταμειακή ροή πριν έχουμε την πολυτέλεια για οτιδήποτε άλλο», έγραψε ο Μασκ σε απάντηση σε ένα tweet.

you should get a consortium together who understands your vision for this website (whether it’s more of a public utility or a business meant to generate cash flow is up to you) and have them buy the debt then do a tender/exchange offer for convertible notes w more favorable terms