ΙΚΤΙΝΟΣ: Υποστηρίζει την εγκατάσταση του Greek Marble Ouzeri στην Galleria D'Arte Il Vicolo

Η εταιρεία Ικτίνος Ελλάς ΑΕ, ως ενεργό μέλος Πανελληνίου Συνδέσμου Μαρμάρων, υποστηρίζει την εγκατάσταση του Greek Marble Ouzeri στην Galleria D'Arte Il Vicolo, στο πλαίσιο της Milan Design Week 2026, η οποία πραγματοποιείται 20-26 Απρίλιου στο Μιλάνο.

Το έργο υποστηρίζεται από την Enterprise Greece σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Μαρμάρων, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής πρωτοβουλίας για την προώθηση του ελληνικού μαρμάρου διεθνώς. Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει την ανάπτυξη του brand “GREEK MARBLE | Then. Now. Forever.” και μια σειρά ενεργειών που αναδεικνύουν τα μοναδικά χαρακτηριστικά και τη δυναμική της ελληνικής βιομηχανίας μαρμάρου.

Η ολοκληρωμένη εταιρική ταυτότητα για το ελληνικό μάρμαρο, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2022, συνεχίζει να ενισχύει τη διεθνή αναγνωρισιμότητα και παρουσία του. Η πρωτοβουλία επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Fuorisalone κατά τη διάρκεια της Milan Design Week.

Η Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ικτίνος Ελλάς ΑΕ, κ. Ιουλία Χαϊδά, δήλωσε:

«Για εμάς στην Ικτίνος, η συμμετοχή σε πρωτοβουλίες όπως το Greek Marble Ouzeri δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη δράση εξωστρέφειας, αλλά μια ουσιαστική ευκαιρία να επανατοποθετήσουμε το ελληνικό μάρμαρο στη διεθνή σκηνή ως αυτό που πραγματικά είναι: ένα διαχρονικό, φυσικό υλικό με μοναδική ταυτότητα και παγκόσμια απήχηση. Το ελληνικό μάρμαρο δεν είναι απλώς ένα εξαγώγιμο προϊόν — είναι κομμάτι της ταυτότητάς μας. Μέσα από τη συνεργασία με την Enterprise Greece και τον Σύνδεσμο, αναδεικνύουμε μια σύγχρονη αφήγηση για το ελληνικό μάρμαρο — όχι μόνο ως προϊόν, αλλά ως πολιτιστικό και αρχιτεκτονικό στοιχείο με ιστορία χιλιάδων ετών. Το Greek Marble Ouzeri στο Μιλάνο αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης και πιστεύουμε ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας και αξίας του ελληνικού μαρμάρου.»

Λίγα λόγια για το Έργο

Το Greek Marble Ouzeri μεταμορφώνει τη γκαλερί τέχνης «Il Vicolo» σε ένα καθηλωτικό περιβάλλον, όπου το ελληνικό μάρμαρο βιώνεται και επανανακαλύπτεται μέσα από το φαγητό, το ποτό και τις κοινωνικές τελετουργίες. Παρουσιαζόμενο στην περιοχή Brera Design District στο πλαίσιο της Milan Design Week 2026, η εγκατάσταση επαναπροσδιορίζει το μάρμαρο όχι ως ένα απομακρυσμένο, μνημειακό υλικό, αλλά ως κάτι απτό, άμεσο και μέρος της καθημερινής ζωής· ένα μέσο που διευκολύνει τη συλλογική εμπειρία και την επικοινωνία.

Σχεδιασμένο από το design studio tremeEats, που ιδρύθηκε από τον αρχιτέκτονα Χάρη Τρεμετουσιώτη και τη συνιδρύτρια Νεφέλη Ρήγα, το έργο αντλεί έμπνευση από τη χωρική και κοινωνική λογική του παραδοσιακού ελληνικού ουζερί: έναν χώρο κοινών πιάτων, συζήτησης και φιλικής συνάντησης. Εδώ, η αρχιτεκτονική και η φιλοξενία συγχωνεύονται, και το μάρμαρο γίνεται ενεργός συμμετέχων στις καθημερινές τελετουργίες: αγγίζεται, χρησιμοποιείται και βιώνεται.

Στο κέντρο, ένα μπαρ οργανώνει τον χώρο, περιβαλλόμενο από αρθρωτά μαρμάρινα στοιχεία που διαμορφώνουν τοίχους, επιφάνειες και αντικείμενα με σαφήνεια και λιτότητα. Το φωτεινό εσωτερικό, κατασκευασμένο από τυποποιημένα μαρμάρινα πλακίδια, αναδεικνύει την ευελιξία και τη σύγχρονη σημασία του υλικού, παρουσιάζοντας παράλληλα όλο το φάσμα του ελληνικού μαρμάρου — από το διάσημο χιονόλευκο της Θάσου έως το βαθύ πράσινο της Τήνου — και επεκτείνοντας την εμπειρία πέρα από τον εσωτερικό χώρο μέσω μιας διαφανούς πρόσοψης.

Αντί για μια στατική έκθεση, το έργο δημιουργεί ένα ζωντανό περιβάλλον συνάντησης και συμμετοχής. Ακόμη και η τελετουργία του μοιράσματος του ούζου (που γίνεται λευκό όταν προστίθεται νερό) αντικατοπτρίζει τις πολλαπλές διαστάσεις που εμπεριέχει το μάρμαρο και αποκαλύπτει διακριτικές συνδέσεις μεταξύ υλικού, πολιτισμού και τόπου.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που γιορτάζει το ελληνικό μάρμαρο – ένα υλικό σμιλευμένο από τον χρόνο και αγγιγμένο από αμέτρητα χέρια μέσα στην ιστορία, που φέρει μέσα του τη λάμψη του αρχαίου φωτός και τον παλμό της ίδιας της γης. Στις φλέβες του συνυπάρχουν μνήμη και δυνατότητα—ένα υλικό που κρατά το παρελθόν ενώ ξεδιπλώνεται αδιάκοπα στο παρόν. Το ελληνικό μάρμαρο βρίσκεται σε διαρκή διάλογο με τον χρόνο. Εξορυσσόμενο από εμβληματικά τοπία και διαμορφωμένο επί εκατομμύρια χρόνια, έχει καθορίσει πολιτισμούς, από τον Παρθενώνα έως τη σύγχρονη αρχιτεκτονική. Η ιστορία της ανθρωπότητας έχει χαραχθεί στο μάρμαρο, ένα υλικό ταπεινό αλλά και μεγαλειώδες, που διαπερνά την καθημερινότητά μας — από τις λεπτομέρειες των χώρων διαβίωσης έως τα περίτεχνα σχέδια εμβληματικών κατασκευών που αντέχουν στον χρόνο. Υπό το brand “Greek Marble | Then. Now. Forever.”, αυτή η κληρονομιά συνεχίζεται—ένα σύμβολο καθαρότητας, δύναμης και διαχρονικού design. Είτε στην ακατέργαστη μορφή του είτε μεταμορφωμένο μέσω τεχνικής δεξιοτεχνίας και σύγχρονου εξοπλισμού, το ελληνικό μάρμαρο φέρει το αποτύπωμα της φύσης και της ανθρώπινης παρέμβασης, εξελισσόμενο με κάθε νέα δημιουργία. Περισσότερο από ένα υλικό, αποτελεί μαρτυρία αντοχής και επανεφεύρεσης, μια γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον, σε διαρκή κίνηση.

Ώρες λειτουργίας: 20–26 Απριλίου, 10:00 – 20:00 (Ανοιχτό για το κοινό)

Τοποθεσία: Galleria d’Arte Il Vicolo Milano – Via Pietro Maroncelli 2, 20154 Μιλάνο