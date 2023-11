ΙΚΕΑ: Διακρίθηκε με 2 χρυσά και 1 ασημένιο βραβεία στα Social Media Awards 2023

Η IKEA, εταιρεία του ομίλου FOURLIS, διακρίθηκε για ακόμη μία χρονιά στα Social Media Awards κατακτώντας 3 σημαντικές διακρίσεις στα βραβεία που αναδεικνύουν τις πιο αποτελεσματικές και καινοτόμες πρακτικές στο χώρο των Social Media.

Οι διακρίσεις αυτές είναι αποτέλεσμα του ψηφιακού προσανατολισμού της ΙΚΕΑ, που επενδύει στις digital πλατφόρμες, αξιοποιώντας καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία για την πιο αποτελεσματική χρήση των social media με μετρήσιμα αποτελέσματα.

Η ΙΚΕΑ διακρίθηκε με 3 βραβεία, 2 GOLD και 1 SILVER, στις κατηγορίες:

• Best in eCommerce για το IKEA Live Shopping Event με GOLD βραβείο

• Best Advantage + Catalog Ads (former Dynamic Ads) για την Στρατηγική Meta Advantage+ Catalog Ads με GOLD βραβείο

• Best Use of Branded Content for Creators για το IKEA Live Shopping Event σε συνεργασία με Έλληνες Content Creators με SILVER βραβείο

Τα IKEA Live Shopping Events, αποτελούν ένα πρωτοποριακό concept όπου ένας εκπρόσωπος της ΙΚΕΑ σε συνεργασία με έναν αγαπημένο Ιnfluencer παρουσιάζουν προϊόντα ΙΚΕΑ προσφέροντας πηγή έμπνευσης στον θεατή για πρακτικές λύσεις για το σπίτι. Παράλληλα, οι θεατές έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν άμεσα και με διαδραστικό τρόπο τις αγορές τους, αλλά και να θέσουν τα ερωτήματά τους ζωντανά μέσα από το Live Chat. Τα IKEA Live Shopping Events έχουν αγαπηθεί από το ελληνικό κοινό και έχουν διακριθεί σε διοργανώσεις για την καινοτομία και τα αποτελέσματά τους.

Η ΙΚΕΑ, διαθέτοντας περισσότερα από 8.000 προϊόντα, κατάφερε μέσα από την αξιοποίηση του εργαλείου Meta Advantage+, να προσφέρει στον χρήση των καναλιών της Meta εξατομικευμένες προτάσεις, ανάλογα με τις ανάγκες του. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της επισκεψιμότητας στο ikea.gr αλλά και τη διευκόλυνση του καταναλωτή για εύκολες διαδικτυακές αγορές.

Οι διακρίσεις της ΙΚΕΑ επιβεβαιώνουν την επιλογή της για ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στον υπάρχοντα τρόπο λειτουργίας της, στις διαδικασίες και τον τρόπο εργασίας της, με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών της για τη δημιουργία μίας καλύτερης καταναλωτικής εμπειρίας.