Η Tuborg Pink στήριξε και φέτος το «Άλμα Ζωής» σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα

Η ενότητα ολοκληρώθηκε με το πάνελ “Blueprints for the Future Bank: Resilience, Compliance & Customer Trust in the AI Era”, όπου οι: κ. Άκης Γιούχας, COO Technology & Operations της Optima Bank, και κ. Παναγιώτης Μαυρίδης, COO και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Postbank, συζήτησαν με τη συντονίστρια κα. Ματίνα Χαρτοκοφτάκη, δημοσιογράφο της Καθημερινής, για τον ρόλο της ανθεκτικότητας, της συμμόρφωσης και της εμπιστοσύνης ως θεμελιώδεις παράμετροι της σύγχρονης τραπεζικής στρατηγικής.

Στο επίκεντρο βρέθηκε ο τρόπος με τον οποίο οι τράπεζες εξελίσσονται από παραδοσιακές, στατικές δομές σε ευέλικτα, cloud-native μοντέλα λειτουργίας, ενσωματώνοντας τεχνητή νοημοσύνη για risk intelligence και πλήρη ευθυγράμμιση με το DORA σε κάθε επίπεδο επιχειρησιακής λειτουργίας.

Στη συνέχεια η συζήτηση με τίτλο “From Bank to Brand: Are We Finally Delivering What Customers Want?” έφερε στο προσκήνιο τη μετασχηματιστική δύναμη της εμπειρίας πελάτη και το πώς αυτή αναδεικνύεται σε στρατηγικό πλεονέκτημα για τις τράπεζες. Υπό τον συντονισμό του Vladimir Kalinov, Advisor & Former Retail Banking Executive της Raiffeisen Bank Romania και μέσα από έναν «ζωντανό» διάλογο, το πάνελ διερεύνησε πώς η τεχνητή νοημοσύνη, η αυτοματοποίηση και οι omnichannel στρατηγικές μπορούν να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ ανθρώπινης και ψηφιακής επαφής.

Ο κ. Ιωάννης Γραμματικός, General Manager, Retail Products, Fraud Management, SB Lending and Mortgage Mediators, Piraeus τόνισε ότι η μετάβαση Για ακόμη μια χρονιά η Tuborg, κορυφαία μάρκα mixer & αναψυκτικών, στήριξε ενεργά τις πρωτοβουλίες των Μη Κερδοσκοπικών Σωματείων «Άλμα Ζωής» σε όλη την Ελλάδα, συμβάλλοντας στην ευαισθητοποίηση για την ενημέρωση και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού.

Με το χαρακτηριστικό της ροζ χρώμα, η Tuborg Pink έδωσε δυναμικό «παρών» σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις:

Αθήνα - Περισσότεροι από 60.000 συμμετέχοντες/σουσες πήραν μέρος στο «17ο Greece Race for the Cure®», τη δεύτερη μεγαλύτερη διοργάνωση Race for the Cure® παγκοσμίως. Ο αγώνας, που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο με αφετηρία το Ζάππειο από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», σε συνδιοργάνωση με τον ΟΠΑΝΔΑ, πλημμύρισε το κέντρο της πόλης με χαμόγελα και αισιοδοξία.

Θεσσαλονίκη - Ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» Ν. Θεσσαλονίκης διοργάνωσε το «Pink Together» τον Οκτώβριο, γεμίζοντας τη Νέα Παραλία ζωή και θετική διάθεση, ενώ οι συμμετέχοντες/σουσες ενώθηκαν γύρω από το μήνυμα της δύναμης και της ελπίδας.

Πάτρα - Πιστή στο ραντεβού της, βρέθηκε και στο «13ο Pink the City Ν. Αχαΐας», μια διοργάνωση του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» Ν. Αχαΐας, ενισχύοντας τη συλλογική ενέργεια της πόλης.

Το αγαπημένο brand στάθηκε στο πλευρό όλων των συμμετεχόντων/σών, προσφέροντας σε δρομείς, επισκέπτες/τριες, καθώς και survivors την Tuborg Pink Grapefruit & Σαγκουίνι, που χάρισε ανάσες δροσιάς με την ισορροπημένη, φρουτώδη γεύση και το πλούσιο ανθρακικό της.

Στους αγώνες δρόμου συμμετείχαν και οι εργαζόμενοι/νες της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, μεταφέροντας το μήνυμα της πρόληψης, της συλλογικότητας και επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη δέσμευση της μάρκας σε έναν σκοπό με σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Η Σοφία Μαυραντζούλη, Brand Manager Premium & Non Beer της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, δήλωσε: “Αισθανόμαστε ιδιαίτερη τιμή και χαρά που για ακόμη μια χρονιά υποστηρίξαμε τον πιο pink σκοπό και είχαμε την ευκαιρία να βρεθούμε στο πλευρό του «Άλμα Ζωής» στηρίζοντας πρωτοβουλίες που μας υπενθυμίζουν ότι η πρόληψη σώζει ζωές. Οι δράσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα μας συσπείρωσαν γύρω από έναν σημαντικό σκοπό: Να ενισχύσουμε κάθε προσπάθεια για συνεχή ευαισθητοποίηση και ενημέρωση για την έγκαιρη διάγνωση για τον καρκίνου του μαστού. Η συνεργασία μας με το Άλμα Ζωής συνεχίζεται, στηρίζοντας μια πρωτοβουλία που έχει ιδιαίτερη σημασία για κάθε γυναίκα, αποδεικνύοντας ότι το pink είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα χρώμα!”.