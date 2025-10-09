Η SKY express υποδέχθηκε το 15ο Airbus A320neo

Η παραλαβή του νέου Airbus A320neo από την Τουλούζη αποτελεί ένα ακόμη κομβικό βήμα σε μια πορεία που χαρακτηρίζεται από συνέπεια, επενδύσεις και στρατηγική διορατικότητα. Η SKY express έχει επιλέξει να επενδύει αποκλειστικά σε αεροσκάφη προηγμένης τεχνολογίας, επιβεβαιώνοντας το προφίλ ενός μεταφορέα που στοχεύει στη συνεχή αναβάθμιση του επιπέδου των υπηρεσιών του, με επίκεντρο πάντα τον επιβάτη.

Επενδύσεις με περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Η στρατηγική επιλογή της εταιρείας να επενδύει σε στόλο Airbus A320neo και ATR 72-600 αποδεικνύεται καταλυτική για τη λειτουργική της απόδοση και τη βιωσιμότητα. Ο μέσος όρος ηλικίας των αεροσκαφών της δεν ξεπερνά τα 3,8 έτη στα Airbus και τα 2,7 στα ATR, γεγονός που προσφέρει πλεονεκτήματα σε κατανάλωση, αξιοπιστία, κόστος και, φυσικά, περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Οι κινητήρες CFM LEAP-1A, που φέρει το νέο Airbus, μειώνουν κατά 20% την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO₂ σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, ενώ προσφέρουν 50% μικρότερο θόρυβο.

Όπως υπογράμμισε ο Γιώργος Λιούμπης, General Manager της SKY express: «Η παραλαβή του νέου Airbus A320neo αποτελεί ακόμη ένα βήμα στη διαρκή μας πορεία εξέλιξης. Για εμάς, κάθε νέο αεροσκάφος είναι κάτι περισσότερο από μια επένδυση, είναι μια δέσμευση προς τον επιβάτη και το περιβάλλον. Η SKY express είναι μια εταιρεία που δεν συμβιβάζεται. Εξελισσόμαστε με συνέπεια, επενδύουμε στα καλύτερα και προχωρούμε πάντα με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον».

Διψήφια αύξηση σε όλα τα μεγέθη

Τα οικονομικά και επιχειρησιακά στοιχεία του 2025 δείχνουν ότι η στρατηγική της εταιρείας αποδίδει. Να υπενθυμίσουμε, ότι το δεύτερο τρίμηνο του έτους, η επιβατική κίνηση της εταιρείας αυξήθηκε κατά 16%, ενώ τα έσοδα από πτήσεις σημείωσαν άνοδο 15%. Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η επίδοση στο εξωτερικό, όπου η επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 33% και οι προσφερόμενες θέσεις κατά 34%.

Το πτητικό έργο της SKY express ενισχύθηκε συνολικά κατά 10%, ενώ οι διεθνείς προορισμοί έφτασαν πλέον τους 27. Η εταιρεία δεν περιορίζεται πλέον σε μια ελληνική παρουσία με εξαγωγικό χαρακτήρα, αλλά οικοδομεί σταδιακά έναν ισχυρό ευρωπαϊκό αερομεταφορέα με επίκεντρο την Αθήνα και κομβικά hubs όπως η Θεσσαλονίκη, όπου κατέγραψε αύξηση 5% στην επιβατική κίνηση.

Παράλληλα, η προσθήκη νέων γραμμών, όπως η Θεσσαλονίκη–Ντίσελντορφ, ενισχύει τη διασύνδεση της Βόρειας Ελλάδας με ευρωπαϊκές αγορές, δημιουργώντας σημαντικά περιθώρια για τουριστική και επιχειρηματική ανάπτυξη.

Τα νέα αεροσκάφη

Τα δερμάτινα καθίσματα, οι θύρες USB και ο μειωμένος θόρυβος στην καμπίνα αναβαθμίζουν την εμπειρία πτήσης, ενώ το σύγχρονο design και η τεχνολογική αρτιότητα ενισχύουν το brand value.

Παράλληλα, η ένταξη της SKY express στη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών (IATA) και η βράβευσή της από την European Regions Airline Association (ERA) για δεύτερη συνεχή χρονιά με το βραβείο Innovation Airline Award 2024, επιβεβαιώνουν τη διεθνή αναγνώριση της προσπάθειας.

Το στοίχημα της βιωσιμότητας και της κλίμακας

Το επόμενο βήμα για τη SKY express είναι η μετάβαση από την ταχεία ανάπτυξη σε βιώσιμη κλίμακα λειτουργίας. Με περισσότερους από 5 εκατομμύρια επιβάτες το 2024 και σαφώς ανοδικές προβλέψεις για το 2025, η εταιρεία καλείται να διαχειριστεί την ανάπτυξη με τρόπο που να διασφαλίζει σταθερότητα, ποιότητα και κερδοφορία.

Σε μια περίοδο που η ευρωπαϊκή αγορά αερομεταφορών βρίσκεται υπό πίεση λόγω κόστους καυσίμων και περιβαλλοντικών ρυθμίσεων, η επένδυση σε στόλο νέας γενιάς προσφέρει στη SKY express στρατηγικό πλεονέκτημα. Ο χαμηλότερος λειτουργικός φόρτος, οι μικρότερες εκπομπές και η αυξημένη αποδοτικότητα δημιουργούν τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη.