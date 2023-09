Η Mastercard μεγάλος χορηγός του Greece Race for the Cure® για 8η συνεχή χρονιά

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2023 - Η Mastercard, για 8η συνεχή χρονιά, στηρίζει έμπρακτα το έργο του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», ως ο μεγάλος χορηγός του Greece Race for the Cure® 2023. Φέτος, ο αγώνας-θεσμός για την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 1 Οκτωβρίου σε υβριδική μορφή, με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων με αφετηρία το Ζάππειο, αλλά και με τη δυνατότητα περιορισμένων ψηφιακών συμμετοχών εξ αποστάσεως.

H Mastercard, προκειμένου να ενισχύσει περαιτέρω τον σκοπό του μεγαλύτερου αθλητικού event κοινωνικού χαρακτήρα, δίνει ένα επιπλέον κίνητρο σε όσες και όσους θα δώσουν το «παρών» στον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, όσοι βρεθούν στον χώρο θα έχουν τη δυνατότητα να στηρίξουν ακόμη περισσότερο το πολύτιμο έργο του Συλλόγου, πραγματοποιώντας δωρεά, με ένα μόνο άγγιγμα της Mastercard κάρτας τους στο διαδραστικό donation wall που θα βρίσκεται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της εταιρείας. Επιπλέον, για ακόμα μία χρονιά, η Ελένη Πετρουλάκη θα προετοιμάσει τους δρομείς πριν από τον αγώνα με ένα δυνατό warm-up session powered by Mastercard.

Η Λουκία Χωραφά, Head of Marketing & Communications της Mastercard, για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα ανέφερε σχετικά: «Στη Mastercard προσπαθούμε διαρκώς να δημιουργούμε θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία μέσα από την υποστήριξη σημαντικών κοινωνικών δράσεων. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που για 8η συνεχή χρονιά υποστηρίζουμε τον σκοπό και το έργο του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Αλμα Ζωής» μέσω του Greece Race for the Cure®, συμβάλλοντας στη στήριξη των γυναικών και στη διάδοση τoυ μηνύματος για τη σημασία της έγκαιρης πρόληψης. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν, να μην νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά που μέσω της πολυετoύς αυτής συνεργασίας μας, το όραμά μας να στηρίζουμε τη γυναικεία ενδυνάμωση συνεχίζεται να γίνεται πράξη».

Η Παρασκευή Μιχαλοπούλου, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» δήλωσε: «Για 15η χρονιά, θα δώσουμε ΜΑΖΙ, μέσα από το Greece Race for the Cure®, έναν αγώνα για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τον καρκίνο του μαστού, για τη στήριξη των γυναικών που βιώνουν ή έχουν βιώσει την ασθένεια, αλλά και για τη διεκδίκηση ποιοτικής φροντίδας των ασθενών. Είμαστε ευγνώμονες που σε αυτό τον αγώνα έχουμε δίπλα μας, πολύτιμους συνοδοιπόρους, όλους και όλες εσάς αλλά και συνεργάτες, όπως η Mastercard, που για 8η χρονιά πιστεύει στο έργο μας και στηρίζει το Greece Race for the Cure® ως Μεγάλος Χορηγός της διοργάνωσης. Σας προσκαλούμε, λοιπόν, την Κυριακή 1η Οκτωβρίου να τρέξουμε, να περπατήσουμε και να διαδώσουμε δυνατά, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, το μήνυμα πως ΜΑΖΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ!»