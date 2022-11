Η ΙΚΕΑ διακρίθηκε ξανά στα Social Media Awards 2022

Η ΙΚΕΑ, εταιρία του Ομίλου FOURLIS, συνεχίζει να διακρίνεται για τα εξαιρετικά αποτελέσματα και τις πρωτοβουλίες της, αποσπώντας σημαντικά βραβεία και στα φετινά Social Media Awards. Ανάμεσα σε περισσότερες από 400 υποψηφιότητες, κατέκτησε συνολικά 6 βραβεία για την καμπάνια «Μια καινούρια καλύτερη μέρα, ξεκινάει από το σπίτι», που αναδεικνύει τις μικρές αλλαγές που μπορούμε να κάνουμε όλοι, για να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα.

Η IKEA διακρίθηκε με έξι βραβεία (1 platinum, 2 gold, 2 silver και 1 bronze) στις εξής κατηγορίες:

Platinum βραβείο στην κατηγορία Best Social Media Strategy for Sales

Gold βραβείο στην κατηγορία Best Social Media Strategy for Sales

Gold βραβείο στην κατηγορία Best in Retail for Best Use of Meta Family of Apps

Silver βραβείο στην κατηγορία Best in Retail for Best Use of YouTube

Silver βραβείο στην κατηγορία Best Social Media Strategy for Brand Awareness