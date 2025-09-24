Η Honda σταματά τη συναρμολόγηση του Acura EV από την GM στις ΗΠΑ

Η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία Honda διακόπτει την παραγωγή του ηλεκτρικού crossover Acura ZDX, το οποίο συναρμολογούνταν από τη General Motors, αποτελώντας την τελευταία εταιρεία που περιορίζει τη δραστηριότητα στα ηλεκτρικά οχήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το ZDX κατασκευαζόταν στο εργοστάσιο συναρμολόγησης της GM στο Σπρινγκ Χιλ του Τενεσί.

«Για να ευθυγραμμίσουμε καλύτερα το χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας με τις ανάγκες των πελατών, τις συνθήκες της αγοράς και τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους μας, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η παραγωγή του Acura ZDX έχει τερματιστεί», ανέφερε η Honda.

Η GM κατασκεύαζε το ZDX για την premium μάρκα Acura της Honda, στο πλαίσιο συνεργασίας που ξεκίνησε το 2020. Παράλληλα, η GM κατασκευάζει και το ηλεκτρικό Honda Prologue σε εργοστάσιο στο Μεξικό. Το Prologue και το ZDX μοιράζονται πολλά μηχανικά χαρακτηριστικά με άλλα ηλεκτρικά μοντέλα της GM, όπως το SUV Cadillac Lyriq.

Οι αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες καθυστερούν ή ακυρώνουν την κυκλοφορία νέων ηλεκτρικών μοντέλων και αναβάλλουν σχέδια για εργοστάσια μπαταριών και συναφείς επενδύσεις, καθώς η ζήτηση αποδεικνύεται χαμηλότερη των προσδοκιών.

Στελέχη του κλάδου προειδοποιούν ότι αναμένονται περαιτέρω δυσκολίες στην αγορά ηλεκτρικών οχημάτων μετά την απόσυρση βασικών μέτρων στήριξης από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Μεταξύ αυτών, η επικείμενη κατάργηση - στις 30 Σεπτεμβρίου - της ομοσπονδιακής φορολογικής πίστωσης ύψους 7.500 δολαρίων για ορισμένους αγοραστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Προς το παρόν, οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων στις ΗΠΑ έχουν ενισχυθεί, καθώς οι καταναλωτές σπεύδουν να προλάβουν την προθεσμία για την πίστωση φόρου.

Το μέτρο αυτό εντάχθηκε στο μεγάλο φορολογικό νομοσχέδιο που υπέγραψε ο Τραμπ τον Ιούλιο. Σύμφωνα με την JD Power, τα ηλεκτρικά οχήματα αντιστοιχούσαν στο 11,2% των συνολικών πωλήσεων τον Αύγουστο, ποσοστό που αποτελεί το δεύτερο υψηλότερο στην ιστορία της αμερικανικής αγοράς.