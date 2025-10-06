Η Firefly εξαγόρασε την SciTec για 855 εκατ. δολάρια

Η Firefly Aerospace ανακοίνωσε την Κυριακή ότι συμφώνησε να εξαγοράσει την εταιρεία αμυντικών αναλύσεων SciTec έναντι περίπου 855 εκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά και μετοχές, ανοίγοντας τον δρόμο προς τον στόχο της να γίνει σημαντικός παίκτης στην αγορά εθνικής ασφάλειας.

Η Firefly θα καταβάλει περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και 555 εκατομμύρια δολάρια σε νέες μετοχές, ενώ η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2025.

Η SciTec, με έδρα το Πρίνστον, παρέχει συστήματα προειδοποίησης και παρακολούθησης πυραύλων, εργαλεία επίγνωσης του διαστημικού πεδίου και αναλυτικά συστήματα σε πελάτες του τομέα άμυνας και πληροφοριών. Νωρίτερα φέτος, η Διαστημική Δύναμη των ΗΠΑ (Space Force) ανέθεσε στην εταιρεία σύμβαση ύψους 259 εκατομμυρίων δολαρίων για την ανάπτυξη ενός επίγειου συστήματος για δορυφόρους ανίχνευσης πυραύλων. Η εταιρεία ανέφερε ετήσια έσοδα 164 εκατομμυρίων δολαρίων έως το τέλος Ιουνίου.

Η εξαγορά έρχεται σχεδόν δύο μήνες μετά την εισαγωγή της Firefly στο χρηματιστήριο (IPO), η οποία την αποτίμησε σε σχεδόν 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Η συμφωνία εντάσσεται στις προσπάθειες της εταιρείας να επανατοποθετηθεί ως κάθετα ολοκληρωμένος αμυντικός ανάδοχος, από την προηγούμενη ιδιότητά της ως κατασκευαστή εκτοξευτών και διαστημικών σκαφών.

Η ενσωμάτωση της SciTec αναμένεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη, καθώς το Πεντάγωνο αναζητά περισσότερους εμπορικούς εταίρους για την παρακολούθηση πυραύλων και τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος «Golden Dome» για την αντιπυραυλική άμυνα.

Μόλις ολοκληρωθεί η συμφωνία, η SciTec θα λειτουργεί ως θυγατρική της Firefly και θα συνεχίσει να ηγείται ο νυν διευθύνων σύμβουλός της, Τζιμ Λισόφσκι.