Η easyJet επεκτείνει τις συνδέσεις Ηνωμένου Βασιλείου - Ελλάδας με τα πρώτα δρομολόγια που θα συνδέουν την Κέρκυρα και τη Ρόδο με το Νιούκαστλ

Η πρώτη απευθείας πτήση της easyJet που συνδέει το Newcastle με την Κέρκυρα πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαρτίου. Κατά την άφιξη, οι επιβάτες καλωσορίστηκαν από εκπροσώπους του αεροδρομίου και της easyJet, σηματοδοτώντας μια σημαντική επέκταση του δικτύου της αεροπορικής εταιρείας προς δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς της Ελλάδας.

Η νέα σύνδεση ενισχύει τις ταξιδιωτικές επιλογές για τους κατοίκους της Βορειοανατολικής Αγγλίας και αναμένεται να υποστηρίξει τον τουρισμό και το εμπόριο μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ελλάδας, προσφέροντας άμεση πρόσβαση σε νησιά γνωστά για την πλούσια πολιτιστική τους κληρονομιά, τη φυσική ομορφιά και τις ανεπτυγμένες τουριστικές υποδομές.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επέκτασης του δικτύου της, η easyJet εγκαινιάζει επίσης το νέο δρομολόγιο Νιούκαστλ - Ρόδος στις 31 Μαρτίου, με πτήσεις που θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη και Σάββατο, προσφέροντας στους ταξιδιώτες επιπλέον επιλογές για να εξερευνήσουν προορισμούς που συνδυάζουν ιστορία, παραθαλάσσιες εμπειρίες και υπηρεσίες τουρισμού υψηλής ποιότητας.

Με αυτές τις προσθήκες, η easyJet επιβεβαιώνει τη διαρκή δέσμευσή της να επενδύει στην ελληνική αγορά και να επεκτείνει το δίκτυό της, προσφέροντας περισσότερες απευθείας συνδέσεις για τους επιβάτες.

Ο Lorenzo Lagorio, Country Manager της easyJet για την Ελλάδα και την Ιταλία, δήλωσε:

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που εγκαινιάζουμε απευθείας πτήσεις από το Νιούκαστλ προς την Κέρκυρα και τη Ρόδο, προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση στους ταξιδιώτες και ενισχύοντας τις συνδέσεις μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ελλάδας. Το καλοκαίρι του 2026 θα είναι το μεγαλύτερο που είχε ποτέ η easyJet στην Ελλάδα, προσφέροντας περίπου 5,4 εκατομμύρια θέσεις για ταξίδια σε 132 προορισμούς στην Ευρώπη. Με την έναρξη του δρομολογίου Νιούκαστλ-Κέρκυρα, πλέον προσφέρουμε 19 δρομολόγια προς αυτό το όμορφο νησί, ενισχύοντας περαιτέρω τη συνδεσιμότητά του και στηρίζοντας τον τοπικό τουρισμό. Τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουμε επίσης τις πτήσεις στο νέο δρομολόγιο Νιούκαστλ-Ρόδος, με την ίδια φιλοδοξία: να κάνουμε το ταξίδι εύκολο και προσιτό, προσφέροντας ταυτόχρονα στους πελάτες μας περισσότερες ευκαιρίες να ανακαλύψουν νέους προορισμούς.»

Ο Γιώργος Βήλος, Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης της Fraport Greece, δήλωσε:

«Με πολλή χαρά καλωσορίζουμε την πρώτη πτήση της easyJet από το Newcastle, που ενισχύει περαιτέρω τη συνδεσιμότητα της Κέρκυρας με το Ηνωμένο Βασίλειο. Το νέο δρομολόγιο διευρύνει ακόμη περισσότερο τις επιλογές απευθείας πτήσεων για τους Βρετανούς επιβάτες, υποστηρίζοντας τη θέση της Κέρκυρας ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού. Η εντυπωσιακή φυσική ομορφιά της Κέρκυρας, η πλούσια πολιτιστική της κληρονομιά, η ποικιλία τουριστικών εμπειριών και η αυθεντική φιλοξενία που προσφέρει εγγυώνται μια αξέχαστη εμπειρία για κάθε επισκέπτη. Ευχαριστούμε την easyJet για τη στενή συνεργασία με στόχο την προσέλκυση επιπλέον τουριστικών ροών στην Κέρκυρα, από τις αγορές τις οποίες αυτή εξυπηρετεί.»