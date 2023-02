Η ΔΙΑΣ ΑΕ τιμήθηκε με Χρυσό βραβείο στα Digital Finance Awards 2023

Με το Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία «Best Project for Instant or Cross-border Payments» τιμήθηκε η ΔΙΑΣ ΑΕ στα φετινά Digital Finance Awards της Boussias, τα οποία επιβραβεύουν τις καινοτόμες προσεγγίσεις και τα πρωτοποριακά έργα αναβάθμισης στο Digital Banking και Digital Insurance από τράπεζες, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τεχνολογικούς παρόχους, εταιρείες Fintech και Insurtech.

Το έργο της ΔΙΑΣ που απέσπασε την κορυφαία διάκριση της κατηγορίας της στα φετινά βραβεία, αφορά στην υλοποίηση διατραπεζικής λύσης άμεσων πληρωμών και τη διασύνδεση με την Ευρώπη μέσω της υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας TIPS (TARGET Instant Payment Settlement).

Η ΔΙΑΣ, αποτελώντας τον Εθνικό Φορέα Εκκαθάρισης Διατραπεζικών Πληρωμών (ACH – Automated Clearing House) και λειτουργώντας ως μια σύγχρονη εταιρεία τεχνολογίας, έχει αναπτύξει και λειτουργεί το Σύστημα Πληρωμών της, μέσω του οποίου διακινούνται και εκκαθαρίζονται ηλεκτρονικά διατραπεζικές πληρωμές τόσο εντός της χώρας, όσο και πανευρωπαϊκά. Στόχος του έργου ήταν να μπορέσει η ΔΙΑΣ να αποτελέσει τον κεντρικό κόμβο, μέσω του οποίου θα εξυπηρετούνται οι άμεσες πληρωμές της χώρας δίνοντας παράλληλα στους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (ΠΥΠ) - μέλη της πανευρωπαϊκή πρόσβαση. Προς τον σκοπό αυτό, από τις αρχές Δεκεμβρίου του 2021, η ΔΙΑΣ σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) και το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει συνδεθεί στο διατραπεζικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) TIPS.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΔΙΑΣ Σταυρούλα Καμπουρίδου, δήλωσε σχετικά:«Η διάκριση αυτή στα Digital Finance Awards αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της επιτυχούς μεταβολής της ταυτότητας της ΔΙΑΣ, η οποία λειτουργεί -πλέον- με όρους σύγχρονης τεχνολογικής εταιρείας, ως απόρροια ενός συνεκτικού και άρτια εκτελεσμένου σχεδίου μετασχηματισμού της. Η διάκριση αυτή οφείλεται στην προνοητικότητα αναφορικά με την ορθή αξιολόγηση των αναδυόμενων τάσεων και της καινοτομίας, στην αγαστή συνεργασία με το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στην εξωστρέφεια. Είμαστε περήφανοι γιατί με αυτό το έργο συνεισφέρουμε έμπρακτα στο να αυξηθεί η εμβέλεια των άμεσων πληρωμών των μελών μας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, διευκολύνοντας την καθημερινότητα ευρωπαίων πολιτών και επιχειρήσεων».