Η Cloudt λανσάρει το TaxIQ: Το πρώτο AI εργαλείο για φορολογικά και νομικά θέματα στην Ελλάδα

Η Cloudt, ηγετική εταιρεία στην ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων για λογιστικά γραφεία, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, ανακοινώνει με χαρά το λανσάρισμα του TaxIQ, ενός καινοτόμου εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης που στοχεύει να αναβαθμίσει την καθημερινή διαχείριση φορολογικών και νομικών θεμάτων στην Ελλάδα.

Το TaxIQ, ο πρώτος ΑΙ φορολογικός σύμβουλος στην Ελλάδα, έχει σχεδιαστεί για να παρέχει άμεσες, ακριβείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις βασισμένες στην ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και την επίσημη νομολογία, δίνοντας στους επαγγελματίες τη δυνατότητα να λαμβάνουν αποφάσεις με ταχύτητα, αξιοπιστία και ασφάλεια.

Η ανάγκη για γρήγορη και έγκυρη πληροφόρηση στο φορολογικό και νομικό περιβάλλον καθιστά το TaxIQ ένα εργαλείο εξαιρετικά χρήσιμο, καθώς απλοποιεί τις παραδοσιακές διαδικασίες αναζήτησης σε έντυπα, βάσεις δεδομένων και νομοθετικά κείμενα. Οι χρήστες διατυπώνουν τις ερωτήσεις τους σε Ελληνικά ή Αγγλικά και η πλατφόρμα παράγει άμεσα σαφείς και πρακτικά εφαρμόσιμες απαντήσεις, μειώνοντας τον χρόνο αναζήτησης. Το TaxIQ προσφέρει δωρεάν 1000 credits για δοκιμή, με επιλογή μηνιαίων συνδρομών ή Top Up πακέτων, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε χρήστη.

Το TaxIQ ξεχωρίζει στην αγορά καθώς δεν περιορίζεται σε γενικές συμβουλές, αλλά παρέχει επαληθευμένες νομικές πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, εξασφαλίζοντας ότι κάθε απάντηση βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και την επίσημη νομολογία. Με την εισαγωγή του TaxIQ, η Cloudt επενδύει στην ψηφιοποίηση της παροχής νομικών και φορολογικών απαντήσεων, προσφέροντας ένα εργαλείο που συνδυάζει τεχνολογική καινοτομία και ασφάλεια νομικής τεκμηρίωσης, αναβαθμίζοντας την καθημερινή διαχείριση φορολογικών και νομικών θεμάτων και παρέχοντας πρακτικές λύσεις υψηλής ποιότητας.

«Με το λανσάρισμα του TaxIQ επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας στην καινοτομία και την τεχνολογική υπεροχή, προσφέροντας στους επαγγελματίες εργαλεία που πραγματικά κάνουν τη διαφορά στην καθημερινή τους εργασία. Είμαστε περήφανοι που φέρνουμε στην ελληνική αγορά το πρώτο AI εργαλείο που συνδυάζει αξιοπιστία, ταχύτητα και πρακτικότητα», δήλωσε ο ΚωνσταντίνοςΤσουκάκης, CEO της Cloudt.

To TaxIQ αποτελεί προϊόν στρατηγικής συνεργασίας της Cloudt με την Logicea, συνδυάζοντας την τεχνογνωσία της Cloudt με την εξειδίκευση της Logicea σε λύσεις τεχνητής νοημοσύνης.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να δοκιμάσετε το TaxIQ, επισκεφθείτε: www.taxiq.gr