Η Adidas, ως μεγάλος χορηγός του αυθεντικού μαραθωνίου της Αθήνας, στηρίζει και φέτος όλους τους δρομείς

Για πάνω από 25 χρόνια, η adidas στηρίζει με συνέπεια τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας ως Μεγάλος Χορηγός, ενισχύοντας το πάθος των δρομέων και τιμώντας το πνεύμα του αθλητισμού. Και φέτος, στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, η adidas θα βρίσκεται παντού — εντός και εκτός διαδρομής — για να υπενθυμίσει σε κάθε συμμετέχοντα πως ό,τι κι αν αντιμετωπίζει στον αγώνα, «YOU GOT THIS».

Την εβδομάδα πριν τον αγώνα, η πόλη γεμίζει ενέργεια μέσα από ξεχωριστές δράσεις.

Στις 4 Νοεμβρίου, η δρομική κοινότητα των adidas Runners Athens ενώνει δυνάμεις με το Offline Running σε ένα μοναδικό EVO SL Community Event. Οι συμμετέχοντες θα δοκιμάσουν τα νέα Adizero EVO SL, θα λάβουν μέρος σε fun running activations, ενώ το event θα έχει έναν ακόμα πιο διαδραστικό χαρακτήρα με speed challenges σε ομάδες. Οι νικητές της ομάδας που θα ξεχωρίσει, θα κερδίσουν από ένα ζευγάρι Adizero EVO SL.

Στις 6 Νοεμβρίου η adidas παρουσιάζει το εμπνευσμένο ντοκιμαντέρ “The Long Run Home”, με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Λέντζα. Στο ντοκιμαντέρ θα γίνουμε θεατές στο ταξίδι της adidas στο Iten της Κένυας -την πατρίδα των κορυφαίων δρομέων του κόσμου, ένα ταξίδι στην καρδιά της δρομικής κουλτούρας της Κένυας. Η προβολή θα γίνει στα Village Cinemas Athens Metro Mall. Για να κλείσεις τη θέση σου, κάνε εγγραφή μέσω του adidas Running app.

Οι δράσεις της adidas θα συνεχίζονται μέχρι τη μέρα του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθηνας στις 9 Νοεμβρίου.

Από την Τετάρτη 05/11 έως το Σάββατο 08/11 θα διεξάγεται η OPAP Marathon Expo στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do). Η adidas θα δώσει το παρών στην έκθεση με το adidas Booth, στο οποίο οι επισκέπτες θα γνωρίσουν τη νέα επίσημη Merch συλλογή του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, μαζί με την κορυφαία running σειρά της adidas. Η Merch συλλογή, που είναι εμπνευσμένη από την ενέργεια του αγώνα και τη μοναδική κληρονομιά της πόλης, περιλαμβάνει το Athens memorabilia t-shirt, το Finishers t-shirt και το Windproof jacket. Τη συλλογή, εκτός από το Booth στην OPAP Marathon Expo, θα μπορούν επίσης να βρούν οι δρομείς και οι φίλοι του αθλητισμού στο ΣΕΓΑΣ Booth (απέναντι από το Παναθηναϊκό Στάδιο) καθώς και στo adidas Store Ερμού 44.

Επιπλέον, από το Σάββατο 08/11 έως την Κυριακή 09/11, μετά το σημείο του τερματισμού, η adidas θα έχει παρουσία στο Sponsors Village (Πλατεία Καραϊσκάκη, απέναντι από το Παναθηναϊκό Στάδιο). Εκεί, οι δρομείς θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μοναδικά post-race activations, καθώς και να χαράξουν το μετάλλιό τους ή να δημιουργήσουν το δικό τους “Frame Your Race” αναμνηστικό μετά από κάθε αγώνισμα.

Παράλληλα, όλη την εβδομάδα πριν τον Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, από το Σάββατο 01/11 έως το Σάββατο 08/11, δρομείς και φίλοι του αθλητισμού μπορούν να επισκέπτονται τα καταστήματα της adidas και συγκεκριμένα το adidas Store Ερμού 44,το adidas Store στο εμπορικό River West και το adidas Store στο Athens Metro Mall και να συμμετέχουν σε in-store experiences. Στο adidas Store Ερμού, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν τη δική τους custom καρικατούρα, σχεδιασμένη live από local artist, με κάθε αγορά προϊόντος running ή με αγορές άνω των 100€. Παράλληλα, μέσα από το παιχνίδι “Unlock the Authentic”, μπορούν να κερδίσουν ξεχωριστά δώρα.

University Runs & κλήρωση

Κατά τη διάρκεια του 5km Universities Night Run OPAP, όσοι συμμετέχουν και τρέχουν με adidas παπούτσια, θα έχουν την ευκαιρία να μπουν σε αποκλειστική κλήρωση για 5 ζευγάρια adidas running παπούτσια (5 νικητές). Για να συμμετέχει κάποιος στην κλήρωση, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής έως και τη μέρα του αγώνα.

Με κάθε δράση, η adidas αποδεικνύει ότι βρίσκεται δίπλα σε όλους τους δρομείς, τιμώντας το ταξίδι, τον στόχο και τη χαρά της συμμετοχής. Γιατί στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, δεν έχει σημασία μόνο ο τερματισμός, αλλά το πάθος, η πίστη και η κοινότητα που σε στηρίζει σε κάθε βήμα. Γιατί όποιος κι αν είσαι, όπου κι αν φτάνεις… "YOU GOT THIS".

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις στα πλαίσια του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας και τη συμμετοχή σε αυτές μπορείτε να βρείτε αναλυτικά στο 3stripes.gr, καθώς και να επισκεφτείτε το adidas Running app και το @runnersathens στο Instagram.