H FREE NOW καλωσορίζει την Κατερίνα Παπαζαχαρίου, ως νέα Head of Marketing στην Ελλάδα

Η FREE NOW, το Mobility Super App επεκτείνει την ομάδα της καλωσορίζοντας τη νέα Head of Marketing, Κατερίνα Παπαζαχαρίου. Η ανακοίνωση συμπίπτει με μια χρονιά ισχυρής δυναμικής για τη FREE NOW, ολοκληρώνοντας με ιδιαίτερη επιτυχία τη μετάβαση από ένα ιστορικό και ιδιαίτερα αγαπητό brand, την Beat, στη FREE NOW και καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών και αριθμό συνεργαζόμενων οδηγών της τελευταίας δεκαετίας. Συνολικά, η FREE NOW εδραίωσε τη θέση της ως η κορυφαία πλατφόρμα μετακίνησης με τη μεγαλύτερη προσφορά οχημάτων στην Ευρώπη το 2022.

Με τη στρατηγική της κατεύθυνση, η Κατερίνα θα ηγηθεί της ελληνικής ομάδας Μάρκετινγκ της FREE NOW έχοντας τους επιβάτες και τους οδηγούς στον πυρήνα των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ της εταιρείας.

Η Κατερίνα Παπαζαχαρίου, Head of Marketing της FREE NOW τονίζει: «Χαίρομαι ιδιαιτέρως που πλέον αποτελώ μέρος της FREE NOW σε μια τόσο σημαντική στιγμή για την εταιρεία και που μπορώ να αναπτύξω περαιτέρω μακροπρόθεσμα στρατηγικά σχέδια βασισμένα στους επιχειρηματικούς της στόχους. Η FREE NOW έχει δημιουργήσει ένα μοναδικό brand και κατέχει μια ευρεία γκάμα καινοτόμων υπηρεσιών και μάρκετινγκ δραστηριοτήτων.»

Η ανάληψη της νέας θέσης Head of Marketing από την Κατερίνα Παπαζαχαρίου ανεβάζει το ποσοστό των γυναικών που κατέχουν θέση μάνατζερ στην ελληνική αγορά της FREE NOW στο 56%, ενώ σύμφωνα με έρευνα, μόλις το 32% των μάνατζερς των εταιρειών στην Ελλάδα, το 2019, ήταν γυναίκες. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την κουλτούρα της εταιρείας για ένα ποικιλόμορφο και συμπεριληπτικό περιβάλλον όπου κάθε άτομο μπορεί να εξελίσσεται συμβάλλοντας ισάξια στην απόδοση της εταιρείας και στο ομαδικό πνεύμα.

Σημειώνοντας μακρά πορεία στο χώρο του μάρκετινγκ, έχοντας εργαστεί για μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες του FMCG κλάδου, όπως η Colgate, Palmolive, Unilever, Perfetti van Melle, αλλά και σε τοπικό επίπεδο στην εταιρεία Μπισκότων Παπαδοπούλου, η Κατερίνα διαθέτει πλούσια εμπειρία στο στρατηγικό σχεδιασμό και στην ανάπτυξη brands πάντα με γνώμονα τον καταναλωτή και τους επιχειρηματικούς στόχους της εταιρείας.

Η Άσπα Τοπαλίδου, Γενική Διευθύντρια της FREE NOW σχολιάζει: «Η Κατερίνα φέρνει ένα φανταστικό μείγμα ενέργειας, εμπειρίας και δημιουργικότητας στην ομάδα της FREE NOW. Είμαστε ενθουσιασμένοι που φέρνουμε μία κορυφαία επαγγελματία στον κλάδο και ανυπομονώ να δω τον αντίκτυπο που θα έχει στην ανάπτυξή μας ως εταιρεία. Καθώς η πλατφόρμα μας συνεχίζει να εξελίσσεται, είναι η κατάλληλη στιγμή να προσθέσουμε ένα ακόμη εξαιρετικό μέλος στην ομάδα μας.»