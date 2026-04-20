Fais Group: Πώληση ξενοδοχείου στη Σαντορίνη έναντι 28,3 εκατ. ευρώ

Στην υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για την πώληση του 100% της «L.S. Σαντορίνη Καμάρι Ξενοδοχειακή Α.Ε.», έναντι 28,3 εκατ. ευρώ προχώρησε η Φάις Συμμετοχών σε επενδυτικό σχήμα αποτελούμενο από 4 εταίρους, τα οποία διαχειρίζεται η εταιρεία Extendam και την Redcliffe Capital.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη προχώρησε στην πώληση της ξενοδοχειακής μονάδας στη Σαντορίνη, δυναμικότητας 103 δωματίων, έναντι €28,3 εκατ., εκ των οποίων τα 16,8 εκατ. αφορούν δάνεια και υποχρεώσεις.

Η ανακοίνωση της εταιρείας:

Η Φάις Συμμετοχών Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για την πώληση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρείας «L.S. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΚΑΜΑΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.» στο κοινό επενδυτικό σχήμα αποτελούμενο από 4 επενδυτικά κεφάλαια (funds), τα οποία διαχειρίζεται η εταιρεία Extendam, και την RedcliƯe Capital.

Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε €28,3 εκατ.Μέρος του τιμήματος, ποσό περίπου €16,8 εκατ., αφορά την ανάληψη δανειακών και λοιπών υποχρεώσεων της θυγατρικής. Η συναλλαγή αυτή εκτιμάται ότι θα αποφέρει κέρδος περί τα €5,5 εκατ. στα ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου.

Η πώληση εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Εταιρείας για επικέντρωση στις βασικές δραστηριότητές της και σταδιακή αποεπένδυση από μη βασικές δραστηριότητες

Η «L.S. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΚΑΜΑΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.» κατέχει το ξενοδοχείο «Radisson Blu ZaƯron Resort» στο Καμάρι Σαντορίνης, το οποίο αναπτύσσεται σε τέσσερα (4) όμορα οικόπεδα και διαθέτει δυναμικότητα 103 δωματίων.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται σε συνήθεις αναβλητικές αιρέσεις. Η εν λόγω συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Εταιρείας για επικέντρωση στις βασικές δραστηριότητές της και σταδιακή αποεπένδυση από μη βασικές δραστηριότητες, με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους της.