Έξι σημαντικές διακρίσεις για τη Pfizer Hellas στα Diversity & Inclusion Awards 2023

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Pfizer Hellas βραβεύθηκε στα «Diversity & Inclusion Awards 2023» για τις πρακτικές και πολιτικές που εφαρμόζει σε θέματα Διαφορετικότητας και Συμπερίληψης.

Συγκεκριμένα, η Pfizer Hellas απέσπασε 6 συνολικά βραβεία σε διαφορετικές κατηγορίες που αφορούν στη γεφύρωση του χάσματος των γενεών στην εργασία, την εκπαίδευση των εργαζόμενων σε θέματα συμπερίληψης ατόμων από την LGBTQ+ κοινότητα, αλλά και από διαφορές εθνικότητες στον εργασιακό χώρο αλλά και για προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης όλων των εργαζόμενων.

Οι 6 αυτές διακρίσεις επιβραβεύουν τη στρατηγική της εταιρείας για τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που ενσωματώνει και προάγει τη Διαφορετικότητα, την Ισότιμη αντιμετώπιση και την Συμπερίληψη, αξιοποιώντας τις δυνατότητες και τα ταλέντα των ανθρώπων της, τόσο σε επαγγελματικό, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

Αναλυτικά οι βραβεύσεις τις Pfizer Hellas στα «Diversity & Inclusion Awards 2023»:

- Κατηγορία «Best Key Area Practices / Initiatives», υποκατηγορία «Age»: Βραβείο GOLD για την πρωτοβουλία «Generation gap is not painful if there is no communication gap» για τις δράσεις της εταιρείας που εστιάζουν στην συνύπαρξη διαφορετικών γενεών στο εργασιακό περιβάλλον. Παράλληλα, η Pfizer Hellas απέσπασε στην υποκατηγορία «Ethnic Origin» Βραβείο SILVER για την πρωτοβουλία «Ethnic diversity makes us richer», που περιλαμβάνει δράσεις της εταιρείας με στόχο να αγκαλιάσει τη διαφορετικότητα των εργαζόμενων από διαφορετικές εθνικότητες.

- Κατηγορία «Best Activities / Projects / Practices» και υποκατηγορία «Employee Engagement»: Βραβείο SILVER για την πρωτοβουλία «Employee engagement is an essential ingredient of organizational health», που αφορά στη συνολική συμμετοχή εργαζομένων της εταιρείας στις δράσεις που προάγουν τη Διαφορετικότητα και τη Συμπερίληψη

- Κατηγορία «Best Activities / Projects / Practices» και υποκατηγορία «Learning & Development / Training»: Βραβείο SILVER για την πρωτοβουλία «Learning never exhausts the mind» για τις δράσεις εκπαίδευσης και ενημέρωσης των εργαζομένων της εταιρείας πάνω σε θέματα DEI.

- Κατηγορία «Best Key Area Practices / Initiatives» και υποκατηγορία «Sexual Orientation/ Gender Identity»: Βραβείο BRONZE για την πρωτοβουλία «My favorite color is rainbow», για τις εσωτερικές και εξωτερικές δράσεις στήριξης στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, ώστε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον αποδοχής που θα επιλέγουν οι ΛΟΑΤΚΙ+ να εργάζονται σε αυτό.

- Κατηγορία «Best Companies /Pharma»: Βραβείο BRONZE για το σύνολο των πρωτοβουλιών της ομάδας Diversity, Equity & Inclusion «Act!on» της Pfizer Hellas για την ενδυνάμωση της κουλτούρας που ενσωματώνει τη Διαφορετικότητα, την Ισότιμη Αντιμετώπιση και τη Συμπερίληψη στο εργασιακό περιβάλλον.

H κα. Λία Μπερτσιάδου, Επικεφαλής της ομάδας Diversity & Inclusion «Αct!on» της Pfizer Hellas και Επικεφαλής του τμήματος Inflammation & Immunology της Pfizer Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας, ανέφερε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που για ακόμα μια χρονιά οι δράσεις μας για την προαγωγή της ισότιμης αντιμετώπισης και της συμπερίληψης αναγνωρίζονται και επιβραβεύονται. Η διαρκής δέσμευσή μας για ένα εργασιακό περιβάλλον και μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις, είναι όχι μόνο προτεραιότητά μας και μέρος της εταιρικής μας κουλτούρας, αλλά και η δική μας συμβολή στην κοινωνική ανάπτυξη και ευημερία.»