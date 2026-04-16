Εθνική Ασφαλιστική: Άλμα 70% στα λειτουργικά κέρδη, στα 44,5 εκατ.

Η Εθνική Ασφαλιστική κατέγραψε το 2025 σημαντική βελτίωση των οικονομικών της επιδόσεων, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων για τον κλάδο. Η χρονιά χαρακτηρίζεται ως κομβική, καθώς συνδυάστηκε με την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού της εταιρείας και την εξαγορά της από την Τράπεζα Πειραιώς.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 48 εκατ. ευρώ, έναντι 14,8 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 44,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 70%. Ο προσαρμοσμένος δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων ενισχύθηκε στο 8,4% από 3,5% την προηγούμενη χρονιά.

Η ενίσχυση των επιδόσεων αποδίδεται, σύμφωνα με την εταιρεία, στην πρόοδο του μετασχηματισμού, στη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας, στις ισχυρές αποδόσεις των βασικών δραστηριοτήτων και σε πιο πειθαρχημένη διαχείριση κινδύνου.

Σε επίπεδο παραγωγής, τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα διαμορφώθηκαν στα 834,6 εκατ. ευρώ, έναντι 850,3 εκατ. ευρώ το 2024. Η οριακή υποχώρηση συνδέεται με τη μεταβατική περίοδο στο δίκτυο bancassurance λόγω της αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος, ενώ τα υπόλοιπα κανάλια διανομής κινήθηκαν ανοδικά, με τη διοίκηση να εκτιμά σημαντική βελτίωση τα επόμενα πέντε χρόνια.

Ισχυρή ήταν και η επενδυτική δραστηριότητα, με τα συνολικά έσοδα από επενδύσεις να ανέρχονται σε 100,5 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου διαμορφώθηκε στο 3%, έναντι 2,9% το 2024, παρά τις δυσμενείς συνθήκες, διατηρώντας συντηρητικό και ισορροπημένο προφίλ.

Σε ό,τι αφορά τα κεφαλαιακά μεγέθη, ο δείκτης φερεγγυότητας ανήλθε στο 177% στο τέλος του 2025, υπερκαλύπτοντας τις εποπτικές απαιτήσεις, ενώ τα επιλέξιμα ίδια κεφάλαια έφτασαν τα 521 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας τη χρηματοοικονομική ανθεκτικότητα.

Παράλληλα, η εταιρεία αύξησε την πελατειακή της βάση στα 1,9 εκατομμύρια ασφαλισμένους, περίπου 100 χιλιάδες περισσότερους σε σχέση με το 2024, επενδύοντας στην τεχνολογία, το ανθρώπινο δυναμικό και την πελατοκεντρική προσέγγιση.

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς από την Τράπεζα Πειραιώς εκτιμάται ότι δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης, ενισχύοντας τη θέση της εταιρείας στην αγορά και ανοίγοντας τον δρόμο για νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής, Δημήτρης Μαζαράκης, δήλωσε: «Το 2025 αποτέλεσε έτος-ορόσημο για την Εθνική Ασφαλιστική, καθώς ολοκληρώσαμε με επιτυχία τον πρώτο κύκλο του στρατηγικού μας μετασχηματισμού και εισερχόμαστε στην επόμενη φάση με ένα πιο σύγχρονο, αποδοτικό και ανθεκτικό λειτουργικό μοντέλο».

Όπως ανέφερε ακόμη, «η σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας μας, η ισχυρή κεφαλαιακή μας βάση και η υποστήριξη του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την επιτάχυνση της ανάπτυξής μας».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η εταιρεία εισέρχεται στο 2026 «έτοιμη να προσφέρει σύγχρονες, προσιτές και αξιόπιστες ασφαλιστικές λύσεις, δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία για τους ασφαλισμένους, τους συνεργάτες και τους μετόχους μας».