Επιταχύνετε τον ψηφιακό μετασχηματισμό σας με τις πιο πρόσφατες λύσεις Lenovo

Σήμερα στο πλαίσιο του MWC™ 2023, η Lenovo παρουσίασε τις πιο πρόσφατες λύσεις PC και Chromebook, ειδικά κατασκευασμένα για τις απαιτήσεις υβριδικών μορφών εργασίας, καθώς προσφέρουν προηγμένες λειτουργίες και νέες δυνατότητες στους χρήστες, καλύπτοντας μια ευρεία γκάμα αναγκών. Με μια προοδευτική και σύγχρονη φιλοσοφία σχεδιασμού, οι πιο πρόσφατες λύσεις υπολογιστών, οι οποίες περιλαμβάνουν ανανεώσεις σε όλο το χαρτοφυλάκιο ThinkPad, εστιάζουν κυρίως σε βελτιώσεις στην απόδοση του συστήματος, αύξηση της χρήσης βιώσιμων υλικών και συνεχείς βελτιώσεις στην εμπειρία χρήστη. Τα laptop δεύτερης γενιάς ThinkPad Z13 και Z16 με Windows 11, προσφέρουν ενισχυμένη λειτουργικότητα σε βασικούς τομείς του hardware και του software, για να βοηθήσουν τους χρήστες να ενισχύσουν την παραγωγικότητά τους. Το ThinkPad Z13 θα είναι διαθέσιμο με ένα νέο Flex Fiber κάλυμμα, από βιολογικά υλικά1, για μοναδική εμφάνιση και αισθητική. Η Lenovo παρουσίασε επίσης τα επανασχεδιασμένα ThinkPad X13 και X13 Yoga τέταρτης γενιάς που προσφέρουν στενότερα bezels, νέα χρώματα, υλικά και χαρακτηριστικά, σχεδιασμένα για να διευκολύνουν την υβριδική εργασία. Το χαρτοφυλάκιο ThinkPad για το 2023 ολοκληρώνεται με τα τέταρτης γενιάς laptops ThinkPad T14s, T14 και δεύτερης γενιάς T16, μαζί με τα τέταρτης γενιάς ThinkPad L13, L13 Yoga, L14 και L15, που είναι σχεδιασμένα για επιχειρήσεις και καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες για φορητότητα.

Για τις επιχειρήσεις που εστιάζουν στην αύξηση της παραγωγικότητας, το ThinkPad E14 πέμπτης γενιάς με νέες οθόνες 16:10 ή, το νέο form factor 16 ιντσών στο ThinkPad E16, είναι η σωστή επιλογή. Σε όσους η εργασία τους περιλαμβάνει πολλά ταξίδια, η πρόσθετη προστασία που παρέχει το νέο ThinkPad Professional Sleeve, διαθέσιμο σε 13 και 14 ίντσες για να υποστηρίζει μια ευρεία γκάμα φορητών υπολογιστών, είναι η απάντηση. Η εξαιρετικά ευέλικτη οθόνη ThinkCentre Tiny-in-One Gen 5 προσφέρει βελτιωμένες οπτικοακουστικές δυνατότητες και επανασχεδιασμένα χαρακτηριστικά, ικανά να υποστηρίζουν πολλαπλά σενάρια εργασίας. Τέλος, οι καταναλωτές μπορούν να απολαύσουν την ευελιξία που προσφέρει το πιο πρόσφατο IdeaPad Duet 3i, ένα αποσπώμενο laptop Windows 11 που προσφέρει απρόσκοπτη μετάβαση ανάμεσα στις λειτουργίες clamshell και tablet. Εναλλακτικά, το οικοσύστημα ChromeOS με το πιο πρόσφατο IdeaPad Slim 3 Chromebook, διαθέτει μια σειρά από αναβαθμίσεις ήχου, εικόνας και συνδεσιμότητας για να προσφέρει την απόλυτη εμπειρία χρήσης.

Τα προϊόντα που παρουσιάζονται σήμερα, είναι επίσης διαθέσιμα ως μέρος του μοντέλου Lenovo TruScale Device as a Service (DaaS), το όποιο προσφέρει στους οργανισμούς μια ευρεία γκάμα λύσεων που περιλαμβάνει ψηφιακούς χώρους εργασίας, ευέλικτες επιλογές πληρωμής και τη δυνατότητα να αναπτύσσουν την IΤ υποδομή τους, ανάλογα με τις εξελισσόμενες ανάγκες της επιχείρησής τους. Για να βελτιώσουν περαιτέρω την παραγωγικότητα και την εμπειρία των εργαζομένων, οι εταιρείες μπορούν να επιλέξουν το Lenovo Premier Support Plus2. Η νέα αυτή ολοκληρωμένη σουίτα υπηρεσιών υποστήριξης προσφέρει μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση στην υποστήριξη IT, παρέχοντας στους χρήστες μια απρόσκοπτη εμπειρία χρήσης, καθώς και άμεση πρόσβαση στους καλύτερους τεχνικούς της Lenovo. Το Premier Support Plus αξιοποιεί επίσης πληροφορίες τεχνητής νοημοσύνης που υποστηρίζονται από το Lenovo Device Intelligence για να βοηθήσει τις ομάδες IT να προβλέψουν και να αποτρέψουν τη διακοπή λειτουργίας της συσκευής, σε όσες συσκευές θέλουν, όπου και αν αυτές βρίσκονται.

Μια πρόσφατη έρευνα της Lenovo έδειξε ότι η σαφής στρατηγική IT είναι ουσιαστικής σημασίας για τον μετασχηματισμό του ανθρώπινου δυναμικού της κάθε επιχείρησης και την εξέλιξη της υβριδικής και ευέλικτης εργασίας, με μεγαλύτερη εστίαση στην βελτιστοποίηση της εμπειρίας χρήσης των εργαζομένων, σε πολυάριθμους παράγοντες της καθημερινότητάς τους. Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού απαιτεί λύσεις ευθυγραμμισμένες με τον σημερινό υβριδικό κόσμο εργασίας, εστιασμένες στο να προάγουν την παραγωγικότητα και στη διευκόλυνση της ομαδικής εργασίας. Τα πιο πρόσφατα laptops ThinkPad της Lenovo προσφέρουν καινοτομίες σχεδιασμένες με επίκεντρο τον άνθρωπο, που είναι ουσιαστικές για τη δημιουργία θετικών εμπειριών στους εργαζόμενους, καθώς εισάγουν νέες και βελτιώνουν παλαιότερες λειτουργίες, προσφέροντας έτσι νέες δυνατότητες πιο αποτελεσματικής υβριδικής λειτουργίας, ενώ παράλληλα, καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες για τη δημιουργία πιο βιώσιμων προϊόντων.

Το χαρτοφυλάκιο ThinkPad για μία κυκλική οικονομία

Οι ομάδες σχεδιασμού και μηχανικής της Lenovo αφιερώνουν χιλιάδες ώρες εξερευνώντας καινοτομίες στην κατασκευή, τα υλικά, την ενεργειακή απόδοση, τη συντήρηση και τη συσκευασία των συσκευών ThinkPad, για να συνεχίσουν να παράγουν ολοένα και πιο βιώσιμα προϊόντα. Η Lenovo παραμένει επικεντρωμένη στη δέσμευσή της για μια ανθεκτική και πιο βιώσιμη παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού, αυξάνοντας τη χρήση βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων και βιοκαυσίμων για τη ναυτιλία στις μεταφορές των προϊόντων της, εγκαθιστώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στα εργοστάσιά της και υιοθετώντας ενεργειακά αποδοτικές διαδικασίες παραγωγής τελευταίας τεχνολογίας, για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα.

Η Lenovo ενθαρρύνει επίσης τους πελάτες της να επιτύχουν τους δικούς τους στόχους βιωσιμότητας μέσω της παροχής υπηρεσιών όπως το CO2 Offset Service που έχει ήδη αντισταθμίσει περισσότερους από 1 εκατομμύριο μετρικούς τόνους διοξειδίου του άνθρακα από τις αγορές των υπολογιστών Think, καθώς και την υπηρεσία Asset Recovery Service, που βοηθά τους πελάτες στην ανακύκλωση υλικού τεχνολογίας στο τέλος του κύκλου ζωής τους, εδώ και 15 χρόνια.

Μετά την κυκλοφορία των ανανεωμένων laptop της σειράς ThinkPad X1 τον Δεκέμβριο του 2022, το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο ThinkPad παρουσιάζει ανανεωμένα και νέα μοντέλα, που έρχονται να βελτιώσουν περαιτέρω ένα από τα ήδη πιο ολοκληρωμένα χαρτοφυλάκια φορητών υπολογιστών.

Η αυξημένη χρήση περισσότερων ανακυκλωμένων υλικών και Post Consumer Content (PCC) σε επιλεγμένα εξαρτήματα, συνάδει με τη συνεχιζόμενη εστίαση της Lenovo στην υποστήριξη μιας κυκλικής οικονομίας, αλλά και τους στόχους του Ομίλου να ενσωματώσει το ανακυκλωμένο περιεχόμενο μετά την κατανάλωση στο 100% των προϊόντων Η/Υ, έως το 2025.

Ο παρακάτω πίνακας υπογραμμίζει τις συνεχείς προσπάθειες της Lenovo να εφαρμόσει πιο βιώσιμες πρακτικές στον σχεδιασμό και τη συσκευασία προϊόντων ThinkPad στα laptop ThinkPad που ανακοινώνονται σήμερα:

Επιπλέον, η νέα εφαρμογή Lenovo Commercial Vantage που ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο του 2022, θα είναι επίσης διαθέσιμη στη νέα σειρά ThinkPad Z, τη σειρά X13, τη σειρά T και τη σειρά L. Οι διαισθητικές δυνατότητες που περιλαμβάνονται στο λογισμικό Commercial Vantage στοχεύουν να καθοδηγήσουν και να ενθαρρύνουν τους χρήστες ώστε να ενεργοποιήσουν ορισμένες ρυθμίσεις που έχουν σχεδιαστεί για να συμβάλλουν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας ή στην παράταση της διάρκειας ζωής των εξαρτημάτων.

Το ThinkPad καινοτομεί στο σχεδιασμό, την απόδοση και την εμπειρία χρήστη

Με μοντέρνο, πρωτοποριακό σχεδιασμό, τα ThinkPad Z13 Gen 2 και ThinkPad Z16 Gen 2 τροφοδοτούνται από τους πιο πρόσφατους επεξεργαστές AMD Ryzen™ 7000 Series με γραφικά AMD Radeon™ 700M Series, Windows 11 που συνοδεύονται από έως και 64GB Dual Channel μνήμη έως 2 TB PCIe SSD, για να καλύπτουν άνετα ακόμα και τον πιο απαιτητικό φόρτο εργασιών.

Το ThinkPad Z13 Gen 2 είναι διαθέσιμο (προαιρετικά) με ένα νέο υλικό στο επάνω κάλυμμα του, ενισχυμένο με φυσικές ίνες και κατασκευασμένο από 75% ανακυκλωμένο αλουμίνιο. Αυτό το Flex Fiber υλικό είναι κατασκευασμένο από 100% αγροτικά προϊόντα που συλλέγονται με τη συγκομιδή φυτικών ινών.

Η χαρακτηριστική εμφάνιση και αίσθηση με κομψά λεπτά και ελαφρά form factors, αλλά και εξαιρετικά στενά bezels, δίνουν στα προϊόντα ThinkPad την ευρύτερη απήχηση που απολαμβάνουν. Το γρήγορο και αξιόπιστο Wi-Fi 6E3 έχει ως αποτέλεσμα η κάμερα FHD και τα μικρόφωνα με δυνατότητα Dolby Voice® να προσφέρουν κορυφαία οπτικοακουστική εμπειρία και συναρπαστικές δυνατότητες παραγωγικότητας και συνεργατικότητας, ειδικά σε ένα υβριδικό πλαίσιο εργασίας.

Ένα μεγάλο touchpad βρίσκεται δίπλα στο εμβληματικό TrackPoint™ για να προσφέρει εναλλακτική επιλογή ώστε να χρησιμοποιείτε όποιο από τα δύο σας βολεύει. Πατώντας δύο φορές το touchpad, ανοίγει ένα TrackPoint Quick Menu που εμφανίζει τέσσερις κάρτες. Αυτές οι κάρτες menu μπορούν τώρα να προσαρμοστούν με βάση τις προτιμήσεις του χρήστη από μια λίστα επιλογών, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας της κάμερας και του μικροφώνου, αλλά μπορείτε επίσης να διαμορφώνετε γρήγορα επιλεγμένες ρυθμίσεις μπαταρίας και προτιμώμενες ρυθμίσεις συσκευών ήχου, όπως Bluetooth® ή ενσωματωμένα ηχεία.

Τα επανασχεδιασμένα ThinkPad X13 Gen 4 και ThinkPad X13 Yoga Gen 4 προσφέρουν πιο κομψά και στενά bezels, αυξάνοντας την αναλογία οθόνης προς σώμα, ενώ βελτιώνουν τη λειτουργικότητα υβριδικής εργασίας για όσους ταξιδεύουν συχνά. Τα ηχεία Dolby Audio που διαθέτουν, είναι πλέον στραμμένα προς τον χρήστη για πιο καθηλωτικό ήχο και όταν συνδυάζονται με τη νέα προαιρετική 5-megapixel, infrared κάμερα, οι βίντεο-διασκέψεις γίνονται μια πραγματικά συλλογική εμπειρία. Για ακόμα πιο καθηλωτικές εμπειρίες, το X13 Gen 4 μπορεί να συνδυαστεί με τη νέα οθόνη OLED 13,3 ιντσών 2,8K, που προσφέρει βαθύ μαύρο και ζωηρά χρώματα, με δυνατότητα Dolby Vision®, η οποία διαθέτει τεχνολογία Eyesafe® Certified Natural Low Blue Light που βοηθά στη μείωση της καταπόνησης των ματιών. Η ασφάλεια και η ευκολία χρήσης ενισχύονται με την ανίχνευση ανθρώπινης παρουσίας μέσω υπέρηχων, που προστατεύει από περιστασιακούς παρατηρητές «over the shoulder», ενώ παράλληλα, η σύνδεση στο σύστημα απλοποιείται με τη λειτουργία αναγνώρισης προσώπου, μέσω του Windows Hello.

Το ThinkPad X13 Gen 4 και το X13 Yoga Gen 4 μπορούν να υποστηρίζουν έως και Windows 11 Pro και τροφοδοτούνται από τους τελευταίους επεξεργαστές Intel® Core™ 13ης γενιάς με Intel vPro® και ενσωματωμένα γραφικά Intel Iris® Xe. Το X13 Gen 4 μπορεί εναλλακτικά να υποστηρίξει τους πιο πρόσφατους επεξεργαστές AMD Ryzen 7000 Series, με γραφικά AMD Radeon 700M Series.

Η σειρά ThinkPad T μετρά περισσότερες από είκοσι γενιές από το αρχικό της μοντέλο που παρουσιάστηκε τον Μάιο του 2000, με κάθε νέα γενιά να επικεντρώνεται στη σχεδίαση, τις επιδόσεις και τη βελτίωση παραγωγικότητας. Η τελευταία γενιά συνεχίζει την παράδοση αυτή με σταδιακές βελτιώσεις, ενώ υιοθετεί βιώσιμα υλικά στην κατασκευή της, όπως αυτά που αναφέρονται παραπάνω.

Η νέα, προαιρετική κάμερα 5MP με infrared, βελτιώνει την εμπειρία χρήσης, καθώς η υβριδική εργασία αυξάνει τις ανάγκες για τηλε-διάσκεψεις. Περισσότερες επιλογές οθόνης χαμηλού μπλε φωτός είναι διαθέσιμες σε όλες τις συσκευές, για προστασία από την καταπόνηση των ματιών, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής OLED 2,8 k, που διατίθεται τώρα στα T14 Gen 4 και T16 Gen 2, καθώς και στο T14s Gen 4.

Το ThinkPad L13 Gen 4 και το L13 Yoga Gen 4 περιλαμβάνουν επίσης μια επιλογή οθόνης χαμηλού μπλε φωτός, η οποία είναι χαμηλής ισχύος για να αυξήσει την απόδοση της μπαταρίας. Η πιο πρόσφατη σειρά L, συμπεριλαμβανομένων των L14 Gen 4 και L15 Gen 4, μπορεί τώρα να επιλεγεί με αποθηκευτικό χώρο έως και 2 TB SSD, διπλάσια χωρητικότητα από την προηγούμενη γενιά.

Η εφαρμογή Lenovo View που είναι διαθέσιμη σε επιλεγμένα μοντέλα ThinkPad παρέχει μια ανώτερη σουίτα έξυπνων λειτουργιών που βασίζονται στην κάμερα και έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν τους χρήστες να ξεκλειδώνουν τη δύναμη της ενσωματωμένης κάμερας για βελτιωμένη εμπειρία βιντεοκλήσεων και παράλληλα, ενισχυμένη ασφάλεια και ψηφιακή υγεία. Ρυθμίσεις απορρήτου, ειδοποιήσεις ευεξίας ματιών, αυτόματο καδράρισμα και αλγόριθμοι βελτίωσης βίντεο είναι μερικές μόνο από τις διαθέσιμες ρυθμίσεις που λειτουργούν άψογα με υπάρχουσες ενοποιημένες εφαρμογές επικοινωνίας.

Με κλασικό σχεδιασμό ThinkPad, το ThinkPad Professional Sleeve διατίθεται σε μεγέθη 13" και 14" για να προσφέρει προσαρμοσμένη εφαρμογή σε κατάλληλους φορητούς υπολογιστές. Έχει σχεδιαστεί για να κάνει εύκολες τις μετακινήσεις. Στην μπροστινή τσέπη εύκολης πρόσβασης, οι χρήστες μπορούν να αποθηκεύσουν το τηλέφωνό τους, καλώδια και αξεσουάρ. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να κάνουν όλα αυτά, ενώ αυξάνουν τη χρήση πιο βιώσιμων υλικών, χάρη στην έξυπνη χρήση 24% vegan δέρματος και 73% ανακυκλωμένου τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου (PET) στο εξωτερικό και 42% ανακυκλωμένης επένδυσης PET στο εσωτερικό του.

Το ThinkPad E Series δίνει ώθηση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έχουν τώρα στη διάθεσή τους μια νέα επιλογή χαρτοφυλακίου φορητών υπολογιστών. Εκτός από το premium και κομψό χαρτοφυλάκιο ThinkBook, οι χρήστες που επιλέγουν με γνώμονα την αξία, μπορούν τώρα να επιλέξουν το πιο πρόσφατο ThinkPad E14 Gen 5 ή το νέο ThinkPad E16 16 ιντσών. Η σειρά E διαθέτει πλέον οθόνες αναλογίας 16:10 με αυξημένες αναλογίες οθόνης προς σώμα που ξεπερνούν το 90%, ενώ προσφέρουν νέο πληκτρολόγιο και μεγαλύτερη επιφάνεια αφής 115 mm, για πιο άνετη και παραγωγική εμπειρία χρήσης.

Διαθέσιμοι με έως και Windows 11 Pro και, είτε με τους πιο πρόσφατους επεξεργαστές Intel® Core™ 13ης γενιάς, είτε με τους πιο πρόσφατους επεξεργαστές AMD Ryzen 7000 Series, με γραφικά AMD Radeon 610M, τα ελαφρύτερα αυτά laptop, μπορούν να διαμορφωθούν με επιλογές μνήμης έως 40 GB, με δυνατότητα αποθήκευσης διπλού SSD έως 2 TB και ασύρματη σύνδεση μέσω προαιρετικού Wi-Fi 6E3 για σταθερή ασύρματη σύνδεση υψηλής ταχύτητας. Επιπλέον, οι επιλογές μπαταρίας 47 Whr ή 57 Whr κάνουν τα ThinkPad E14 Gen και E16 πιο κατάλληλα από ποτέ για φορητότητα και υβριδικούς χώρους εργασίας.

Η βελτιωμένη οθόνη ThinkCentre TIO Gen 5 (22" & 24") παρέχει All-in-One ευελιξία

Για μια πιο ευέλικτη εμπειρία all-in-one, το form factor Tiny-in-One (TIO) επέτρεπε εξ αρχής τη σύνδεση χωρίς καλώδιο με διαφορετικά Tiny PCs, αλλά και τη δυνατότητα απενεργοποίησης εξαρτημάτων όταν χρειάζεται, έτσι ώστε η οθόνη και ο υπολογιστής να μπορούν να κάνουν refresh ξεχωριστά. Ενισχύοντας περαιτέρω τον παράγοντα ευκολίας, η τελευταία γενιά οθονών ThinkCentre TIO είναι γεμάτη με χαρακτηριστικά που απλοποιούν τη χρήση και καλύπτουν στο έπακρο τις ανάγκες ενός πιο υβριδικού εργατικού δυναμικού. Διαθέσιμο σε δύο μεγέθη, 21,5 ιντσών και 23,8 ιντσών, η νέα οθόνη ThinkCentre Tiny-in-One Gen 5 Monitor προσφέρει βελτιωμένη εμπειρία ήχου/εικόνας VoIP μέσω της αναβαθμισμένης κάμερας web 1080p και του μικροφώνου που διαθέτει, αλλά και των δύο ηχείων στην μπροστινή όψη, απέναντι από τον χρήστη. Με οθόνη sRGB FHD 3 πλευρών, χωρίς bezels, και οι δύο οθόνες χρησιμοποιούν τεχνολογία φυσικού χαμηλού μπλε φωτός για την άνεση των ματιών και διατίθενται με οθόνη αφής 10 σημείων4, ή όποια υποστηρίζει επίσης τη χρήση stylus pen5.

Η σειρά προϊόντων ThinkCentre TIO διαθέτει στο πίσω μέρος της ειδική «θήκη» για την ενσωματωμένη θύρα σύνδεσης 3 σε 1, στην όποια μπορεί να «κουμπώνει» η μονάδα επιφάνειας εργασίας Tiny, με μία μόνο κίνηση, χωρίς να απαιτείται καλώδιο. Ως μέρος της ανανεωμένης σχεδίασής του, το νέο ThinkCentre TIO Gen 5 έχει βελτιωθεί και τώρα υποστηρίζει, εκτός από το ThinkCentre Tiny, ακόμη και τα υψηλής απόδοσης ThinkStation™ Tiny workstation PCs. Ανεξάρτητα από το ποια μονάδα υπολογιστή είναι συνδεδεμένη, μια περιστρεφόμενη, αεριζόμενη πόρτα έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει και να προστατεύει την θήκη της ενσωματωμένης θύρας, εξασφαλίζοντας μια καθαρή, κομψή εμφάνιση στην πίσω όψη της συσκευής – ιδανικά για ρεσεψιόν, περίπτερα, σταθμούς εργασίας και τηλεφωνικά κέντρα. Για να διασφαλιστεί περαιτέρω το φορητό αυτό σύστημα, μια διπλή κλειδαριά τύπου Kensington περιλαμβάνεται στο ThinkCentre TIO Gen 5, που ασφαλίζει τόσο την οθόνη όσο και το συνδεδεμένο Tiny PC στη θέση τους, ιδιαίτερα χρήσιμο χαρακτηριστικό όταν οι συσκευές βρίσκονται σε μη ελεγχόμενους, δημόσιους χώρους, όπως ένα περίπτερο εμπορικής έκθεσης ή μια βιβλιοθήκη.

Επίσης νέο σε αυτή τη γενιά, το ThinkCentre TIO Gen 5 περιλαμβάνει μια πίσω θύρα HDMI καθώς και μια θύρα DisplayPort, επιτρέποντας εκτεταμένη συμβατότητα με έως και δύο επιπλέον εξωτερικούς υπολογιστές, είτε πρόκειται για φορητό υπολογιστή, σταθμό εργασίας ή άλλο επιτραπέζιο υπολογιστή. Οι οθόνες ThinkCentre TIO Gen 5 περιλαμβάνουν επίσης πολλές από τις ενημερώσεις σχεδιασμού γενιάς που ανακοινώθηκαν πρόσφατα για τη σειρά οθονών ThinkVision™ T της Lenovo, συμπεριλαμβανομένης μιας εργονομικής βάσης με μεγαλύτερο εύρος ανύψωσης, ένα νέο κουμπί joystick για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων της συσκευής, ειδικά κουμπιά VoIP στο μπροστινό μέρος της οθόνης, για εύκολο έλεγχο της έντασης και, τέλος, ένα έξυπνο φως που ανάβει κόκκινο όταν η κάμερα είναι ενεργοποιημένη, ώστε να ειδοποιεί όταν ο χρήστης βρίσκεται σε μια ψηφιακή συνάντηση. Οι οθόνες ThinkCentre TIO Gen 5 είναι συσκευασμένες σε χάρτινο μαξιλάρι. Επιπλέον, μπορεί επίσης να προστεθεί η υπηρεσία Lenovo CO2 Offset για να βοηθήσει τις εταιρείες να αντισταθμίσουν τις εκπομπές άνθρακα που σχετίζονται με τις οθόνες αυτές.

Το IdeaPad Duet 3i προσφέρει διπλή λειτουργικότητα σε κομψό πακέτο

Λεπτή, κομψή και φορητή, η τελευταία γενιά του IdeaPad Duet 3i προσφέρει μια εντυπωσιακή νέα οθόνη, Windows 11 και έναν ισχυρό νέο επεξεργαστή της σειράς N Intel σε συνδυασμό με πιο έξυπνες λειτουργίες που το κάνουν τον ιδανικό αποσπώμενο φορητό υπολογιστή, σε προσιτή τιμή.

Ιδανικό για μαθητές και για χρήστες που χρειάζονται μια ευέλικτη και φορητή συσκευή για μεταφορά και εργασία σε οποιαδήποτε τοποθεσία, το IdeaPad Duet 3i είναι ελαφρύ, λεπτό μόλις 8,95 mm και μετατρέπεται εύκολα σε λειτουργία φορητού υπολογιστή, tablet και pen mode. Με τη δυνατότητα αποσύνδεσης της οθόνης από το πληκτρολόγιο, οι χρήστες μπορούν να εργάζονται άνετα σε μικρότερους χώρους χρησιμοποιώντας την επιλογή της οθόνης αφής.

Ίσως το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό αυτού του ελαφρώς μεγαλύτερου μοντέλου 11,5 ιντσών είναι η οθόνη αφής 2K με 100% DCI-P3 που προσφέρει ζωντανή χρωματική γκάμα και φωτεινότητα 400 nits, ώστε οι χρήστες να μπορούν να απολαμβάνουν μια υπέροχη εμπειρία θέασης, σε διάφορες ρυθμίσεις.

Είτε πρόκειται για μαθητές που συμμετέχουν σε διαδικτυακή μάθηση είτε συνομιλούν με φίλους, η αναβαθμισμένη μπροστινή κάμερα 5MP και η πίσω κάμερα web 8MP προσφέρουν μεγαλύτερη ευκρίνεια που υποστηρίζεται από το Dolby Audio για μια ολοκληρωμένη βελτιωμένη εμπειρία. Επίσης, το προαιρετικό Digital Pen της Lenovo προσφέρει πιο ομαλή απόδοση σε αυτήν τη γενιά, για γρήγορη λήψη σημειώσεων κατά τη διάρκεια συναντήσεων ή μαθημάτων.

Παραμείνετε συγκεντρωμένοι και παραγωγικοί με τον πιο πρόσφατο επεξεργαστή της σειράς N της Intel που υποστηρίζεται από Wi-Fi 6 και διάρκεια ζωής μπαταρίας έως και 8,5 ώρες6 με το Rapid Charge Boost που επιτρέπει 2 επιπλέον ώρες χρήσης, από μια σύντομη φόρτιση 15 λεπτών

ΤοPad Slim 3 Chromebook (14”, 8) παρέχει ότι χρειάζεστε για Pic-Up-and-Go

Για όσους αναζητούν συσκευές που ταιριάζουν στον όλο και περισσότερο νομαδικό τρόπο ζωής της επόμενης γενιάς, το Ideapad Slim 3 Chromebook με επεξεργαστή της σειράς MediaTek™ Kompanio 500, είναι ιδανικό. Κατασκευασμένο για έναν ανεξάρτητο τρόπο ζωής, το 14 ιντσών αυτό laptop, διατίθεται με οθόνη αφής FHD IPS, που είναι λεπτή και ελαφριά (ζυγίζει μόλις 1,3 κιλά) και προσφέρει μια μπαταρία που καλύπτει έως και 13,5 ώρες6 και Wi- FI 63 συνδεσιμότητα.

Σε σύγκριση με τις προηγούμενες γενιές, το IdeaPad Slim 3 Chromebook, προσφέρει μια σειρά αναβαθμισμένων χαρακτηριστικών όπως τις κατά 100% φωτεινότερες επιλογές της οθόνης SRGB, ηχεία που βρίσκονται στο μπροστινό μέρος και παρέχουν Waves MaxxAudio, θύρα Type-C πλήρους λειτουργίας, επιλογή κάμερας FHD με φυσικό κλείστρο, και τέλος ειδικό πλήκτρο σίγασης.

Η Lenovo στο MWC

Επισκεφτείτε το Lenovo StoryHub MWC 2023 για εικόνες προϊόντων και το Virtual Showcase and Event Page κατά τη διάρκεια του MWC για περισσότερες λεπτομέρειες.

Στο MWC, η Lenovo θα παρουσιάσει για πρωτότυπες των proof of concepts - Rollable PC και Motorola Rollable smartphone- που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στην ψηφιακή εκδήλωση Tech World 2022. Επιπλέον, η Lenovo θα παρουσιάσει επίσης νέα τεχνολογία που επικεντρώνεται στο data intelligence και το edge computing.