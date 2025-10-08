ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Τι αναφερέται στην έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2024

Τα βασικά επιτεύγματα που παρουσιάζονται στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2024 του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ αποτυπώνουν την πρόοδο του Ομίλου στον τομέα της βιωσιμότητας για το 2024. Μια χρονιά επιχειρησιακών εξελίξεων και στρατηγικών μετασχηματισμών που ανέδειξαν, τη σημασία της βιωσιμότητας, της υπευθυνότητας και της διαφάνειας στη λειτουργία του Ομίλου, υπό την καθοδήγηση βέλτιστων διεθνών πρακτικών – προτύπων και συνδυάζοντας οικονομικές επιδόσεις με κοινωνικά και περιβαλλοντικά αποτελέσματα.

Κατά τη διάρκεια του 2024, υλοποιήθηκε σειρά πρωτοβουλιών βιώσιμης ανάπτυξης, που οδήγησαν σε σημαντική βελτίωση των ESG επιδόσεων του Ομίλου. Πιο συγκεκριμένα, ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ πέτυχε βαθμολογία 98% στον δείκτη «ESG Transparency Score» του ATHEX – αυξημένη κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες – επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προσήλωση στη διαφάνεια σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του. Επιπλέον, κατέλαβε την 1η θέση στο Bloomberg μεταξύ των εταιρειών με primary listing στο ΧΑ, σημειώνοντας βαθμολογία 98,3. Ο Όμιλος συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην εθνική λίστα “The 50 Most Sustainable Companies in Greece” για το 2024 του QualityNet Foundation και έλαβε συνολικά βαθμολογία A στην πλατφόρμα Synesgy, βάσει αξιολόγησης με διεθνή ESG πρότυπα. Παράλληλα, για δεύτερη συνεχή χρονιά, υπέβαλε έκθεση σχετικά με την κλιματική αλλαγή προς αξιολόγηση στον CDP, από τον οποίο έλαβε βαθμολογία Β.

Πιο συγκεκριμένα, το 2024 στον τομέα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (E) ολοκληρώθηκε η εκπόνηση του Οδικού Χάρτη για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050, ενώ παράλληλα, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση των κλιματικών κινδύνων και των πιθανών οικονομικών επιπτώσεών τους, σύμφωνα με τις συστάσεις του Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και τη διαφάνεια στις επιχειρηματικές αποφάσεις. Επιπλέον, ο Όμιλος δεσμεύτηκε μέσω της Science Based Targets initiative (SBTi) να θέσει επιστημονικά τεκμηριωμένους, βραχυπρόθεσμους στόχους μείωσης εκπομπών.

Ο τομέας της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (S) το 2024 ενισχύθηκε με δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), με έμφαση στη στήριξη της Νέας Γενιάς, την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού και τη διαμόρφωση ενός ασφαλούς, υγιούς και χωρίς διακρίσεις εργασιακού περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της εταιρικής κουλτούρας γύρω από τη Διαφορετικότητα, την Ισοτιμία και τη Συμπερίληψη, υλοποιήθηκαν εκπαιδεύσεις για θέματα όπως οι Ασυνείδητες Προκαταλήψεις και η πρόληψη της Βίας και Παρενόχλησης, ενώ σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν πρωτοβουλίες με σκοπό την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και τη διαρκή ενημέρωση των εργαζομένων σε ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής ευθύνης.

Παράλληλα, ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ στήριξε το εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα του μη κερδοσκοπικού περιβαλλοντικού και ανθρωπιστικού οργανισμού We4All με τίτλο “GREEN FUTURE”, το οποίο αφορά σε περιβαλλοντικές εκπαιδεύσεις σε σχολεία. Συγκεκριμένα, εντός του 2024, πραγματοποιήθηκαν 40 εκπαιδευτικές περιβαλλοντικές δράσεις σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τη συμμετοχή 1.466 παιδιών σε όλη την Ελλάδα.

Το 2024 ο τομέας της ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (G), ενδυναμώθηκε με δράσεις που ενίσχυσαν τη διαφάνεια και τη συμμόρφωση στα πρότυπα ορθής εταιρικής λειτουργίας, με στοχευμένες παρεμβάσεις και ενίσχυση των μηχανισμών εταιρικής διακυβέρνησης.

Η Διοίκηση του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, σημειώνει σχετικά με τη δημοσίευση της Έκθεσης: «Οι επιδόσεις μας το 2024 επιβεβαιώνουν ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι απλώς ένας στόχος, αλλά τρόπος σκέψης και δράσης. Σε ένα διεθνές περιβάλλον που μεταβάλλεται διαρκώς και θέτει συνεχώς νέες απαιτήσεις και προσδοκίες, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε με ευελιξία, διορατικότητα και υπευθυνότητα. Εστιάζουμε στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους ανθρώπους μας, τους μετόχους και την ευρύτερη κοινωνία με επίκεντρο τον άνθρωπο, τον πλανήτη και τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης».