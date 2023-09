Δωρεάν online εκπαίδευση, με πιστοποίηση, στις ψηφιακές δεξιότητες για επιχειρήσεις

Στον σύγχρονο επιχειρηματικό στίβο, όπου οι ψηφιακές δεξιότητες αναδεικνύονται σε πολύτιμα εργαλεία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, και η ψηφιακή μετάβαση καθίσταται κρίσιμος παράγοντας για τη βιωσιμότητά τουςCOSMOTE φέρνει για όλους το δωρεάν πρόγραμμα ψηφιακών δεξιοτήτων COSMOTE GROW YOUR BUSINESS – Certification Program, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να λάβουν πιστοποίηση κατάρτισης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία, που απευθύνεται σε όλες τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους εργαζομένους τους και τους ελεύθερους επαγγελματίες που επιθυμούν να εκπαιδευτούν πάνω σε ψηφιακά εργαλεία και υπηρεσίες. Με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλει στην εξωστρέφεια, την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξή τους, ενώ επιπρόσθετα, συνεισφέρει σημαντικά στην εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών στις επιχειρήσεις.

Το COSMOTE GROW YOUR BUSINESS - Certification Program, έχει σχεδιαστεί από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με την COSMOTE και πραγματοποιείται αποκλειστικά online.

Οι εγγραφές ξεκίνησαν…

Η πρώτη ενότητα του προγράμματος ξεκινάει στις 16 Οκτωβρίου, ενώ το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2024. ,Οι συμμετέχοντες μπορούν να εγγραφούν στα μαθήματα που τους ενδιαφέρουν και να λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης μετά το σχετικό online τεστ αξιολόγησης, ενώ όσοι παρακολουθήσουν όλες τις ενότητες θα λάβουν πιστοποιητικό κατάρτισης από το ΚΕΒΙΔΙΜ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Όλοι εσείς που ενδιαφέρεστε μπορείτε να κάνετε τώρα την εγγραφή σας εδώ, καθώς και να πληροφορηθείτε περισσότερα για τα μαθήματα του Προγράμματος εδώ.

Ο νέος κύκλος του COSMOTE GROW YOUR BUSINESS, ακολουθεί την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με έναν κύκλο τον οποίο παρακολούθησαν πάνω από 1.500 επαγγελματίες από διάφορους κλάδους και πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Στη διάρκεια του πρώτου αυτού κύκλου, εκδόθηκαν -κατόπιν online τεστ αξιολόγησης- πάνω από 8.000 βεβαιώσεις παρακολούθησης επιμέρους μαθημάτων με τη σφραγίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και 400 πιστοποιητικά κατάρτισης για όσους ολοκλήρωσαν επιτυχώς όλα τα μαθήματα του πρώτου κύκλου. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον επέδειξαν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο, την εστίαση και τον τουρισμό, ενώ σημαντική ήταν και η συμμετοχή από τον κατασκευαστικό κλάδο και τον χώρο της υγείας.

Ο Διευθυντής Εnterprise & Business Marketing, CRM & ChanneL Management Ομίλου ΟΤΕ, Θάνος Φαλάγγας, σημείωσε σχετικά: «Η μεγάλη συμμετοχή στον πρώτο κύκλο του COSMOTE GROW YOUR BUSINESS - Certification Program επιβεβαίωσε την ανάγκη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να αποκτήσουν εξειδίκευση στις ψηφιακές δεξιότητες. Παραμένοντας σταθερά στο πλευρό τους, επανερχόμαστε με νέο κύκλο μαθημάτων, στοχεύοντας στην ανάπτυξη και ψηφιακή κατάρτιση ακόμη περισσότερων επαγγελματιών της χώρας μας, και μάλιστα εντελώς δωρεάν. Από το 2017 έως και σήμερα, μέσα από την πρωτοβουλία GROW YOUR BUSINESS, έχουμε βοηθήσει χιλιάδες επιχειρήσεις να μεταβούν στη νέα ψηφιακή εποχή και να ανταποκριθούν στις προκλήσεις μιας «πράσινης», βιώσιμης ανάπτυξης. Και συνεχίζουμε. Γιατί στην COSMOTE, πιστεύουμε σε έναν καλύτερο κόσμο με τη δύναμη της τεχνολογίας».

Φέτος, το COSMOTE GROW YOUR BUSINESS, επανέρχεται δυναμικά, με νέα μαθήματα και νέα δομή αποτελούμενο από 10 θεματικές ενότητες και μαθήματα, που αθροίζουν σε 109 ώρες διδασκαλίας από έγκριτους καθηγητές Πανεπιστημίου. Επικεντρώνονται σε ψηφιακές δεξιότητες σε διάφορους τομείς λειτουργίας των επιχειρήσεων. Αυτές περιλαμβάνουν: Digital Skills, Ανάπτυξη eCommerce Plan, Logistics, Pricing & ERP, Σχεδιασμός Digital Marketing Plan, Usability & Content Marketing, Search Engines, Social Media, Email Marketing & CRM, Analytics, IoT & ΑΙ. Ανταποκρινόμενη στις συνθήκες της αγοράς, η COSMOTE πρόσθεσε φέτος και μία ενότητα για τη σημασία των κριτηρίων ESG στην αξιολόγηση των επιδόσεων μιας επιχείρησης.

Για την σημαντική αυτή πρωτοβουλία, μίλησε και καθηγητής του ΟΠΑ και Διευθυντής Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Επιχειρείν, ELTRUN, κ. Γιάννης Μούρτος, ο οποίος επεσήμανε: «Ο πρώτος κύκλος του COSMOTE GROW YOUR BUSINESS - Certification Program στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία. Όπως έχουν δηλώσει οι ίδιοι οι συμμετέχοντες του προγράμματος, μέσα από τις 100 ώρες που παρακολούθησαν έμαθαν πρακτικά εργαλεία τα οποία τους βοηθούν στην επόμενη ημέρα της επιχείρησης τους. Ως Εργαστήριο ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, είμαστε περήφανοι που συνεχίζουμε την εξαιρετική συνεργασία με την COSMOTE», υπογραμμίζει σχετικά ο καθηγητής του ΟΠΑ και Διευθυντής Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Επιχειρείν, ELTRUN, κ. Γιάννης Μούρτος.

Η πρωτοβουλία COSMOTE GROW YOUR BUSINESS Το COSMOTE GROW YOUR BUSINESS-Certifivation Program, ουσιαστικά αποτελεί μέρος της τέταρτης φάσης μιας πρωτοβουλίας που ξεκίνησε το 2017, με το #GrowYourBusiness Digital Training. . Στο πλαίσιό του εν λόγω προγράμματος πραγματοποιήθηκαν δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια από έμπειρους ομιλητές διαθέσιμα σε όλες τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις,σε 10 πόλεις μέσα σε διάστημα 12 μηνών.

Ακολούθησε το #GrowYourBusiness Meet the Experts, την περίοδο 2019-2020 μεδωρεάν ολοήμερα workshops για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και τη συμμετοχή περισσότερων από 1.500 επιχειρήσεων.

Στην επόμενη φάση #GrowYourBusiness – The Digital Sessions, το 2021, η COSMOTE µετέφερε το GROW YOUR BUSINESS στο ψηφιακό περιβάλλον, προσφέροντας σε όλους τη δυνατότητα να συµµετέχουν µέσω υπολογιστή ή smartphone, ο καθένας µε τον δικό του ρυθµό, στη σειρά δωρεάν διαδικτυακών σεµιναρίων GrowYourBusiness - The Digital Sessions. Το Digital Sessions ήταν μια σειρά από 5 διαδικτυακά σεμινάρια, σε θέματα όπως Ψηφιακή Παρουσία, ηλεκτρονικό εμπόριο, Digital Marketing, Απομακρυσμένη Συνεργασία και Ψηφιακές Λύσεις Οργάνωσης Επιχείρησης. Mέχρι το 2022 μέσα από την πρωτοβουλία GROW YOUR BUSINESS πάνω από 75.000 επιχειρήσεις και εργαζόµενοι ωφελήθηκαν, αναπτύσσοντας καινούριες δεξιότητες στη χρήση ψηφιακών εργαλείων και τεχνολογιών.

Ψηφιακή ένταξη για όλους

Ο Όμιλος ΟΤΕ, στο πλαίσιο της στρατηγικής του Βιώσιμης Ανάπτυξης, στηρίζει τη µετάβαση προς µια ψηφιακή κοινωνία ίσων ευκαιριών και χωρίς αποκλεισµούς, που υιοθετεί και ενσωµατώνει τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, ενώ αξιοποιεί στο έπακρο τις αµέτρητες δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία.

Κύρια προτεραιότητα του είναι να καταστήσει δυνατή την ψηφιακή ένταξη για όλους, παρέχοντας ψηφιακές δεξιότητες και µέσα, ενώ παράλληλα προωθεί την υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας.