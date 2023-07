Δομική Κρήτης: Με 29,31% ο Δημήτρης Κούτρας

Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση ποσοστού 29,31% της Δομικής Κρήτης στον Δημήτρη Κούτρα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η πώληση και μεταβίβαση των 4.654.906 μετοχών της Δομικής Κρήτης πραγματοποιήθηκε μέσω εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών (versus payment) από τον Γ. Συνατσάκη στην εταιρία ADAMAS GROUP LTD, συμφερόντων του Δ. Κούτρα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Η εταιρία ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (στο εξής: η "Εταιρία") έλαβε σήμερα, Πέμπτη 13.7.2023, γνωστοποίηση από 1) τον κ. Γεώργιο Συνατσάκη του Μιχαήλ, ο οποίος είναι α) μέτοχος της Εταιρίας και ελέγχει άμεσα και έμμεσα συνολικά ποσοστό 68,619% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της και β) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας και 2) την εταιρία ADAMAS GROUP LTD, με έδρα στην Λευκωσία Κύπρου, οδό Νέστορος 42, Καϊμακλί, της οποίας οι μετοχές και τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σ' αυτές ανήκουν εξ ολοκλήρου στον κ. Δημήτριο Κούτρα του Αθανασίου, σύμφωνα με την οποία, σε συνέχεια του από 28 Ιουνίου 2023 Συμφωνητικού μεταξύ του Γ. Συνατσάκη και της εταιρίας ADAMAS GROUP LTD για πώληση από τον Γ. Συνατσάκη στην εταιρία ADAMAS GROUP LTD 4.654.906 μετοχών της Εταιρίας που ανήκουν στον Γ. Συνατσάκη, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 29,31% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας (οι "Μετοχές"), και αφού ελήφθη η συναίνεση του Εκπρόσωπου των Ομολογιούχων του Ομολογιακού Δανείου που έχει εκδώσει η Εταιρία για τη συναλλαγή αυτή, χθες Τετάρτη, 12.7.2023 πραγματοποιήθηκε με εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές (versus payment) που καταρτίστηκαν μέσω μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών η πώληση και μεταβίβαση των 4.654.906 μετοχών της Εταιρίας (που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 29,31% των δικαιωμάτων ψήφου) από τον Γ. Συνατσάκη στην εταιρία ADAMAS GROUP LTD".