Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Πάνω από 300 εκατ. ευρώ τα έσοδα για το πρώτο εξάμηνο του 2025

Σε άνω των 300 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα συνολικά έσοδα του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) για το πρώτο εξάμηνο του 2025, παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 5%.

Η επιβατική κίνηση στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Ελλάδας έφτασε τα 151 εκατ. επιβάτες, αυξημένη 7,6% σε ετήσιο επίπεδο.

Όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών:

Εξελίξεις στην επιβατική κίνηση

Κατά το 1ο εξάμηνο του 2025, η επιβατική κίνηση του Αεροδρομίου ανήλθε σε 15,1 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 7,6% σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2024, με τους επιβάτες εσωτερικού και εξωτερικού να αυξάνονται κατά 2,2% και 9,8% αντίστοιχα. Κατά το 1ο τρίμηνο του 2025, η επιβατική κίνηση έφτασε τα 5,8 εκατομμύρια, αυξημένη κατά 11,4% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2024, με τους επιβάτες εσωτερικού και εξωτερικού να αυξάνονται κατά 3,1% και 14,9% αντίστοιχα. Το 2ο τρίμηνο του 2025, η συνολική επιβατική κίνηση ανήλθε σε 9,3 εκατομμύρια, αντανακλώντας αύξηση 5,3% σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2024, και οι επιβάτες εσωτερικού και εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 1,7% και 6,8% αντίστοιχα.

Παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις, ειδικά τον Ιούνιο, οι γενικές τάσεις παραμένουν ισχυρές και σύμφωνα με τις προσδοκίες μας, αντανακλώντας την ελκυστικότητα και την ανθεκτικότητα της Αθήνας ως προορισμού, καθώς και την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής ανάπτυξης δρομολογίων και επιβατικής κίνησης του ΔΑΑ.

Τα έσοδα και λοιπά εισοδήματα από Αεροπορικές Δραστηριότητες ανήλθαν σε 230,5 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 3,2% σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του προηγούμενου έτους. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των εσόδων από τις Αεροπορικές Χρεώσεις και το Τέλος Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αερολιμένων, τα οποία σε σύνολο ανήλθαν σε 179,6 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 3,0% συγκριτικά με το 1ο εξάμηνο του 2024, εξαιτίας της αύξησης της επιβατικής κίνησης κατά +7,6%, σε συνδυασμό με την αναπροσαρμογή των Τελών Αεροδρομίου, σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο. Σημειώνεται ότι το μειωμένο Τέλος Εκσυγχρονισμού και

6 Τα συνολικά έσοδα και λοιπά εισοδήματα για το 1ο εξάμηνο 2025 δεν περιλαμβάνουν το ποσό των 19,5 εκατ. ευρώ που αφορά στο κόστος σχεδιασμού και κατασκευής του Προγράμματος Επέκτασης του Αεροδρομίου (Airport Expansion Program – AEP).

Ανάπτυξης Αερολιμένων σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2024 έχει αντισταθμιστεί πλήρως μέσω ισόποσης αναπροσαρμογής της Χρέωσης Εξυπηρέτησης Επιβατών (Passenger Terminal Facility charge - PTF), ενώ τα έσοδα από Αεροπορικές Χρεώσεις του 1ου εξαμήνου 2025 επηρεάζονται επίσης από τις αναπροσαρμογές των Τελών Αεροδρομίου της Εταιρείας για το 2025, συμπεριλαμβανομένου του Προγράμματος Ενίσχυσης Βιώσιμης Ανάπτυξης που τέθηκε σε ισχύ από τον Ιανουάριο 2025.

Τα έσοδα και λοιπά εισοδήματα από τις Μη Αεροπορικές Δραστηριότητες το 1ο εξάμηνο του 2025 ανήλθαν σε 77,7 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 10,6% σε σύγκριση με το 1ο εξάμηνο του 2024 κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από εμπορικές δραστηριότητες κατά 10,0% σε 50,1 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα 45,5 εκατ. ευρώ του 1ου εξαμήνου του προηγούμενου έτους. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στις ισχυρές επιδόσεις των νέων concepts καταστημάτων που εισήχθησαν στα μέσα του 2024, στην αύξηση του αριθμού των επιβατών, κυρίως από προορισμούς εκτός Σένγκεν με υψηλότερη αγοραστική δύναμη, καθώς επίσης και στην ευνοϊκή σύγκριση σε σχέση με 1ο εξάμηνο 2024, δεδομένου ότι το προηγούμενο έτος είχε επιβαρυνθεί από προσωρινές διακοπές λειτουργίας λόγω εκτεταμένων ανακαινίσεων.

Λειτουργικά έξοδα

Τα λειτουργικά έξοδα για το 1ο εξάμηνο του 2025, εξαιρουμένου του κόστους που αφορά στο Πρόγραμμα Επέκτασης του Αεροδρομίου, ανήλθαν σε 118,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 15,7 εκατ. ευρώ ή 15,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Σημαντικό μέρος αυτής της απόκλισης προέρχεται από το υψηλότερο μεταβλητό τμήμα της Αμοιβής Χορήγησης Δικαιωμάτων σε 24,3 εκατ. ευρώ από 19,8 εκατ. ευρώ, που υπολογίστηκε με βάση την αυξημένη κερδοφορία του 2024. Εξαιρουμένου του μεταβλητού τμήματος της Αμοιβής Χορήγησης Δικαιωμάτων, τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 11,2 εκατ. ευρώ ή 13,5% υψηλότερα από το προηγούμενο έτος, κυρίως λόγω:

των πρόσθετων πόρων (προσωπικό της Εταιρείας και υπηρεσίες από τρίτους) που απαιτήθηκαν για τη διαχείριση της αυξημένης κίνησης σε σχέση με το προηγούμενο έτος,

των αυξήσεων του κατώτατου μισθού τον Απρίλιο του 2025, καθώς και τον αντίκτυπο, σε ολόκληρο το έτος, της αύξησης του κατώτατου μισθού τον Απρίλιο του 2024,

του αυξημένου κόστους ηλεκτρικής ενέργειας που οφείλεται στις υψηλότερες τιμές, και

της αυξημένης πρόβλεψης για εκτεταμένη συντήρηση διαδρόμων, τροχοδρόμων και φωτοσήμανσης αεροδρομίου (airfield lighting).

Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA)

Κατά το 1ο εξάμηνο του 2025, τα συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 189,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 0,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε 182,3 εκατ. ευρώ, ελαφρώς μειωμένο κατά 0,6% σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2024, υποδηλώνοντας προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA για την περίοδο 59,2%, εναρμονισμένο με τους βραχυπρόθεσμους στόχους της Εταιρείας.

Αποσβέσεις & Κεφαλαιουχικές δαπάνες (Επενδύσεις)

Οι αποσβέσεις για τους πρώτους έξι μήνες του έτους ανήλθαν σε 40,3 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 0,7 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα 39,6 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους. Οι επενδύσεις της περιόδου ανήλθαν σε 90,0 εκατ. ευρώ, αντικατοπτρίζοντας την πρόοδο της Επέκτασης του Αεροδρομίου και άλλων έργων.

Χρηματοοικονομικά Έξοδα

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε 29,4 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 4,9 εκατ. ευρώ, ή 20,3% σε σχέση με το 1ο εξάμηνο 2024, κυρίως λόγω: α) υψηλότερων τόκων, μετά την αύξηση του ανώτατου ορίου επιτοκίου αντιστάθμισης από 0% σε 2,5% από τον Απρίλιο 2024 και εφεξής, β) αυξημένου χρηματοοικονομικού κόστους λόγω πρόσθετων κεφαλαιουχικών δαπανών που χρηματοδοτούνται από τραπεζικά δάνεια και γ) χαμηλότερων εσόδων από τόκους επί των ταμειακών διαθεσίμων λόγω χαμηλότερων αποδόσεων.

Κερδοφορία

Τα Κέρδη προ Φόρων το 1ο εξάμηνο του 2025 διαμορφώθηκαν σε 120,2 εκατ. ευρώ έναντι 126,9 εκατ. ευρώ το 1ο εξάμηνο του 2024. Ο φόρος εισοδήματος μειώθηκε κατά 1,9 εκατ. ευρώ ή 6,2% σε 28,0 εκατ. ευρώ το 1ο εξάμηνο του 2025 από 29,9 εκατ. ευρώ το 1ο εξάμηνο του 2024. Ως εκ τούτου, τα Κέρδη Μετά από Φόρους του 1ου εξαμήνου 2025 ανήλθαν σε 92,2 εκατ. ευρώ, ή 4,9 εκατ. ευρώ χαμηλότερα από την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Απόδοση ανά Δραστηριότητα

Η Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου8 (ΣΑΑ) θεσπίζει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας «Dual Till», το οποίο διαχωρίζει τις ρυθμιζόμενες Αεροπορικές Δραστηριότητες από τις μη ρυθμιζόμενες Μη Αεροπορικές Δραστηριότητες.

O ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την ανάλυση της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης σε Αεροπορικές και Μη Αεροπορικές Δραστηριότητες για το 1ο εξάμηνο του 2025:

Το σύνολο εσόδων και λοιπών εισοδημάτων που προκύπτει από τις ρυθμιζόμενες Αεροπορικές Δραστηριότητες αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο ποσοστό του συνόλου των εσόδων και λοιπών εισοδημάτων που ανέρχονται σε 230,5 εκατ. ευρώ το 1ο εξάμηνο του 2025, ήτοι 74,8% του συνόλου των εσόδων και λοιπών εισοδημάτων της εν λόγω περιόδου. Όσον αφορά στην κερδοφορία, οι Αεροπορικές Δραστηριότητες ανέρχονται σε 49,8 εκατ. ευρώ, και αποτελούν το 54,1% της συνολικής κερδοφορίας της Εταιρείας (κέρδη μετά από φόρους).

Επιπλέον, εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία υπολογισμού της σωρευτικής απόδοσης επί του Κεφαλαίου Αεροπορικών Δραστηριοτήτων για το 1ο εξάμηνο του 2025, το προς ανάκτηση μεταφερόμενο ποσό της 30ης Ιουνίου 2025 ανέρχεται σε 16,5 εκατ. ευρώ, σε σχέση τα 23,0 εκατ. ευρώ της 1ης Ιανουαρίου 2025.

Προοπτικές

Oι κυριότεροι παράγοντες που στηρίζουν τη ζήτηση για ταξίδια στην Ελλάδα εξακολουθούν να είναι ισχυροί, συμβάλλοντας στη διατήρηση θετικής προοπτικής. Η Εταιρεία διατηρεί αμετάβλητη την εκτίμησή της όσον αφορά στην επιβατική κίνηση, η οποία αναμένεται να κινηθεί με μεσαίο μονοψήφιο ποσοστιαίο ρυθμό ανάπτυξης το 2025, με σταδιακή προσαρμογή σε χαμηλότερα μονοψήφια ποσοστά σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα. Οι πρωτοβουλίες μας στο μάρκετινγκ και στην ανάπτυξη της αεροπορικής αγοράς συνεχίζουν να εστιάζουν στη διατήρηση αυτής της δυναμικής, ενισχύοντας τις συνεργασίες με τις αεροπορικές εταιρείες και επεκτείνοντας περαιτέρω τις συνδέσεις της Αθήνας, με έμφαση σε προορισμούς υψηλής αγοραστικής δύναμης και μεγάλων αποστάσεων. Καθώς προχωράμε με τα έργα επέκτασης του Αεροδρομίου, παραμένουμε απολύτως δεσμευμένοι στα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και υπηρεσιών, μέσα από αυστηρά συγκροτημένο επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Για το 2025, τα έσοδα από τις Αεροπορικές Δραστηριότητες θα αντικατοπτρίζουν τις επικαιροποιημένες χρεώσεις μετά την ετήσια διαδικασία διαβούλευσης. Τα έσοδα ανά επιβάτη από τις Αεροπορικές Χρεώσεις αναπροσαρμόζονται λόγω της σταδιακής εξάντλησης του Μεταφερόμενου Ποσού (μη ανακτήσιμα κόστη ή μη πραγματοποιηθέντα κέρδη που μεταφέρονται από προηγούμενα έτη). Κατά συνέπεια, η ετήσια κερδοφορία από τις Αεροπορικές Δραστηριότητες θα ευθυγραμμιστεί με το 15% Απόδοσης επί του Κεφαλαίου Αεροπορικών Δραστηριοτήτων, που ενισχύεται με την εφαρμογή του πολυετούς προγράμματος αύξησης κεφαλαίου μέσω της Επανεπένδυσης Μερίσματος (Scrip Dividend Program).

Στον τομέα των Μη Αεροπορικών Δραστηριοτήτων, η πρόβλεψη της Εταιρείας παραμένει αμετάβλητη, με την απόδοση ανά επιβάτη να εκτιμάται ότι θα παραμείνει σταθερή συνολικά για το 2025. Ωστόσο, μεσοπρόθεσμα, τα έσοδα ανά επιβάτη θα αντιμετωπίσουν πίεση, εξαιτίας των περιορισμών στους διαθέσιμους εμπορικούς χώρους, κατά την περίοδο των κατασκευαστικών εργασιών, οι οποίοι θα αποκαθίστανται σταδιακά, καθώς τα νέα εμπορικά τμήματα του Προγράμματος Επέκτασης Αεροδρομίου θα τίθενται σε λειτουργία. Σύμφωνα με τις υφιστάμενες προβλέψεις, τα έσοδα από τις υπηρεσίες στάθμευσης οχημάτων για το 2025 αναμένεται να επηρεαστούν σε μέτριο βαθμό σε συνέχεια της έναρξης των εργασιών κατασκευής του πολυώροφου χώρου στάθμευσης τον Ιούλιο του 2025. Ωστόσο, αυτή η επίπτωση θα μετριαστεί εν μέρει μέσω στοχευμένων δράσεων, όπως η επέκταση των υπαίθριων χώρων στάθμευσης στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις.

Παρότι εξακολουθούμε να στοχεύουμε σε περιθώρια Προσαρμοσμένου EBITDA άνω του 60% σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα – προβλέπεται μια μεταβατική περίοδος ενός έως δύο ετών, κατά την οποία τα περιθώρια ενδέχεται να περιοριστούν προσωρινά κατά περίπου 100 μονάδες βάσης. Παραμένουμε προσηλωμένοι σε επενδύσεις που αφορούν στη λειτουργία μας, με στόχο τη διατήρηση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου εξυπηρέτησης. Η στρατηγική αυτή, όπως είναι φυσικό, περιορίζει την περαιτέρω βελτίωση του λειτουργικού κόστους ανά επιβάτη (εξαιρουμένου του μεταβλητού τμήματος της Αμοιβής για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων). Οι εξαιρετικές επιδόσεις που καταγράφηκαν το 2024 σε επίπεδο επιβατικής κίνησης και οικονομικών αποτελεσμάτων οδήγησαν σε ταχύτερη από το αναμενόμενο ανάλωση του Μεταφερόμενου Ποσού. Ως αποτέλεσμα, το περιθώριο Προσαρμοσμένου EBITDA αναμένεται να περιοριστεί ελαφρώς σε σχέση με τα επίπεδα του 2024.

Παρά τη βραχυπρόθεσμη αυτή πίεση, η Εταιρεία διατηρεί την εκτίμησή της ότι τα καθαρά κέρδη για τα έτη 2025 και 2026 θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, περί τα €200 εκατ. ετησίως, με στήριξη τόσο από το όφελος από το εναπομείναν Μεταφερόμενο Ποσό, όσο και από τις ενισχυμένες αποδόσεις από την αύξηση του Κεφαλαίου Αεροπορικών Δραστηριοτήτων.

Με το Πρόγραμμα Επέκτασης του Αεροδρομίου να προχωρά σύμφωνα με τον προγραμματισμό, διατηρούμε την πρόβλεψή μας για την πραγματοποίηση ποσοστού 50% του συνόλου των κεφαλαιουχικών επενδύσεων έως το τέλος του 2028 και του υπόλοιπου ποσού έως το τέλος του 2032.

Σημαντικά Γεγονότα και Εξελίξεις

Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος (Scrip Dividend Program)

Στις 16 Μαΐου 2025, η Εταιρεία ολοκλήρωσε την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 84,75 εκατ. ευρώ, τα οποία προστέθηκαν στο Κεφάλαιο Αεροπορικών Δραστηριοτήτων, μετά από την επιτυχή υλοποίηση του Προγράμματος Επανεπένδυσης Μερίσματος (Scrip Dividend Program), το οποίο έτυχε αποδοχής από 2.346 μετόχους που επέλεξαν να επανεπενδύσουν στην Εταιρεία, σημειώνοντας κάλυψη 89,22%. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά €9.544.087 και ανέρχεται πλέον στο ποσό των €309.544.087, διαιρούμενο σε 309.544.087 κοινές, άυλες, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,00 η καθεμία.

Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσής τους, συνολικού ποσού €75.207.405,56 πιστώθηκε στο λογαριασμό «Διαφορά υπέρ το άρτιο». Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για περιουσιακά στοιχεία που καταλογίζονται στις Αεροπορικές Δραστηριότητες. Έως την 30η Ιουνίου 2025, η Εταιρεία είχε ήδη χρησιμοποιήσει 18,1 εκατ. ευρώ για επενδύσεις σε Αεροπορικές Δραστηριότητες, σύμφωνα με τη ΣΑΑ.

Πρόγραμμα Επέκτασης Αεροδρομίου

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, ο ΔΑΑ ανέθεσε, μέσω διεθνούς διαγωνισμού την κατασκευή ενός νέου Πολυώροφου Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων και ενός νέου χώρου στάθμευσης αεροσκαφών στο Βορειοδυτικό τμήμα του Αεροδρομίου σε κοινοπραξία έμπειρων και καταρτισμένων εργολάβων. Ειδικότερα, ο Πολυώροφος Χώρος Στάθμευσης Οχημάτων θα έχει δυναμικότητα 3.365 θέσεων και θα κατασκευαστεί στον υφιστάμενο χώρο στάθμευσης P1. Επιπλέον, ο νέος χώρος στάθμευσης αεροσκαφών στο βορειοδυτικό τμήμα του Αεροδρομίου, θα παρέχει 32 απομακρυσμένες θέσεις στάθμευσης αεροσκαφών τύπου Code C, καθώς και ένα Σταθμό Εξυπηρέτησης της περιοχής στάθμευσης αεροσκαφών, τροχοδρόμους και νέες γέφυρες για τα οχήματα εξυπηρέτησης. Οι σχετικές εργασίες που αφορούν και στα δύο αυτά έργα έχουν ήδη ξεκινήσει και η ολοκλήρωσή τους αναμένεται το Β’ τρίμηνο του 2027.

Το Γραφείο Μελετών που έχει αναλάβει την Επέκταση του Κύριου και του Δορυφορικού Αεροσταθμού, καθώς και τα έργα επί του χώρου στάθμευσης αεροσκαφών, ολοκληρώνει τη φάση της Γενικής Μελέτης. Το έργο της επέκτασης περιλαμβάνει αύξηση της συνολικής επιφάνειας του αεροσταθμού κατά περίπου 150.000τ.μ. (+68% σε σχέση με τους υφιστάμενους χώρους), και θα προσφέρει αναβαθμίσεις, όπως μεταξύ άλλων: νέες και βελτιωμένες εγκαταστάσεις διακίνησης επιβατών [έλεγχος εισιτηρίων (check-in), έλεγχος ασφαλείας, διαβατηριακός έλεγχος, χώροι επιβίβασης], πρόσθετες θέσεις στάθμευσης αεροσκαφών, αύξηση της εμπορικής επιφάνειας άνω του 100%, διεύρυνση χώρων διαχείρισης αποσκευών, λειτουργικοί χώροι υποστήριξης και συναφή συστήματα τεχνολογίας αιχμής.

Παράλληλα, η Εταιρεία έχει προκηρύξει διεθνή διαγωνισμό για τα έργα επέκτασης του Κύριου και του Δορυφορικού Αεροσταθμού, υιοθετώντας την προσέγγιση «Πρώιμης Συμμετοχής Εργολάβου (Early Contractor Involvement)», η οποία διασφαλίζει την έγκαιρη ανατροφοδότηση από εργολάβους με αποδεδειγμένη εμπειρία σε μεγάλης κλίμακας και σύνθετα έργα – παράμετρος κρίσιμης σημασίας για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και εκτέλεση του έργου. Μέχρι την αναμενόμενη ολοκλήρωση του συνόλου της διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή του προτιμητέου αναδόχου για την κατασκευή του έργου, στις αρχές του 2026, η Εταιρεία θα αξιοποιήσει τα οφέλη της «Πρώιμης Συμμετοχής Εργολάβου», διασφαλίζοντας έγκαιρη πολύτιμη ανατροφοδότηση από τα συμμετέχοντα σχήματα.

Αναπροσαρμογή Τελών Αεροδρομίου

Μετά τη σταδιακή εξάντληση του Μεταφερόμενου Ποσού (Carry Forward Amount), η Εταιρεία προχώρησε σε αναπροσαρμογές των Τελών Αεροδρομίου για το 2025, σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη και την επίδραση από την αύξηση του Κεφαλαίου Αεροπορικών Δραστηριοτήτων μέσω του Προγράμματος

Επανεπένδυσης Μερίσματος (Scrip Dividend Program). Πιο αναλυτικά, μετά την ολοκλήρωση σχετικής διαδικασίας διαβούλευσης με τους Χρήστες του Αεροδρομίου, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Π.Δ. 52/2012, και λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις όλων των εμπλεκόμενων μερών, η Εταιρεία αποφάσισε:

Προσωρινή μείωση του Τέλους Εξυπηρέτησης Επιβατών (Passenger Terminal Fee - PTF) κατά 30%, για την περίοδο 1 Οκτωβρίου 2025 - 30 Απριλίου 2026, με σκοπό την ενίσχυση της επιβατικής κίνησης κατά την περίοδο χαμηλής ζήτησης, διατηρώντας αμετάβλητες όλες τις λοιπές χρεώσεις για το 2025,

Την εισαγωγή του Προγράμματος Ενίσχυσης Βιώσιμης Ανάπτυξης για την περίοδο 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2025, μέσω παροχής έκπτωσης στο Τέλος Εξυπηρέτησης Επιβατών (PTF) ανά αναχωρούντα επιβάτη, η οποία θα κυμαίνεται από €0,80 έως €1,50, ανάλογα με τον τύπο του αεροσκάφους. Στόχος του προγράμματος είναι να ενθαρρύνει την επίτευξη υψηλού συντελεστή πληρότητας και τη χρήση αποδοτικότερων ως προς την κατανάλωση καυσίμου αεροσκαφών, συμβάλλοντας έτσι, στο μέτρο του εφικτού, στη μείωση των εκπομπών του Πεδίου 3.

Πέραν των ανωτέρω τροποποιήσεων, οι λοιπές Αεροπορικές Χρεώσεις παραμένουν αμετάβλητες.