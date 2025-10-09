ΔΕΗ: Ξεκινά κάλυψη η Mediobanca, βλέπει τιμή στόχο τα 19,20 ευρώ

Τιμή στόχο στα 19,20 ευρώ και σύσταση outperform δίνει για τη μετοχή της ΔΕΗ η Mediobanca. H Mediobanca ξεκινά την κάλυψη, υπογραμμίζοντας τα σημαντικά περιθώρια ανόδου, ως απόρροια των στρατηγικών κινήσεων της διοίκησης και του διευρυμένου χαρτοφυλακίου, με παρουσία και στη Ρουμανία.

Με μερίδιο αγοράς άνω του 50% και εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό αποχώρησης πελατών, η ΔΕΗ προωθεί ένα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα επενδύσεων, ύψους 10 δισ. ευρώ, για την αναδιάρθρωση του ενεργειακού μείγματος, με στόχο EBITDA 2,7 δισ. ευρώ το 2027. Το 51% των επενδύσεων αυτών κατευθύνονται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ).

Η πρόβλεψη είναι για κέρδη ανά μετοχή στα 2,2 ευρώ το 2027 (από 1,1 ευρώ το 2025). Σημειώνεται ότι το 70% του σχεδίου επενδύσεων της ΔΕΗ αναμένεται να χρηματοδοτηθεί, ενώ το υπόλοιπο 30% (3 δισ. ευρώ) αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση του καθαρού χρέους σε 9 δισ. ευρώ το 2027 (μεταξύ 3,0-3,5x καθαρό χρέος/EBITDA).

Μεγάλα περιθώρια κέρδους για τη μετοχή της ΔΕΗ

Η Mediobanca προβλέπει αύξηση 15% του EBITDA και 33% των καθαρών εσόδων CAGR το 2025/27, υποστηριζόμενη από τη σημαντική επιτάχυνση των επενδύσεων, κυρίως σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και δίκτυα. Επίσης, το μέρισμα ανά μετοχή (DPS) αναμένεται να αυξηθεί συνολικά, σύμφωνα με τα καθαρά αποτελέσματα της ΔΕΗ, με CAGR 30% το 2025/27

Ωστόσο, παρά την αύξηση των κεφαλαιουχικών δαπανών και του DPS, οι αναλυτές της ιταλικής τράπεζας εκτιμούν ότι ο καθαρός δανεισμός/EBITDA θα φτάσει σε επίπεδο 3,4x.

Η ΔΕΗ ποντάρει στις ΑΠΕ

Οι αναλυτές της Mediobanca επισημαίνουν ότι η ηλιακή και αιολική ισχύς αναμένεται να φτάσει τα 7,8 GW από 2,2 GW το 2024, υποστηριζόμενη από ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο 22,5 GW. Η παραγωγή λιγνίτη αναμένεται να καταργηθεί σταδιακά έως το 2026. Την ίδια στιγμή η πελατειακή βάση αναμένεται να παραμείνει σταθερή στα 8,4 εκατομμύρια έως το 2027, διατηρώντας παράλληλα τη μακροπρόθεσμη θέση της στη λιανική αγορά.

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, η ΔEH έχει βασικό ρόλο στην προώθηση της μετάβασης από τον άνθρακα στην καθαρή ενέργεια στην Ελλάδα. Οι αναλυτές εστιάζουν στον στρατηγικό στόχο της ΔΕΗ για αύξηση της ισχύς από ΑΠΕ κατά 10GW έως το 2030 (από 12GW το 2024 σε 22GW). «Η αύξηση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα αντισταθμιστεί σε μεγάλο βαθμό από την αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και τη σταδιακή κατάργηση της παραγωγής από λιγνίτη και ορισμένα είδη πετρελαίου» τονίζεται.

Και προστίθεται: «Αυτό αναμένεται να μεταφραστεί σε περιορισμένη πτωτική πίεση στις χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Η ταχύτητα εκτέλεσης της μετάβασης στην παραγωγή θα είναι κρίσιμη για να καταστεί η εταιρεία πρωτοπόρος και να εξασφαλίσει υψηλότερα περιθώρια κέρδους από την παραγωγή».



