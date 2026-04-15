Chiesi Hellas: Στη λίστα «The Most Sustainable Companies in Greece 2026»

Η Chiesi Hellas συμπεριλαμβάνεται εκ νέου στη λίστα «The Most Sustainable Companies in Greece», αποτελώντας μία από τις πρώτες εταιρείες που έχουν ήδη ενταχθεί, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η αξιολόγηση των υπόλοιπων επιχειρήσεων για τη διαμόρφωση της τελικής ετήσιας κατάταξης.

Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη διαχρονική δέσμευση της Chiesi στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην υπεύθυνη επιχειρηματική δραστηριότητα. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από τον Οργανισμό QualityNet Foundation, βάσει των ESG κριτηρίων (Περιβάλλον – Κοινωνία – Εταιρική Διακυβέρνηση), μέσα από τη συστηματική παρακολούθηση επί του συνόλου της λειτουργίας της εταιρείας.

Η βιωσιμότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής και της λειτουργίας του Ομίλου Chiesi. Μέσα από τη συνεχή μέτρηση της προόδου στους βασικούς τομείς επένδυσής του – Ασθενείς, Πλανήτης, Άνθρωποι και Ευημερία – ο Όμιλος δημοσιεύει ετησίως αναλυτική Έκθεση Βιωσιμότητας¹. Η έκθεση αποτυπώνει με πληρότητα την προσέγγιση της εταιρείας, αναδεικνύοντας, μεταξύ άλλων, την επένδυση στην έρευνα και τη συνεργασία με ασθενείς, συνεργάτες, προμηθευτές και επαγγελματίες υγείας.

Στην Ελλάδα, η Chiesi, ως πιστοποιημένη B Corp εταιρεία, αναπτύσσει και υλοποιεί διαχρονικά δράσεις που στοχεύουν στη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και στην ενίσχυση της κοινωνικής προσφοράς, υιοθετώντας πρακτικές υπεύθυνης διαχείρισης πόρων. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί το πρόγραμμα «Better Building», το οποίο εστιάζει στη βελτίωση της βιωσιμότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων, με έμφαση στην ευημερία των ανθρώπων, τη διαχείριση απορριμμάτων, την κατανάλωση ενέργειας και νερού, καθώς και τις πολιτικές κινητικότητας.

Παράλληλα, μέσω του ετήσιου προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας «We ACT Day – We Actively Care for Tomorrow», το οποίο υλοποιείται από το 2018, η εταιρεία ενισχύει την περιβαλλοντική και κοινωνική της συνεισφορά. Πρόσφατα, προχώρησε σε δράσεις δενδροφύτευσης σε περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, καθώς και σε δωρεά 500 δέντρων για την ενίσχυση δασικών εκτάσεων στη χώρα. Στο πλαίσιο της ευρύτερης εθελοντικής κινητοποίησης των εργαζομένων, η Chiesi έχει αναπτύξει μια παγκόσμια ψηφιακή πλατφόρμα καταγραφής και οργάνωσης εθελοντικών δράσεων, μέσω της οποίας οι εργαζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν ενεργά, επιλέγοντας δράσεις βάσει τοποθεσίας, ενώ παράλληλα καταγράφεται η συνολική συνεισφορά σε ώρες εθελοντισμού.

Σε επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης, η εταιρεία έχει διαμορφώσει μια συνεκτική προσέγγιση πρόληψης της δωροδοκίας, βασισμένη στην αρχή της μηδενικής ανοχής απέναντι σε κάθε μορφή δωροδοκίας και αθέμιτης επιρροής. Η προσέγγιση αυτή αποτυπώνεται στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος, ευθυγραμμισμένου με το διεθνές πρότυπο ISO 37001, με το οποίο η Chiesi Hellas έχει πιστοποιηθεί. Στο σύστημα αυτό ενσωματώνονται διαδικασίες αξιολόγησης κινδύνων, ελέγχου συνεργασιών με τρίτους και ενίσχυσης των εσωτερικών ελέγχων σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της.

Ο κ. Σταύρος Γ. Θεοδωράκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Chiesi Hellas & Cyprus, δήλωσε: «Στον πυρήνα μας βρίσκεται η αξιακή δέσμευση να συμβάλλουμε, ώστε οι άνθρωποι να ζουν πιο υγιείς, με έναν βιώσιμο τρόπο που σέβεται τον πλανήτη. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για όλους εμάς στην Chiesi η συνέχιση της παρουσίας μας στη λίστα «The Most Sustainable Companies in Greece»! Παραμένουμε προσηλωμένοι σε ένα μοντέλο υπεύθυνης ανάπτυξης, όπου η πρόοδος αποκτά αξία όταν δημιουργεί θετικό αποτύπωμα στο οικοσύστημα στο οποίο δραστηριοποιούμαστε. Συνεχίζουμε με συνέπεια να υλοποιούμε πρωτοβουλίες που συνδέουν την επιχειρηματική δραστηριότητα με τη βιωσιμότητα και το κοινό όφελος».

1. https://www.chiesi.gr/h-etaireia/annual-and-sustainability-report/