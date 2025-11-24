Black Friday: Η μεγάλη μάχη των εκπτώσεων και των αντοχών της αγοράς

Σύμφωνα με πληροφορίες από μεγάλες αλυσίδες retail, το ενδιαφέρον για τις προσφορές της Black Friday δεν είχε την αναμενόμενη ανταπόκριση, τουλάχιστον με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, από την ανταπόκριση στις προσφορές που έχουν ανέβει στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, εδώ και τουλάχιστον δύο εβδομάδες.

Εάν το κλίμα αντιστραφεί την ίδια την ημέρα θα φανεί στο χειροκρότημα, ήτοι όταν τελειώσει ο απολογισμός. Ας μην ξεχνάμε ότι ακολουθεί και η Cyber Monday.

Μπορεί η ανταπόκριση να είναι προς το παρόν φειδωλή, ωστόσο οι υπεύθυνοι των αλυσίδων έχουν μπει σε κατάσταση «συναγερμού» φροντίζοντας τις προσφορές, τις διαφημιστικές καμπάνιες, τα αποθέματα, ακόμα και τα ωράρια προσωπικού που επαναπροσδιορίζονται για να ανταποκριθούν στην αυξημένη ζήτηση την συγκεκριμένη Παρασκευή.

Εξάλλου το ότι η black Friday είναι στις 28 Νοεμβρίου, αλλά οι προσφορές ξεκίνησαν από την αρχή του μήνα δείχνει ότι οι μεγάλες αλυσίδες προετοιμάζονται καιρό για αυτή την περίοδο.

Η τεχνολογία κερδίζει έδαφος δείχνει έρευνα του Public

Με βάση έρευνα που πραγματοποίησε το Public για την Black Friday του 2024 φαίνεται ότι υπάρχει σαφή μετατόπιση του αγοραστικού κοινού προς τις mobile αγορές, οι οποίες πλέον αντιστοιχούν σε 8 από τις 10 ηλεκτρονικές συναλλαγές. Γενικότερα, στην κορυφή των προτιμήσεων βρέθηκαν smartphones, τηλεοράσεις, έξυπνες οικιακές συσκευές και προϊόντα gaming, ενώ αξιοσημείωτη ήταν και η αυξημένη ζήτηση για υπηρεσίες εγκατάστασης και απεγκατάστασης, μία ένδειξη ότι η Black Friday εξελίσσεται σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία που συνδυάζει τεχνολογία, άνεση και ψυχαγωγία.

Πρωταγωνιστές στις αγορές του 2024 αναδείχθηκαν οι καταναλωτές ηλικίας 35-54, ενώ οι νεότερες, τεχνολογικά εξοικειωμένες ομάδες κατέγραψαν σημαντική άνοδο, ενισχύοντας περαιτέρω τη στροφή προς το online και mobile shopping.

Η τάση αυτή κορυφώθηκε το 2024, καθώς οι mobile αγορές έφτασαν σε νέο ιστορικό υψηλό, αγγίζοντας το 84% του συνόλου των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Αντίθετα, οι αγορές μέσω υπολογιστή συνέχισαν τη σταδιακή πτωτική πορεία που είχε ήδη διαμορφωθεί από το 2023.

Σχετικά με την γεωγραφία της Black Friday η έρευνα έδειξε ότι Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα πρωταγωνίστησαν στις mobile αγορές, με την πρωτεύουσα να καλύπτει το 77% των συνολικών συναλλαγών μέσω κινητού. Αυξημένη δραστηριότητα καταγράφηκε επίσης σε μεγάλες περιφερειακές πόλεις, όπως το Ηράκλειο, η Λάρισα, τα Ιωάννινα και ο Βόλος.

Ισχυρή ζήτηση παρουσίασαν και οι οικιακές συσκευές, με πλυντήρια και στεγνωτήρια, καθώς και ρομποτικές ή stick σκούπες από γνωστά brands να βρίσκονται στις κορυφαίες επιλογές.

Θετικά μηνύματα από την έρευνα της ΕΥ

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας EY Future Consumer Index Ελλάδα 2025, που υλοποίησε η ΕΥ Ελλάδος σε συνεργασία με την MRB και την Choose Communications ανεβασμένη εμφανίζεται φέτος η διάθεση των Ελλήνων καταναλωτών να «εκμεταλλευτούν» τις εκπτώσεις της Black Friday και της Cyber Monday,

Τα ευρήματα δείχνουν ότι σχεδόν δύο στους τρεις καταναλωτές (63%) σκοπεύουν να κάνουν αγορές την περίοδο των προσφορών, έναντι 50% πέρσι. Οι φετινές ημερομηνίες, 28 Νοεμβρίου για τη Black Friday και 1 Δεκεμβρίου για τη Cyber Monday, φαίνεται ότι κινητοποιούν μεγαλύτερη μερίδα αγοραστικού κοινού.

Την υψηλότερη πρόθεση για κατανάλωση εμφανίζουν οι ηλικίες 30-39 ετών, με ποσοστό 76%, ανατρέποντας την περσινή εικόνα όπου πρωταγωνιστούσαν οι νεότεροι 18-29 ετών. Στον αντίποδα, στην ηλικιακή ομάδα 50-64 ετών, μόλις το 50% δηλώνει ότι θα συμμετάσχει στο «σαφάρι» των εκπτώσεων. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι και η πρόθεση αγοράς μεταξύ νοικοκυριών με ανήλικα παιδιά (77%).

Παρά την ισχυρή πρόθεση κατανάλωσης, ένα σημαντικό τμήμα του κοινού εξακολουθεί να αντιμετωπίζει με επιφύλαξη τις προσφορές. Σχεδόν οι μισοί (45%) θεωρούν ότι οι εκπτώσεις δεν αντανακλούν πραγματικές μειώσεις τιμών, με τους νέους 18-29 ετών να εκφράζουν σαφώς μικρότερη δυσπιστία (32%). Ένα επιπλέον 30% δηλώνει ότι τα προϊόντα που πραγματικά το ενδιαφέρουν σπάνια εντάσσονται στις εκπτώσεις.

Παρά τη διάχυτη καχυποψία, η δυναμική των δύο ημερών παραμένει ισχυρή, καθώς το 81% των συμμετεχόντων παραδέχονται ότι ανέβαλαν προγραμματισμένες αγορές, περιμένοντας τις τιμές της Black Friday και της Cyber Monday.