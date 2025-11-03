Amazon: Άνοδος 5% μετά την ανακοίνωση συνεργασίας με την OpenAI

Οι μετοχές της Amazon αυξήθηκαν κατά 5,4% τη Δευτέρα, μετά την ανακοίνωση της πολυετούς στρατηγικής συνεργασίας της AWS, του τμήματος cloud της εταιρείας, με την OpenAI, αξίας 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η συμφωνία θα επιτρέψει στην OpenAI να εκτελεί τα προηγμένα έργα Τεχνητής Νοημοσύνης της στην υποδομή της AWS, με άμεση έναρξη. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η οποία θα αναπτυχθεί τα επόμενα επτά χρόνια, η OpenAI θα έχει πρόσβαση στην υπολογιστική ισχύ της AWS που περιλαμβάνει εκατοντάδες χιλιάδες GPU NVIDIA, με δυνατότητα επέκτασης σε δεκάδες εκατομμύρια CPU για την κλιμάκωση των λειτουργιών Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η AWS θα παρέχει στην OpenAI Amazon EC2 UltraServers με chip GB200 και GB300 NVIDIA σε ένα εξελιγμένο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό βελτιστοποιημένο για την αποδοτικότητα της επεξεργασίας Τεχνητής Νοημοσύνης. Η υποδομή έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει διάφορα φορτία εργασίας, από την εξυπηρέτηση συμπερασμάτων για το ChatGPT έως την εκπαίδευση μοντέλων επόμενης γενιάς.

«Η κλιμάκωση της πρωτοποριακής Τεχνητής Νοημοσύνης απαιτεί τεράστια και αξιόπιστη υπολογιστική ισχύ», δήλωσε ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Sam Altman. «Η συνεργασία μας με την AWS ενισχύει το ευρύ υπολογιστικό οικοσύστημα που θα τροφοδοτήσει την επόμενη εποχή και θα φέρει την προηγμένη Τεχνητή Νοημοσύνη σε όλους».

Η συνεργασία βασίζεται στην υπάρχουσα συνεργασία των δύο εταιρειών. Νωρίτερα φέτος, τα ανοιχτά μοντέλα βάσης της OpenAI έγιναν διαθέσιμα στο Amazon Bedrock, προσφέροντας επιπλέον επιλογές μοντέλων στους πελάτες της AWS. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η OpenAI έχει γρήγορα καταστεί ένας από τους πιο δημοφιλείς παρόχους μοντέλων στο Amazon Bedrock, με χιλιάδες πελάτες να χρησιμοποιούν τα μοντέλα της.