Αλ. Εξάρχου: Focus στην ενέργεια - Αυτόνομη εισαγωγη δύο θυγατρικών

Την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο δύο τουλάχιστον εκ των τεσσάρων θυγατρικών του Ομίλου AKTOR ανακοίνωσε ο CEO Αλέξανδρος Εξάρχου στην έκτακτη γενική συνέλευση, δίχως να δώσει σαφές χρονοδιάγραμμα.

«Πρόκειται για ιστορική μέρα (...) Η κεφαλαιοποίηση είναι στο 1,8 δισ. ευρώ αλλά δεν σταματάμε εδώ. Ελπίζουμε ως τα τέλη του 2025 να ανακοινώσουμε άλλο ένα σημαντικό deal», τόνισε ο κ. Εξάρχου.

Όπως είπε ο κ.Εξάρχου σήμερα η κατασκευή αποτελεί το 81% του κύκλου εργασιών του ομίλου, ωστόσο στόχος έως το 2030 είναι το ποσοστό να μειωθεί ώστε ο όμιλος να μειώσει την εξάρτηση του από τους κύκλους της κατασκευαστικής δραστηριότητας.

Focus στην Ενέργεια

Ο κ. Εξάρχου τόνισε ότι η Ενέργεια αποτελεί τον επόμενο κλάδο στρατηγικής επέκτασης του Ομίλου κατά τα επόμενα δύο με τρία χρόνια, τονίζοντας μάλιστα ότι «ελπίζουμε να κλείσουμε τη χρήση με μία ή και δύο σημαντικές ανακοινώσεις για τον κλάδο».

Ολοκληρώνοντας σημείωσε ότι είναι πολύ υπερήφανος καθώς έγιναν κινήσεις που δεν έχουν γίνει ποτέ στην Ελλάδά. «Θα κάνουμε ότι μπορούμε για να μείνει η AKTOR η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία στην νοτιοανατολική Ευρώπη».