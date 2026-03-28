Υδρογονάνθρακες: Επιταχύνεται η πορεία για την πρώτη γεώτρηση στο ΒΔ Ιόνιο

Σε φάση επιτάχυνσης εισέρχεται το ελληνικό πρόγραμμα έρευνας υδρογονανθράκων, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στο λεγόμενο «μπλοκ 2» στο βορειοδυτικό Ιόνιο. Οι εξελίξεις των επόμενων εβδομάδων θεωρούνται κρίσιμες, καθώς αναμένεται να καθορίσουν το χρονοδιάγραμμα για την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός του Απριλίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η συμφωνία μίσθωσης γεωτρύπανου με την Stena Drilling, ανοίγοντας τον δρόμο για την επόμενη φάση του έργου. Η συγκεκριμένη κίνηση θεωρείται κομβική, καθώς σηματοδοτεί τη μετάβαση από το στάδιο προετοιμασίας σε πιο απτές επιχειρησιακές ενέργειες.

Την ίδια στιγμή, στο πεδίο βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη οι απαραίτητες περιβαλλοντικές έρευνες. Το ερευνητικό σκάφος Echo One έχει ξεκινήσει τη συλλογή δεδομένων για την εκπόνηση της βασικής περιβαλλοντικής μελέτης, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση πριν από οποιαδήποτε γεωτρητική δραστηριότητα. Οι μελέτες αυτές αναμένεται να καθορίσουν τους όρους υπό τους οποίους θα πραγματοποιηθεί η γεώτρηση, με έμφαση στην προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος.

Το έργο υλοποιείται από κοινοπραξία μεγάλων ενεργειακών παικτών, στην οποία συμμετέχουν οι ExxonMobil, Energean και HelleniQ Energy. Οι εταιρείες κινούνται συντονισμένα, προωθώντας τις διαδικασίες ώστε να τηρηθεί το απαιτητικό χρονοδιάγραμμα.

Ο στόχος που έχει τεθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση να πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο του 2027. Όπως έχει επισημάνει ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, πρόκειται για ένα καθοριστικό βήμα που θα επιτρέψει την επιτόπια επιβεβαίωση πιθανών κοιτασμάτων, περνώντας από τη θεωρητική εκτίμηση στη γεωλογική πραγματικότητα.

Η συγκυρία θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς η ενέργεια αναδεικνύεται σε βασικό πυλώνα εθνικής ασφάλειας σε διεθνές επίπεδο. Η επιδίωξη ενεργειακής επάρκειας και διαφοροποίησης πηγών αποτελεί πλέον κοινό στόχο για τα κράτη, ιδιαίτερα υπό το βάρος γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων και διακυμάνσεων στις αγορές.

Σε αυτό το πλαίσιο, η αξιοποίηση πιθανών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της Ελλάδας για ενίσχυση της ενεργειακής της αυτονομίας. Η στρατηγική συνδυάζεται με τη δυναμική ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι οποίες ήδη καλύπτουν σημαντικό ποσοστό της ηλεκτροπαραγωγής.

Παράλληλα, η χώρα επενδύει σε διεθνείς συνεργασίες που ενισχύουν τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου. Εκτός από το Ιόνιο, βρίσκονται σε εξέλιξη σχεδιασμοί για νέες έρευνες νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης, σε συνεργασία με τη Chevron, με τις σεισμικές εργασίες να τοποθετούνται χρονικά προς τα τέλη του 2026.

Όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, η διερεύνηση του υπεδάφους αποτελεί μέρος της αξιοποίησης του εθνικού πλούτου, υπό την προϋπόθεση της αυστηρής τήρησης περιβαλλοντικών κανόνων και της προστασίας της θαλάσσιας βιοποικιλότητας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και ένα θετικό αποτέλεσμα σε επίπεδο ενδείξεων από τη γεώτρηση του 2027 θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλύτης για τη γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας, πριν ακόμη ξεκινήσει η φάση παραγωγής, η οποία, εφόσον επιβεβαιωθούν εκμεταλλεύσιμα αποθέματα, τοποθετείται χρονικά στις αρχές της επόμενης δεκαετίας.