Στο Κάιρο για το κυπριακό φυσικό αέριο ο Ν. Χριστοδουλίδης - Στόχος η πρώτη πώληση το 2027 - 2028

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ταξιδεύει σήμερα στο Κάιρο, με αποκλειστικό θέμα στην ατζέντα την ενέργεια και την υπογραφή συμφωνίας εμπορικής εκμετάλλευσης μέσω Αιγύπτου, των αποθεμάτων φυσικού αερίου στα κοιτάσματα Κρόνος και Αφροδίτη, σύμφωνα με τα κυπριακά μέσα ενημέρωσης.

Όπως αναφέρει ο «Φιλελεύθερος» της Κύπρου, ο στόχος της αξιοποίησης των ενεργειακών αποθεμάτων της Κύπρου, αν επιτευχθεί, θα ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο της στην περιοχή και θα αποτελέσει για την χώμα μια σημαντική εξέλιξη και σε ο,τι αφορά την οικονομία.

Η υπογραφή ενεργειακής συμφωνίας σήμερα θα αποτελέσει, παράλληλα, ακόμη ένα βήμα εδραίωσης των στενών σχέσεων συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή, σε μια περίοδο κατά την οποία το Κάιρο δέχεται διαρκή «επίθεση αγάπης» από την Άγκυρα.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, σε χθεσινές δηλώσεις του, ανέφερε ότι ο στόχος της Κυβέρνησης είναι περί το 2027-2028 να επιτευχθεί η πρώτη πώληση κυπριακού φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω της Αιγύπτου.

«Θα υπογράψουμε και κάτι σχετικό. Ο στόχος μας, και θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο μετά από πολλά χρόνια - να σας θυμίσω ότι η πρώτη ανακάλυψη εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας έγινε το 2011 και είμαστε στο 2026 χωρίς καμία αξιοποίηση - είναι περί το 2027-2028 να έχουμε την πρώτη πώληση κυπριακού φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω της Αιγύπτου», κατέληξε.

Σύμφωνα με δήλωση του διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρα Παπαδόπουλου, ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα συμμετάσχει στο EGYPES 2026, το οποίο αποτελεί κορυφαία έκθεση και συνέδριο ενέργειας στην Αίγυπτο, τη Βόρεια Αφρική και τη Μεσόγειο και πραγματοποιείται από τις 30 Μαρτίου έως την 1η Απριλίου.

Στο περιθώριο της EGYPES, που θα πραγματοποιηθεί στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αλ Μανάρα στο Κάιρο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα έχει διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι. Στη συνάντηση θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων, οι διμερείς σχέσεις και οι περιφερειακές εξελίξεις.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συμμετάσχει στην τελετή έναρξης των εργασιών του Συνεδρίου, την οποία θα προσφωνήσει.

Αργότερα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα συναντηθεί με τον διευθύνοντα σύμβουλο της TotalEnergies.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και ο Πρόεδρος Σίσι θα μεταβούν στον εκθεσιακό χώρο της EGYPES 2026, όπου θα επισκεφθούν, μεταξύ άλλων, το αιγυπτιακό και το κυπριακό περίπτερο.