Σε τροχιά ρύθμισης το ενεργειακό κόστος – Σύντομα οι πρωτοβουλίες από την κυβέρνηση

Με φόντο την έντονη πίεση που ασκείται από την ενεργοβόρο βιομηχανία και τις επιτακτικές ανάγκες για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε χθες, από το βήμα της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ, τους βασικούς άξονες πάνω στους οποίους σχεδιάζεται το νέο πακέτο μέτρων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων.

Χωρίς να προχωρήσει σε ανακοίνωση συγκεκριμένων μέτρων, τόνισε ότι η λύση πρέπει να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και να βρίσκεται εντός των δημοσιονομικών περιθωρίων, όπως επίσης να στηρίζει πρωτίστως τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις, αλλά να έχει και μια διευρυμένη περίμετρο ωφελουμένων. Προανήγγειλε, πάντως, ότι «πολύ σύντομα», η κυβέρνηση θα καταλήξει σε συγκεκριμένα κατάλληλα εργαλεία για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανία.

Τρεις άξονες, πολλές προκλήσεις

«Αναζητούμε όλες τις επιλογές που θα καταστήσουν τη βιομηχανία πιο ανταγωνιστική. Πολύ σύντομα θα έχουμε καταλήξει», δήλωσε ο πρωθυπουργός, δίνοντας το στίγμα των προθέσεων της κυβέρνησης. Όπως εξήγησε, το υπό διαμόρφωση σχέδιο λαμβάνει υπόψη τις ευρωπαϊκές πρακτικές, με στόχο την εξεύρεση εργαλείων που να έχουν άμεσο αντίκτυπο στο ενεργειακό κόστος.

Ο σχεδιασμός του πακέτου φαίνεται να περνά και από τον έμπειρο ενεργειακό σύμβουλο Νίκο Τσάφο, που παραβρέθηκε στη συνέλευση, ενώ το τελικό πλάνο αναμένεται να καθοριστεί και από δημοσιονομικές παραμέτρους, τις μελλοντικές τιμές των ΑΠΕ, αλλά και τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Η στήριξη έως σήμερα

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε στους εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου τις ενισχύσεις που έχουν ήδη δοθεί την τελευταία πενταετία. Από τα 245 εκατ. ευρώ που δόθηκαν το 2019 για την ενεργειακή ελάφρυνση των επιχειρήσεων, το ποσό υπερδιπλασιάστηκε το 2024, φτάνοντας στα 530 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα, η αντιστάθμιση ρύπων – ένα μέτρο με επίκεντρο τη βαριά βιομηχανία – εκτινάχθηκε από τα 52 εκατ. ευρώ το 2019 στα 272 εκατ. ευρώ φέτος.

Ωστόσο, αυτές οι αναφορές προκάλεσαν αντιδράσεις. Εκπρόσωποι της ενεργοβόρου βιομηχανίας τόνιζαν ότι η αντιστάθμιση ρύπων αποτελεί ευρωπαϊκή πολιτική και δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως εθνική παροχή, ενώ επεσήμαναν ότι σημαντικό μέρος αυτών των κονδυλίων παραμένει ανεκταμίευτο.

Σήμα κινδύνου από τον ΣΕΒ:«Ζήτημα επιβίωσης»

Την έντονη ανησυχία του για την καθυστέρηση στη λήψη ουσιαστικών μέτρων εξέφρασε με σαφήνεια από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο οποίος χαρακτήρισε το ενεργειακό κόστος ως «παράγοντα επιβίωσης» για την ενεργοβόρο βιομηχανία.

«Δεν πρόκειται για κλαδικό αίτημα. Η μείωση του ενεργειακού κόστους είναι πυλώνας της παραγωγικότητας της χώρας», σημείωσε, τονίζοντας πως ήδη δύο μεγάλες βιομηχανίες βρίσκονται στα πρόθυρα του κλεισίματος λόγω του υπερβολικού κόστους ενέργειας. Ο ίδιος έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, λέγοντας πως σε αρκετούς τομείς της παραγωγής, οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να επιβιώσουν με τιμές αγοράς όπως αυτές που διαμορφώνονται στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού (DAM).

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΣΕΒ αναφέρθηκε στην επίδραση του ενεργειακού κόστους και στο καλάθι του καταναλωτή, με τις τιμές τροφίμων να συμπαρασύρονται προς τα πάνω, επιτείνοντας τις πληθωριστικές πιέσεις.

Ηλεκτρική ενέργεια: Η Ελλάδα σε ρόλο εξαγωγέα

Σε πιο αισιόδοξο τόνο, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πρόοδο της χώρας στον τομέα των ΑΠΕ, υπογραμμίζοντας ότι πλέον καλύπτουν πάνω από το 50% της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Εξέλιξη που, όπως είπε, καθιστά την Ελλάδα για πρώτη φορά καθαρό εξαγωγέα ρεύματος, γεγονός που αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στο εμπορικό ισοζύγιο και να ενισχύσει τη σταθερότητα των τιμών.

«Στηρίξαμε και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τη βιομηχανία. Μέτρα όπως η αντιστάθμιση ρύπων, η μείωση του ΕΤΜΕΑΡ, τα ΥΚΩ και ο ΕΦΚ, δείχνουν τη σταθερή κατεύθυνση της πολιτικής μας», δήλωσε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων.

Το βλέμμα στο μέλλον

Ο διάλογος μεταξύ κυβέρνησης και παραγωγικού κόσμου βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο. Όπως παραδέχτηκε ο πρωθυπουργός, η κατάρτιση του τελικού σχεδίου για την ενεργειακή ελάφρυνση βρίσκεται στην τελική του ευθεία. Την ίδια ώρα, η βιομηχανία εκπέμπει σήμα SOS, ζητώντας γρήγορες και αποτελεσματικές λύσεις για να αποτραπούν τα χειρότερα.

Ο ΣΕΒ επανέφερε επίσης στο προσκήνιο την πρόταση για θεσμοθέτηση των υπεραποσβέσεων ως οριζόντιου κινήτρου για νέες επενδύσεις, δίνοντας έμφαση στη σημασία ενός σταθερού επενδυτικού περιβάλλοντος.

Όπως όλα δείχνουν, οι αποφάσεις που θα ληφθούν το επόμενο διάστημα δεν αφορούν μόνο το παρόν της ελληνικής βιομηχανίας, αλλά σε μεγάλο βαθμό και το μέλλον της. Και οι επιχειρηματίες, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΕΒ, «περιμένουν με αγωνία».