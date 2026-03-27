Σε κρίσιμη καμπή η αγορά των φωτοβολταϊκών

Σε τεταμένο κλίμα και χωρίς σαφείς δεσμεύσεις από την πλευρά της Πολιτείας ολοκληρώθηκε η χθεσινή σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) με εκπροσώπους των φωτοβολταϊκών, επιβεβαιώνοντας το βάθος της κρίσης που διατρέχει τον κλάδο των μικρομεσαίων παραγωγών.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, φορείς όπως ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτοβολταϊκών Παραγωγών, ο Σύνδεσμος Φωτοβολταϊκών Ελλάδας και ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά, ενώ από πλευράς κυβέρνησης το «παρών» έδωσαν ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, και η γενική γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Δέσποινα Παληαρούτα.

Τα βασικά αιτήματα του κλάδου

Σύμφωνα με πληροφορίες του Liberal από εκπρόσωπο φορέα που συμμετείχε στη σύσκεψη, στο επίκεντρο τέθηκαν ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά ήδη από το καλοκαίρι του 2025.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, «τέθηκαν στο τραπέζι ζητήματα που είχαν τεθεί και στην τελευταία σύσκεψη τον Ιούνιο του 2025», με τον κλάδο να επαναφέρει τρία βασικά αιτήματα. Αυτά είναι η έκτακτη οικονομική ενίσχυση για έργα έως 500 kW, η παράταση της διάρκειας λειτουργικής ενίσχυσης και η θεσμοθέτηση επιδότησης για την εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης (μπαταρίες).

Ωστόσο, η αποτίμηση που κάνουν οι ίδιοι οι φορείς για τη στάση του υπουργείου παραμένει επιφυλακτική. «Από το ΥΠΕΝ βλέπουμε μια στάση αναμονής», τονίζει η ίδια πηγή, προσθέτοντας ότι ο κλάδος «θα συνεχίσει τις διαδικασίες προσφυγών κατά του Δημοσίου αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα».

Πιέσεις στα έσοδα και αναζήτηση λύσεων

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε υπό το βάρος των αυξανόμενων πιέσεων που δέχονται τα έσοδα των παραγωγών, κυρίως λόγω των αυξημένων περικοπών στην «πράσινη» παραγωγή και της συχνής εμφάνισης μηδενικών ή και αρνητικών τιμών στη χονδρεμπορική αγορά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο εξετάζει μηχανισμούς αντιστάθμισης ώστε να επιτευχθεί δικαιότερη κατανομή των περικοπών, ενώ στο τραπέζι παραμένει και το ενδεχόμενο παράτασης των συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης.

Αντίθετα, η προοπτική επιδότησης για αποθήκευση ενέργειας φαίνεται να απομακρύνεται προς το παρόν, κυρίως λόγω των απαιτούμενων ευρωπαϊκών πόρων.

Σκιά νομικών ενεργειών και κινητοποιήσεων

Το ήδη επιβαρυμένο κλίμα εντείνεται από τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει φορείς του κλάδου για νομικές κινήσεις κατά του Δημοσίου, με αιχμή τις περικοπές και τις συνθήκες τιμολόγησης στην αγορά ενέργειας.

Την ίδια στιγμή, έντονος είναι ο προβληματισμός για τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε παραγωγούς οι οποίοι δεν εγκατέστησαν εγκαίρως συστήματα τηλεδιαχείρισης, με παράγοντες της αγοράς να τα χαρακτηρίζουν δυσανάλογα αυστηρά.

Δεν αποκλείεται, μάλιστα, το επόμενο διάστημα να υπάρξει κλιμάκωση των αντιδράσεων, εφόσον δεν υπάρξει σαφής πρόοδος στις διαπραγματεύσεις.

Κρίσιμο το επόμενο διάστημα

Η χθεσινή σύσκεψη επιβεβαίωσε το εύρος των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο τομέας των φωτοβολταϊκών, χωρίς ωστόσο να δώσει άμεσα απτά αποτελέσματα.

Με τις πιέσεις να εντείνονται και τον κλάδο να δηλώνει αποφασισμένος να προχωρήσει σε νομικές και ενδεχομένως κινηματικές ενέργειες, το επόμενο διάστημα αναμένεται καθοριστικό για τη διαμόρφωση ισορροπιών στην αγορά ενέργειας.