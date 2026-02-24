Motor Oil: Μεγάλο άνοιγμα στην αποθήκευση ενέργειας – Επενδύσεις σε ΑΠΕ και επέκταση στα Βαλκάνια

Ενεργά στον νέο γύρο έργων αποθήκευσης συμμετέχει η Motor Oil, με την πράσινη μετάβαση να βρίσκεται στο προσκήνιο.

Η νέα λίστα έργων της ΡΑΑΕΥ περιλαμβάνει 15 projects από διαφορετικούς ομίλους, με την επένδυση «Anemos RES» (θυγατρικής της Motor Oil) στα Γρεβενά, να ξεχωρίζει.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο της λίστας, ισχύος 630 MW, που αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα της αποθήκευσης, σε μια περίοδο κατά την οποία το σύστημα χρειάζεται ευέλικτες λύσεις για να στηρίξει τη διείσδυση των ΑΠΕ. Η αποθήκευση ενέργειας αποτελεί κρίσιμο κρίκο για τη σταθερότητα του δικτύου και τη διαχείριση της μεταβλητότητας των ανανεώσιμων πηγών και η Motor Oil επιδιώκει να τοποθετηθεί στην «καρδιά» αυτής της μετάβασης.

Πράσινη στροφή χωρίς εγκατάλειψη του πετρελαίου

Η «πράσινη καταιγίδα» των προηγούμενων ετών δημιούργησε την εντύπωση μιας ταχείας αποδέσμευσης από τα ορυκτά καύσιμα. Ωστόσο, η πραγματικότητα της αγοράς δείχνει ότι το πετρέλαιο παραμένει βασικός πυλώνας του ενεργειακού μείγματος και, όπως εκτιμούν στελέχη της αγοράς, θα συνεχίσει να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για τα επόμενα 30 έως 50 χρόνια.

Σε αυτό το περιβάλλον, η στρατηγική της Motor Oil αναπτύσσεται σε τρεις άξονες: καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια και κυκλική οικονομία. Ο όμιλος επιδιώκει να ενισχύσει ταυτόχρονα την ενεργειακή ασφάλεια, τον εξηλεκτρισμό και τη βιωσιμότητα, χωρίς να διακινδυνεύει τη σταθερότητα των υφιστάμενων δραστηριοτήτων του.

Στο επίκεντρο παραμένει το διυλιστήριο στους Αγίους Θεοδώρους, η βασική παραγωγική μονάδα του ομίλου. Τα τελευταία χρόνια έχουν υλοποιηθεί στοχευμένες επενδύσεις που αύξησαν τη δυναμικότητα επεξεργασίας αργού κατά σχεδόν 20% μέσα σε μια τετραετία, βελτιώνοντας παράλληλα την αποδοτικότητα και την ανθεκτικότητα των μονάδων.

Η θετική συγκυρία στα περιθώρια διύλισης ενισχύει περαιτέρω τη θέση του ομίλου, δημιουργώντας ταμειακές ροές που τροφοδοτούν τόσο τον εκσυγχρονισμό των υποδομών όσο και τις νέες «πράσινες» πρωτοβουλίες.

Υδρογόνο: Επένδυση στην επόμενη ημέρα

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η κατασκευή μονάδας ηλεκτρόλυσης ισχύος 50 MW στο διυλιστήριο, από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη, με δυνατότητα παραγωγής περίπου 7.500 τόνων υδρογόνου ετησίως.

Η επένδυση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική διαφοροποίησης της Motor Oil, ενισχύοντας την παρουσία της σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών και προετοιμάζοντάς την για τη σταδιακή ενσωμάτωση νέων καυσίμων στο ενεργειακό σύστημα.

Το βλέμμα στα Βαλκάνια και στόχος τα 2 GW

Παράλληλα με την εγχώρια δραστηριότητα, ο όμιλος στρέφει το ενδιαφέρον του στις αγορές των Βαλκανίων, υλοποιώντας επενδυτικό πρόγραμμα που ξεπερνά τα 400 εκατ. ευρώ έως το 2030. Στο «ραντάρ» βρίσκονται η Ρουμανία και η Βουλγαρία, ενώ ήδη υπάρχει παρουσία σε αγορές όπως η Κροατία και η Σερβία μέσω του δικτύου εμπορίας.

Στρατηγικός στόχος είναι η διαμόρφωση χαρτοφυλακίου ΑΠΕ ισχύος 2 GW έως το τέλος της δεκαετίας. Σήμερα το χαρτοφυλάκιο προσεγγίζει τα 860 MW, γεγονός που καθιστά την επέκταση στο εξωτερικό σχεδόν αναγκαία για την επίτευξη του στόχου.

Ο όμιλος επιχειρεί να κινηθεί σε δύο ταχύτητες, καθώς από τη μία, ενισχύει τη βιομηχανική της βάση και αξιοποιεί το ευνοϊκό περιβάλλον της ευρωπαϊκής διυλιστικής αγοράς και από την άλλη, επενδύει σε αποθήκευση, ΑΠΕ και υδρογόνο, διαμορφώνοντας σταδιακά το ενεργειακό της αποτύπωμα για την επόμενη ημέρα.